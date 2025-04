¿Y si no fue verdad?: La investigación que ahonda en el caso de Jorge Tocornal y otros padres acusados de abuso por sus hijos

Javier Rebolledo, periodista y autor, habla sobre "Falsas Denuncias", libro en el que, a través de los casos de Jorge Tocornal y Rodrigo Saavedra, aborda un tema aún sin cifras oficiales: las falsas denuncias de abuso sexual de padres hacia sus hijos.

Javier Rebolledo cuenta que, desde que lanzó Falsas Denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, ha recibido mensajes de odio a través de redes sociales. “Recibí comentarios como: ‘Daría mi útero, porque él es un agresor sexual’, o ‘Él debe tener un historial como agresor’, e incluso ‘Ojalá te vaya pésimo’”.

El autor decidió mostrar, a través de un par de casos, una realidad que, a su parecer, no ha tenido el alcance suficiente y que ocurre con mayor frecuencia de lo que se cree: las falsas denuncias de abuso sexual contra padres por parte de sus hijos, y las consecuencias que esto conlleva, como largos procesos judiciales y, por supuesto, un quiebre en la cotidianidad del acusado.

Ya en la introducción del libro, el autor aborda este problema sin tapujos. “Para 2024, como se mencionó, las denuncias de violencia intrafamiliar y abuso sexual contra menores y mujeres se habían vuelto comunes, respaldadas por cifras que identificaban a los hombres como principales responsables de estos actos. Este marco parecía explicar el abuso hacia niños y mujeres, pero también hacía compleja cualquier investigación que señalara las ‘denuncias falsas’ como algo más que hechos aislados”.

En ese párrafo del libro está gran parte de la tesis de Falsas Denuncias: este tipo de casos es más común de lo que se cree, y puede afectar tanto a alguien del barrio alto, como el ejecutivo bancario Jorge Tocornal, como a alguien sin educación media completa y que trabaja como guardia, como Rodrigo Saavedra.

Falta de cifras

En su investigación, Rebolledo destaca la falta de cifras por parte del Ministerio Público. Según el autor, estos datos están ocultos en una compleja madeja que, en el papel, se presenta como una forma de proteger a niños y mujeres.

“Cuando consulté por una cifra que habría sido súper útil —el número total de órdenes de alejamiento por abuso sexual contra padres en un año—, me dijeron que no existe, que no la tienen. Si tú preguntas, te dicen: ‘Mira, acá tienes, no sé, 700.000 páginas para que las revises, porque están las carátulas de las causas’. Entonces eso es imposible, podría pasarme toda la vida analizando esos datos y aun así no lograrlo”, dice sobre el proceso de recopilación de datos para el libro.

“Tampoco tienen el número total de padres acusados de abuso sexual al año, porque no tienen separados a los intervinientes dentro de una causa. No puedes saber si se trata de padres, tíos, hermanos u otro familiar. Eso no está desglosado”, agrega sobre el mismo punto.

Tras la publicación del libro, Rebolledo dice que varios de los jueces con los que conversó admiten que hay una explosión en las denuncias de abuso sexual correspondientes a padres, algo que a él no le termina de cerrar. “Si proyectamos las cifras desde 2018, podríamos estar hablando de tres o cuatro estadios nacionales llenos”, afirma en relación con las denuncias de niños contra padres abusadores.

“Es una cantidad enorme. Ahí me di cuenta de la magnitud de lo que estaba investigando. Y por lo mismo se ha despertado un interés gigante por el libro. Sinceramente, no alcanzo a responder todos los mensajes, así que aprovecho de pedir disculpas a todas las personas que me están escribiendo cada día, contándome que les pasó exactamente lo mismo, calcado, como una estrategia judicial”, dice en cuanto a un modus operandi de abogados que han hecho un negocio de las denuncias falsas.

Para responder por qué el autor cree que estas falsas denuncias no tienen espacio en la TV, Rebolledo cita a un colega.

“Te puedo contar lo que me comentó un periodista a propósito de esto: “A nosotros nos llegan casos, pero no los tomamos porque son muy complicados. Porque el padre está acusado, está alejado, hay una denuncia de por medio, y lo que se ve ahí, en el fondo, es un terreno pantanoso. Entonces, meterse a tomar partido, decir ‘a este tipo le están haciendo esto’, cuando en realidad el tribunal nunca va a llegar a esa conclusión, puede transformarse en un disparo en los pies. Por eso, dejamos pasar este tipo de casos. Llegan, pero no los tomamos”, ejemplifica el autor.

Casos transversales en “Falsas Denuncias”

La presentación del libro comienza con un caso emblemático. En 2019, después de pasar diez años en prisión, el hijo de Jorge Tocornal se retractó de la denuncia que, siendo un niño, había presentado en su contra por violación.

Además, se menciona otro caso: el de Rodrigo Saavedra Conus, quien, tras pasar tres años y medio en la cárcel, recuperó su libertad en 2011 luego de que su hija admitiera que su testimonio era falso.

“Esto le puede pasar a cualquiera. Da lo mismo, en el fondo, si tienes plata, si eres Tocornal y perteneces a una familia —entre comillas— “de alcurnia” y tienes relaciones de poder, o si eres Rodrigo Saavedra Cono, un guardia de seguridad que nació en Laja, en un ambiente de alta pobreza, con baja escolarización, etcétera. Al parecer, el resultado, desde el punto de vista judicial, es el mismo”, dice el autor.

“En ambos casos las causas parten en tribunales de familia. Por eso quise contar también, con más profundidad, las historias de conflicto en los dos casos: el de Jorge y el de Rodrigo. Porque este tema —la falsa denuncia— es un problema que nace en el entorno familiar, en conflictos entre adultos que no saben resolver sus diferencias y que terminan usando a los niños y niñas para sus propios fines”, agrega Javier Rebolledo.

A través de estos testimonios, el escritor, que tiene una abultada bibliografía sobre la dictadura chilena, deja en claro que Tocornal y Saavedra “terminan pagando una cuenta muy alta. Una cuenta que no les corresponde”.

“Y si hay un mensaje central en el libro, es ese, fundamentalmente. En algunos casos, se ha interpretado como que yo estuviera en contra de las mujeres, o en contra del movimiento “Yo te creo”, o de otros avances en derechos adquiridos por las mujeres. Derechos que, claro, nacen históricamente desde un “no te creo nada”, pero que —como ocurre con los péndulos históricos— han llegado, lamentablemente, a una situación donde ya no se respeta la presunción de inocencia“, cierra Rebolledo.