Mon Laferte revela su lado ‘Femme Fatale’: vedetes mexicanas, diarios íntimos y Charlie Parker inspiran su próximo álbum

La artista chilena radicada en México habló con Rolling Stone sobre su próximo proyecto, que marca el fin de su era Autopoiética, de la cual aún le quedan shows por ofrecer.

Mon Laferte ya empezó a dejar atrás su etapa Autopoiética para dar paso a Femme Fatale, un nuevo concepto que mezcla su gusto por el jazz con una imagen que la prensa le ha atribuido, que ella no ha buscado, pero a la que ahora le encuentra sentido.

En conversación con Rolling Stone en Español, la cantante chilena habló sobre lo que será su nuevo trabajo, del cual ya presentó “Otra noche de llorar” y que ha interpretado en vivo en sus últimas presentaciones, como la multitudinaria actuación en el Vive Latino y también en su paso por Lollapalooza Chile.

Sobre las canciones que componen su álbum, dice que el adelanto “es una canción mucho más clásica, pero dentro del álbum sí hay canciones que son un poquito más experimentales, mezclando un poco lo tradicional, como el jazz o el soul, con un poquito de lo contemporáneo”, afirma en conversación con el citado medio.

La inspiración en el jazz, explica, viene de que durante el último año ha escuchado muchísimo este género musical. “Estoy enamorada de Charlie Parker”, comenta, y agrega que ha tenido en repeat Bitches Brew de Miles Davis, una de las obras más importantes del género. Eso sí, advierte que no es un disco de jazz, sino un disco de pop con inspiraciones jazzísticas.

Sobre esa influencia jazzística en Femme Fatale, dice que siente que ese género es “pura poesía”. Define a los músicos de jazz como “poetas locos, como perdidos, como el estereotipo del poeta que no tiene casa y tiene vidas súper trágicas, como los poetas malditos, como Rimbaud”.

En cuanto al concepto del álbum, Mon Laferte dice: “En varias notas de prensa durante varios años me han puesto ese título. No es como que yo lo busqué, sino que, por ejemplo, dicen ‘la femme fatale latinoamericana blablabla’ o ‘la femme fatale chilena hizo no sé qué’. Me han ido poniendo ese título y yo no le tomaba mucha importancia”.

Sobre eso, agrega que al principio no le prestaba demasiada atención, pero que luego de darle una vuelta, pensó: “Femme fatale es una mujer que trae el desastre y la perdición, que usa todos sus encantos para tener poder; siempre es un personaje como malvado. Pienso en femme fatale y pienso en las sirenas, que con su voz le quitan el alma a los hombres”, dice la artista en Rolling Stone.

La nueva estética ya ha podido verse en sus shows más recientes, donde se ha presentado con un estilo cabaret. “Siempre, en cada disco, pienso en la estética, no es solo la música”, dice Mon Laferte.

“En Femme Fatale obviamente es muy evidente la estética más vintage y más cabaret. Pero lo quiero llevar un poco al extremo; también lo quiero teatralizar un poco más”, afirma.

Parte de este imaginario cabaret viene directamente de las vedettes de México. Una de ellas es Astrid Hadad, que incluso le prestó un vestido a la artista chilena. “Es una vedette muy política, muy inteligente, y la admiro mucho”.

Finalmente, en la nota con el medio internacional, Mon Laferte cuenta que parte de su inspiración fue revisar sus propias anotaciones del pasado. Para eso, revisó diarios de vida, donde se encontró con una versión más frágil de sí misma. “Me encontré con una mujer que era un desastre y, seguramente, tal vez en el futuro mire hacia atrás y diga: ‘Uy, qué mal estaba en ese momento de Femme Fatale’, pero hoy me siento muchísimo más tranquila”, cierra.

A la espera del lanzamiento de su próximo trabajo, la cantante sigue girando bajo el sello de la Gira Autopoiética, con presentaciones pendientes en México, Estados Unidos y Canadá.