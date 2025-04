Las reuniones en casa de Tohá a las que asistía Vodanovic antes de ser candidata: se hablaba del proyecto del Socialismo Democrático en conjunto

Hace un año, la relación entre el PPD y el PS era más cercana de lo que se ha visto en estos últimos días. Dirigentes de ambas colectividades se reunían ocasionalmente en la casa de la exministra del Interior para abordar el desafío de construir una coalición estrecha y sólida. De hecho, algunos asistentes a esos encuentros redactaron el Manifiesto del Socialismo Democrático el 2024, un documento que hoy genera frustración, advierten sus autores, ya que lo allí plasmado está lejos de materializarse en un marco valórico que alinee a ambos partidos, como se suponía que debía ocurrir de cara a las elecciones de este año.

Compartir

“Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”. Esa fue una de las frases que dijo la timonel y candidata presidencial del PS, Paulina Vodanovic, que desató una polémica entre su partido y el PPD, que no hizo más que acrecentar el mal momento entre ambas colectividades luego de que los socialistas decidieran levantar su propio candidato y no respaldar a Carolina Tohá.

Aquella decisión, de hecho, puso fin a una histórica alianza de ambas colectividades, las cuales desde 1989 se habían puesto detrás de un candidato común.

Pero los dichos de Vodanovic sumaron mayor tensión y descolocaron a algunos dirigentes del PPD.

La presidencia socialista, había señalado el domingo en Canal 13 que ambos partidos tienen “ideas similares, pasados similares, pero no hay un proyecto político porque finalmente los partidos no avanzan hacia eso”.

Vodanovic, de hecho, sorprendió a militantes al alejar la posibilidad de una coordinación más estrecha con el PPD: “La discusión de si el PS y el PPD se van a hacer un solo partido lleva más de 30 años en discusión. No seré yo probablemente la que logre ese acuerdo. Hoy día cada partido existe en forma independiente”.

Algunos dirigentes PS y PPD quedaron sorprendidos con la postura tomada por la timonel socialista. Y es que varios recuerdan los constantes acercamientos entre ambas tiendas para reforzar lo que se conoce como el Socialismo Democrático, la alianza que une a las tiendas de centroizquierda, sumando al PR y el Partido Liberal.

Por ejemplo, hay quienes que recuerdan que hace un año un grupo de dirigentes acompañaban a Vodanovic a la casa de la exministra del Interior, ubicada cerca del Parque Forestal, para estrechar relaciones y hablar sobre un proyecto conjunto del Socialismo Democrático.

Entre los asistentes del PS estaba el exministro del Trabajo, Ricardo Solari, el entonces ministro Secretario General del la Presidencia, Álvaro Elizalde; el asesor del ministerio del Interior, Andrés Santander, y el senador socialista Alfonso de Urresti. En cuanto a los dirigentes del PPD, además de Tohá, asistía regularmente el senador Ricardo Lagos Weber, el exparlamentario, Guido Girardi, y el exministro Sergio Bitar.

En el PPD hay quienes recuerdan que fueron encuentros recurrentes en el tiempo, a los que varias veces se sumaron las directivas de los partidos, es decir, la misma senadora Vodanovic junto al quien preside el PPD, Jaime Quintara.

De hecho, hay dirigentes que recuerdan que en abril de 2024 las mismas directivas, en el marco de estas conversaciones, mandataron la redacción de un documento que tuvo como fin enmarcara los valores políticos del Socialismo Democrático.

Por esos días, dicha copia circuló entre los partidos y se le hizo llegar tanco al Partido Radical como al Partido Liberal.

La primera semana en que la senadora Vodanovic aparece como candidata se ha empañado por las polémicas con el PPD y por el nombramiento del reemplazo. Foto: Francisco Paredes / The Clinic.

“Manifiesto del Socialismo Democrático”

El lunes 1 de abril del 2024 la presidenta del PS compartió con la mesa de su partido el borrador de un documento en el que habían participado diferentes dirigentes de la coalición en su elaboración. Entre ellos, Vodanovic, Quintana, Santander, Solari, Alfredo y el sociólogo Alfredo Joignant.

El documento, que se extiende por nueve páginas, se titula Manifiesto del Socialismo Democrático y pretendía dar una respuesta del marco valórico y político de esta coalición: “Somos continuadores de 24 años de gobiernos de centroizquierda y de lo que va de corrido del mandato del Presidente Gabriel Boric: es en esa tradición política en la que nos inscribimos y que reivindicamos con orgullo“.

Además, se lee: “Somos también realistas en reconocer que la agenda de Gobierno de la Concertación, de la Nueva Mayoría y de un gobierno de dos coaliciones (2022-2026) es absolutamente insuficiente para enfrentar el nuevo mundo que se nos viene encima, y que ya comienza a asombrarnos. Para habitar ese nuevo mundo y gobernarlo, es imprescindible tener conciencia del momento político que estamos viviendo”.

En el manifiesto se asume que “en septiembre de 2022 y en mayo de 2023 las izquierdas chilenas sufrieron sus peores derrotas electorales desde 1990, y la mayor derrota política desde el golpe militar de 1973. Maliciosamente, la derecha ha buscado presentarlas como derrotas culturales, lo que es un abuso interpretativo de lo que nosotros mismos reconocemos que han sido fracasos”.

Por otra parte reconoce que el triunfo de la opción En contra en el segundo plebiscito de salida del 17 de diciembre de 2023 “ha sido una bocanada de aire fresco, pero que no exime a las izquierdas de ofrecer explicaciones sobre el fracaso del proceso de cambio constitucional que se inició con el estallido social de 2019″.

En ese sentido, el texto ya asume que la situación política exige que la coalición debe asumir que “enfrentamos una situación de alta controversia, cuesta arriba, con nuevos adversarios de derecha dura (“republicanos”) y amenazas de todo tipo de populismo, lo que nos exige explicar y justificar lo que proponemos”.

Como prioridades programáticas establecen el fortalecimiento de la seguridad social, el valor por la democracia, el cambio climático y el cuidado del trabajo en tanto los avances tecnológicos y la automatización de las labores productivas.

El tiempo diluye el vínculo entre el PS y el PPD

Fue en septiembre el 2024 que estas reuniones y acercamientos comenzaron a bajar su frecuencia, dicen algunos de los redactores del texto y asistentes a la reuniones en la casa de Tohá.

Algunos no le atribuyen a este distanciamiento un evento, razón o hecho en particular, sino que a medida que se fueron acercando las definiciones presidenciales, y la exministra del Interior comenzó a aparecer como una opción presidencial a finales del año pasado, los proyectos comenzaron a diferenciarse.

De hecho estas mismas voces afirman que la fusión del Frente Amplio como partido único, que se concretó el primero de julio del 2024, fue una buena referencia e impulso para que el Socialismo Democrático avanzara en esa dirección. Sin embargo, aseguran redactores del documento, el fraccionamiento volvió a imperar.

Las palabras de Vodanovic del fin de semana recién pasado generaron frustración en este grupo de dirigentes del Socialismo Democrático que aseguran que entre los partidos sí existe colaboración y que, actualmente, siguen dialogando entre los PS y PPD sobre el estado del Socialismo Democrático.