El llamado de Matthei a Checho Hirane para armar una elección con él: “Ella, al principio, no quería tener una primaria sola con Carter”

El humorista y presentador, Sergio “Checho” Hirane, reveló que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lo llamó para que realizaran una elección primaria entre ellos. Esto, se conoce luego que la propia Matthei diera un portazo a las primarias presidenciales, aseverando que “lo correcto es competir en primera vuelta”.

Fue en su programa “Conectados” de Radio Agricultura, donde la diputada Pamela Jiles le preguntó a Hirane si era verdad que la candidata Evelyn Matthei lo había llamado para formar parte de unas elecciones primarias. “Sí, es verdad. Yo no puedo mentir públicamente”, contestó inmediatamente el conductor.

Luego, Hirane entró en detalle señalando que “lo que pasa es que ella, al principio, no quería tener una primaria sola con Carter y obviamente, a pesar de lo que tu puedas pensar, la necesidad de primarias era un hecho de la causa. Van a estar los otros en primarias hablando de política y la centro derecha va a estar muda porque no tiene primarias. Desde ese punto de vista había como una necesidad de hacer las primarias. Pero la verdad, es que una primaria armada de cartón no tiene mucho sentido a mi juicio“.

Sobre por qué no aceptó la invitación de Matthei, afirmó que “por que yo al ir a una primaria quemo todos mis barcos. Ya no puedo volver a la radio, no puedo volver a mi actividad porque eso queda muerto. Una primaria que obviamente la iba a perder, cuál era la ventaja para mí de ir a una primaria“.

El anuncio de Matthei

Fue justo este lunes cuando la candidata de Chile Vamos cerró definitivamente la puerta a las primarias presidenciales. Matthei subrayó que los llamados al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario no tuvieron éxito para convocar a una primaria amplia, con liderazgos que marcaran en las encuestas.

“Desafortunadamente tanto Johannes Kaiser como José Antonio se han negado”, afirmó. Por lo mismo, aseguró que se exploraron distintas alternativas, pero, dijo, “la verdad es que ninguna aseguraba una unidad representativa de la que los chilenos nos reclaman”.