La productora de la ganadora del Oscar “Anora” se une a la nueva película de Sebastián Lelio, un musical sobre las protestas feministas en Chile

FilmNation Entertainment, la productora de "Anora", se unió a la nueva cinta de Sebastián Lelio, "La Ola", que tendrá su estreno mundial en la próxima edición del Festival de Cannes.

Compartir

La empresa internacional FilmNation Entertainment se sumó a “La Ola”, el musical sobre las protestas feministas estudiantiles de 2018 en Chile, dirigido por Sebastián Lelio. Según informó Variety, la compañía lanzará las ventas internacionales —fuera de América Latina— en Cannes, donde la película se estrenará en la sección Cannes Premieres.

Según se informó estará protagonizada por Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo y Paulina Cortés. Está producida por Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Rocío Jadue y el propio Lelio. La productora Fábula también forma parte del proyecto, el cual está cofinanciado por las compañías Participant y Fremantle.

El guion de la película fue escrito por Sebastián Lelio, Manuela Infante, Josefina Fernández y la comediante Paloma Salas. La cinta fue filmada en distintas locaciones del país durante nueve semanas.

La historia sigue a Julia, una estudiante de música que se ve atraída por el creciente movimiento estudiantil de 2018. La banda sonora, según informa Variety, cuenta con composiciones originales creadas en colaboración por 17 músicos chilenos, entre ellos Ana Tijoux, Camila Moreno y Javiera Parra, acompañados por el compositor Matthew Herbert, quien trabajó en Disobedience y Gloria Bell.

La coreografía de “La Ola” estuvo a cargo del aclamado Ryan Heffington, quien ha trabajado con artistas internacionales como Sia, Florence and the Machine y Christine and the Queens, además de su participación en las series Euphoria y Transparent, y en las películas Tick, Tick… Boom! y Baby Driver

FilmNation Entertainment, aparte de Anora, también participó en Spencer, la película dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart. Además, actualmente produce la serie de Amazon Prime Video La Casa de los Espíritus, basada en la reconocida novela de la escritora chilena Isabel Allende.

En el ámbito cinematográfico, otros proyectos que anuncian en su página son Alpha, dirigida por Julia Ducournau, The Life of Chuck, dirigida por Mike Flanagan y Novocaine dirigida por Dan Berek & Robert Olsen.