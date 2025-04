El duro revés de Sichel: vecinos y concejales de Ñuñoa frenan millonaria licitación de plan de instalar parquímetros en barrios del Estadio Nacional

La Municipalidad de Ñuñoa había cerrado una licitación entre 2.000 y 5.000 UTM para instalar parquímetros en barrios cercanos al Estadio Nacional, para evitar los problemas de inseguridad generados por estacionadores ilegales. Hoy debía votarse la propuesta en el Concejo Municipal, sin embargo, concejales solicitaron aplazar la votación ante la falta de claridad de la iniciativa, y por críticas a esta. Vecinos de diferentes barrios que se verían afectados se opusieron trasversalmente, y reclamaron falta de comunicación del municipio.

Compartir

Una fuerte resistencia recibió la propuesta del acalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, de instalar parquímetros en los barrios cercanos al Estadio Nacional, con el fin de combatir a los estacionadores ilegales en días de conciertos o eventos masivos.

El proyecto lo dio a conocer el jefe comunal en sus primeras semanas a cargo del municipio -sin socializarlo previamente con vecinos y concejales-, y ya tiene una licitación adjudicada. Esta, además, es por un monto no menor, ya que es de mínimo 2.000 UTM ($136 millones) y máximo 5.000 UTM ($341 millones). Hoy debía votarse la aprobación de esta en el concejo municipal, sin embargo, ante críticas de ediles y manifestaciones de vecinos, se aplazó la votación para la primera semana de mayo.

En particular, las molestias de vecinos se originó en que nunca hubo contacto con ellos para avanzar en esta medida. Al mismo tiempo, concejales en la sesión de este miércoles también mostraron su descontento con el alcalde Sichel, afirmando que tampoco conocen la propuesta en profundidad.

“El tema principal es que no hubo ningún tipo de consulta hacia las organizaciones, las juntas de vecinos, o los vecinos mismos, sobre las aprehensiones que tenemos”, reclama Daniela Berríos Söhrens, activista del barrio Suárez Mujica, uno de los que se vería más afectado por esta iniciativa.

Además, hubo cuestionamientos a la posibilidad de que residentes tengan que pagar por estacionarse en sus calles. El concejal Andrés Argandoña (FA), destaca que “no me parece adecuado que a quienes viven hace años en la comuna se les comience a cobrar por asistir a sus parques de toda la vida”.

La resistencia de vecinos de Ñuñoa ante los parquímetros

Concejales de Ñuñoa recibieron cartas y reclamos de juntas de vecinos y organizaciones de barrios aledaños al Estadio Nacional por el proyecto. Cartas compartidas por vecinos de la Villa Olímpica, de Plaza Bremen y del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ñuñoa, coinciden en lo mismo, y es que reclaman que la idea nunca se comentó con ellos, y que podría tener externalidades e impactos para los residentes. Lo mismo postulan desde el Barrio Suárez Mujica.

Si bien coinciden en que hay un problema evidente con los eventos masivos en cuanto a estacionamientos, instalar parquímetros no soluciona esto.

“Se llena de gente estacionándose, pero los vecinos no queremos que, en vez de que cobren los estacionadores ilegales, venga un cobrador de la municipalidad para que se instale más gente”, señala Daniela Berríos.

“Lo que nos gustaría es que los vecinos tuvieran una regulación para que los días de estadio nos sintamos seguros. De que no va a haber delincuencia, de que no va a haber gente a lo mejor metiéndose entre los autos a hacer pipí. Pero eso no se soluciona con los parquímetros”, agrega.

Agencia UNO.

Algo similar pondera el concejal Argandoña. “Esta propuesta no soluciona el problema del colapso vial de los vecinos del sector cercano al estadio sino que lo formaliza. Existe una ordenanza que propuso está gestión que regula a los estacionadores ilegales y se debe hacer cumplir. No comercializar los espacios públicos por no tener la capacidad para aplicar la ordenanza”, afirma.

La propuesta de parquímetros en el Estadio Nacional

La licitación para instalar parquímetros ya está cerrada, con el título “Concesión servicio estacionamientos controlados”. En esta se detalla que “el servicio que se concesiona se prestará en más de 1.220 calzos distribuidos en diferentes calles de la comuna, las cuales se han clasificado de acuerdo a su demanda, en: Zona Alta, Zona Baja, Zona Estadio Nacional y Zona Barrio Italia”, cuyos días y horarios de explotación, así como sus valores por minuto, se detallan a continuación”.

Los cobros son diferenciados por día y por zona. En zona alta tendría un valor de $35 el minuto, de lunes a viernes entre 09:00 y 20:00 horas, y sábado hasta las 14:00. Barrio Italia tendría el mismo precio de lunes a miércoles entre 10 y 20 horas; jueves, viernes y sábado hasta las 02:00, y domingo entre 11 y 18.

En la zona baja sería de $25 el minuto de 09:00 a 20:00, y sábados hasta las 14:00. En zona Estadio Nacional el precio sería de $50 el minuto. Eso los días que hayan eventos, y por el horario que se extiendan.

Hay vecinos y concejales que remarcan que pueden haber parquímetros, pero tiene que haber una mejor regulación. En esa línea, han exigido al alcalde más detalles del proyecto.

La activista de Suárez Mujica destaca que en calles grandes se puede buscar una salida, pero que en la mayoría de los barrios “hay calles que son muy chicas. Por ejemplo, si está totalmente estacionada la calle, no entraría un camión de bomberos. Tampoco entraría a lo mejor una ambulancia. Además, afecta porque de repente cuando sale el estadio y se arman los tacos”.