Horas de tensión en el PS: Isabel Allende culpa a la mesa de bajar a De Rementería para sucederla en el Senado y comisión política definirá vacancia

La exparlamentaria tenía la intención de que el diputado Tomás de Rementería ocupara su cupo en el Senado luego de que fuese destituida. Sin embargo, la mesa PS optó por dejar en vilo esa decisión y someterlo a una votación de la comisión política, que sesionará esta noche. Algunos dirigentes leen este movimiento de la mesa como una pasada de cuenta por el anterior apoyo de Isabel Allende a Carolina Tohá.

A través de un comunicado, la exsenadora Isabel Allende recriminó a la mesa de su partido por no confirmar sus intenciones luego de que el Tribunal Constitucional la destituyera luego del fallido intento de compra de la casa de su padre Salvador Allende: que la reemplazara el diputado socialista Tomás de Rementería.

“En el día de hoy, en el cese de mi función como senadora, he tomado conocimiento de la decisión del Partido Socialista, de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, y la mesa directiva saliente, respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás de Rementería actual diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso. Hoy además se habría retirado el oficio del senado, me parece un asunto grave“, informó Allende.

Al cerrar, escribió: “Espero que la comisión política respete el acuerdo”.

Minutos de publicado el comunicado de la otrora senadora, el PS confirmó que efectivamente había retirado el oficio presentado ante la Secretaría del Senado que dejaba al diputado De Rementería como reemplazo de la hija del líder de la Unidad Popular.

Según explicaron en un comunicado del partido, “el acuerdo en cuestión debe ser sometido a la votación de la Comisión Política del partido. En consecuencia, dicha instancia ha sido convocada para hoy a las 20:00 horas”.

La presidenta del Partido Socialista de Chile, la Senadora Paulina Vodanovic, fue alzada como candidata presidencial de la colectividad y se ha visto envuelta en fuertes tensiones con militantes de su partido y con miembros del PPD. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Dirigentes explican fuera de micrófono que la señal que dio la mesa del partido al retirar el oficio es una forma de decirle a Allende que reconsiderara la opción del diputado socialista.

El hecho de que Allende no escoja a su sucesor significaría para algunos socialistas que la exsenadora ha perdido poder. Estas voces explican, además, que esto se trataría de una pasada de cuenta de la mesa contra Allende, luego de haber firmado la carta en apoyo a la candidatura de Carolina Tohá, lo que habría tensionado las relaciones con Vodanovic.

En la interna no hay claridad sobre quién podría ser el reemplazo que vote la comisión política, sin embargo, advierten que podría ser alguien del mismo lote de Allende, “Grandes Alamedas”, luego de que salieran desfavorecidos en la elección interna del sábado pasado: el asesor del Ministerio del Interior, Andrés Santander o el vicepresidente del partido Arturo Barrios.

El senador PS Fidel Espinoza compartió en sus redes una declaración en donde afirmó que si bien “la exsenadora tiene el legitimo derecho a presentar nombres a la Comisión Política(…). Lamentablemente lo que hizo la compañera fue una determinación que desde mi punto de vista es antidemocrática, pues deja en carrera a más compañeros(as) que cumplen con los requisitos para representar a nuestro partido en tan importante región”.

Junto con mencionar que “la compañera Isabel terminó injustamente una brillante carrera política por responsabilidades el actual Gobierno”, llamó a que la otrora senadora “permita que sea la institucionalidad partidaria la que determine quién será su sucesión.

A propósito del diputado De Rementería, el senador sostuvo que “tengo la mejor de las impresiones” y es de los que cree que en caso de que este confirme una candidatura al senado, “es quien debiese ser nominado”. Sin embargo, el hecho de que salga de la diputación obligaría al PS a tener otra discusión respecto a su reemplazo.