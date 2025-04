“Falsas Denuncias”: El libro sobre padres acusados de abuso sexual que Cristián Campos recomienda a la espera de su sobreseimiento

El periodista Javier Rebolledo lanzó su libro "Falsas Denuncias", investigación sobre padres acusados de abuso sexual y que el actor Cristián Campos recomendó a través de su Instagram.

Javier Rebolledo, periodista y escritor, tiene una nutrida bibliografía de historias sobre la dictadura. La trilogía de los cuervos, Camaleón, El costo del silencio y Los hijos del frío narran hechos relativos a ese período desde distintas ópticas, desde un registro más judicial hasta un periodismo más narrativo.

Pero este año, Rebolledo decidió investigar sobre otro tema: las falsas denuncias contra padres acusados de abuso sexual.

La presentación del libro comienza con un caso emblemático. En 2019, después de pasar diez años en prisión, el hijo de Jorge Tocornal se retractó de la denuncia que, siendo un niño, había presentado en su contra por violación.

Además, se menciona otro caso: el de Rodrigo Saavedra Conus, quien, tras pasar tres años y medio en la cárcel, recuperó su libertad en 2011 luego de que su hija admitiera que su testimonio era falso.

Así, el autor se plantea algunas preguntas, como: ¿qué llevó a estos niños a mentir e inculpar a sus padres por el acto más atroz que se le puede achacar a un hombre? ¿Cómo funciona un sistema judicial que terminó privando de libertad a dos personas inocentes?, entre otras interrogantes que explora a lo largo de las 244 páginas publicadas por la editorial Planeta, y que ya se encuentran disponibles en librerías de todo el país.

El libro, que se presenta como una “brutal y polémica” investigación, fue recomendado por Cristián Campos, actor acusado de abuso sexual por Rafaella di Girolamo, hija de su expareja, Claudia di Girolamo. Esto, mientras espera que el juez redacte el fallo que debiese dejarlo sobreseído de las acusaciones.

La recomendación de Campos

A través de su cuenta de Instagram, el actor escribió: “Este libro Falsas denuncias es una investigación seria y documentada, realizada por el periodista y escritor Javier Rebolledo, sobre un tema difícil y doloroso, pero muy real, que ocurre en todas partes y tiene muchas capas. Rara vez se habla abiertamente de ello ni se había investigado, hasta ahora, con este nivel de rigor y humanidad”.

La publicación está acompañada de una foto del libro y de una entrevista que el propio escritor dio a un diario de circulación nacional. “Es, sin duda, un aporte a la discusión. Muy recomendable. ¡Atrévase!”, concluyó en Instagram Cristián Campos, quien fue denunciado por presunto abuso sexual.

Hace una semana, al actor también ocupó sus redes sociales para compartir una foto con sus colegas Rodrigo Bastidas y Jaime Vadell, con el comentario “Almuerzos notables” y un hashtag que dice: amigos verdaeiros.

Carlos Cortés, abogado del actor, confirmó a The Clinic que el sobreseimiento del actor será definitivo, que debiese estar listo este mes y que este cierre de la investigación no será apelable. Sin embargo, el sobreseimiento sí puede ser impugnado por la parte querellante. Una vez finalizada esta etapa de declaraciones, el juez determinó que no existen méritos para continuar con la causa.

Por su parte, Juan Pablo Hermosilla, abogado de la denunciante, señaló: “Lo importante es que se determine si los hechos fueron efectivos. Y eso es lo que hay que esperar”, añadió, adelantando que, ante un fallo desfavorable, apelarán.