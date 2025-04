Los ataques cruzados que han escalado la tensión entre el PS y el PPD tras el nombramiento de Paulina Vodanovic como candidata presidencial

Luego de que la presidenta del Partido Socialista defendiera su candidatura presidencial y sostuviera que entre el PS y el PPD "no hay una hermandad", líderes de la tienda que respalda a Carolina Tohá como candidata comenzaron a defender la acción histórica en conjunto que han tenido ambas tiendas. Además, los dichos de parlamentarios también han aumentado las tensiones a pocos días de inscribir las primarias, que hasta ahora contarían con dos candidatas del Socialismo Democrático.

El surgimiento de la candidatura presidencial de la timonel PS, Paulina Vodanovic, ha tenido más repercusiones de lo que se esperaban dentro del oficialismo, indican sus dirigentes. Tanto por el hecho simbólico de que la tienda rompa su histórica alianza con el PPD, que impulsa a Carolina Tohá como abanderada, como también por el mensaje que ha enfatizado la senadora después de su proclamación.

Esta jornada, de hecho, tanto en puntos de prensa como en redes sociales varios de sus dirigentes se han enfrentado, respondiendo a Vodanovic luego de que por estos días marcara diferencias dentro del Socialismo Democrático.

“Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”, dijo en Canal 13, el domingo, a menos de 24 horas de haber tomado la posta del PS. Y subrayó: “Aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida”.

La senadora también señaló: “Tenemos ideas similares, pasados similares, pero no hay un proyecto político porque finalmente los partidos no avanzan hacia eso. La discusión de si el PS y el PPD se van a hacer un solo partido lleva más de 30 años en discusión. No seré yo probablemente la que logre ese acuerdo. Hoy día cada partido existe en forma independiente”.

La ofensiva del PPD ante Vodanovic

La abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, discrepó hoy lunes con Vodanovic, en una entrevista en Radio Pauta. Allí aseguró que su colectividad y el PS “sí son partidos hermanos, que han accionado históricamente de esa manera, y yo espero que en el futuro actúen de esa manera también, más allá de que son dos partidos distintos”.

El mismo presidente del PPD, Jaime Quintana, salió a contradecir los dichos de líder del PS, redactando una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la que recordó los abanderados presidenciales comunes que ambas tiendas han impulsado en el pasado.

“‘Hermandad’ PS-PPD existió siempre en presidenciales: Patricio Aylwin 89, Ricardo Lagos (Primaria) y Eduardo Frei 93, Lagos (Primerias y Elección) 99, Michelle Bachelet 2005, Frei (Primarias y Eleccciones) 2009, Bachelet (Primarias y elecciones) 2013, Alejandro Guillier 2017, Paula Narváez (Primarias) y Yasna Provoste 2021. Otra cosa es que consideren necesario romperla”.

Por otra parte, desde el PS apoyaron los dichos de la senadora por el Maule. El diputado Tomás de Rementería, quien sería el reemplazo de la senadora Isabel Allende en el Senado tras su destitución por la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, por ejemplo, acusó —en La Tercera— que “ha habido también del PPD un nivel de falta de generosidad histórica con nosotros”.

La presidenta del Partido Socialista sostuvo hoy, luego de una reunión con Michele Bachelet, que no comentaría más sus dichos y que no alimentaría más esa polémica. Créditos: Francisco Paredes/ The Clinic.

El parlamentario explicó que eso se expresa “cuando vemos cómo funciona el PPD, la bancada de diputados, que votan la cuestión que quieren… El otro día la presidencia de la Cámara se perdió porque PPD decidió parearse con un diputado que andaba en el extranjero, que no iba a votar de todos modos”, señaló.

A esas palabras le respondió uno de los vicepresidentes de la tienda liderada por Quintana, Cristóbal Barra: “Curioso que hagas ese diagnóstico, Tomás de Rementería, cuando hace poco eras parte del PPD. ¿No será que la generosidad histórica empieza por reconocer lo que construimos juntos?“.

De igual modo lo hizo el secretario general del partido, José Toro, quien le pidió al diputado De Rementería “que no sea soberbio. Le recuerdo que lleva 4 años militando en el PS y estuvo más de 15 en el PPD“.

El diputado PPD, Raúl Soto, reconoció en Radio ADN que existe un “quiebre” al interior del Socialismo Democrático y que “la virulencia con la que ha tratado a sus aliados históricos es inaceptable. Necesitamos respeto, no violencia política dentro del progresismo”.

La diputada Camila Musante, del mismo partido, también se sumó a las críticas a Vodanovic y agregó que “me parece que tampoco estos dichos colaboran a una tradición histórica que ha existido entre las bancadas del Partido por la Democracia y el Partido Socialista, que se refleja en la buena relación que existe tanto en la Cámara como en el Senado”.