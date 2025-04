Las claves del rodaje del impactante capítulo de The Last of Us: los problemas de Pedro Pascal para llegar a Canadá y una actriz de luto por su madre

El segundo capítulo de la segunda temporada de The Last of Us fue grabado durante un mes y medio en el brutal frío canadiense. El rodaje de este capítulo clave de la serie estuvo marcado por varias historias que cruzaron a los personajes del episodio.

Un sorprendente y comentado giro tuvo el segundo capítulo de The Last of Us Part II: Joel Miller, el personaje de Pedro Pascal, está muerto, lo que provocó una ola de reacciones en tiempo real por parte de los fanáticos en plataformas como X.

A pesar de que quienes han jugado el videojuego sabían cuál sería el destino de Joel, eso no hizo que su muerte fuera menos sorprendente ni menos difícil de ver, especialmente por la brutal tortura a manos de Abby (Kaitlyn Dever). Tal como ocurre en el juego, Abby mata a Joel a golpes con un palo de golf mientras Ellie (Bella Ramsey) se ve obligada a mirar, completamente impotente.

La publicación internacional Entertainment Weekly dio algunas claves sobre lo que fue la muerte del personaje de Pedro Pascal. Por ejemplo, el actor chileno no había jugado la segunda parte de The Last of Us, pero sabía cuál sería el destino de su personaje desde que aceptó el papel.

“No es que me dijeran: ‘Oye, te matamos al comienzo de la segunda temporada’, pero siempre estuvo claro que se mantendría fiel al material original de una forma específica, y que, digamos, la obligación práctica y exclusiva era para la primera temporada”, recuerda el actor. “Solo era cuestión de cómo y cuándo”, recoge el medio EW.

El director de la serie, Mark Mylod, tiene experiencia en capítulos pivote o icónicos. Ganó un Emmy por dirigir el episodio “Connor’s Wedding” de Succession, en el que murió el personaje de Brian Cox, Logan Roy, y también por el final de la tercera temporada, nominado al Emmy: “All the Bells Say”.

También dirigió varios episodios importantes de Game of Thrones, incluido el de la sexta temporada “El hombre roto”, que, casualmente, presentó a la poderosa Lyanna Mormont de Bella Ramsey en su primer papel televisivo.

El director aportó de su cosecha, ampliando el momento al darle a Abby un monólogo sobre su búsqueda de venganza durante cinco años, tras la muerte de su padre a manos de Joel en el tiroteo del hospital con el que terminó la primera temporada.

En conversación con Variety, el director sostuvo que “Kaitlyn y Bella tuvieron que volverse increíblemente vulnerables durante varios días, encontrando una resistencia mental y física extraordinaria —llevándose al límite para que no quedara nada sobre la mesa, emocionalmente”, dijo Mylod.

Respecto a ese momento, el director aseguró que se hicieron varias tomas con Bella, solo entre él y la actriz, sintiendo que ella podía llegar aún más lejos. “Luego hubo una toma tras la cual simplemente no pude hablar, con lágrimas corriéndome por la cara, y ese es el momento hermoso como director en que sabes que esa es la toma”, dijo al citado medio internacional.

“Me gusta morir”, dice Pedro Pascal

Pedro Pascal habló en extenso con EW sobre la preparación para la muerte de su personaje. Al medio le dijo: “Me matan mucho”, en referencia a su historial de personajes asesinados en Game of Thrones, Buffy the Vampire Slayer, The Equalizer 2 y Kingsman: The Golden Circle, y agregó: “Me gusta morir”.

El episodio requirió más de un mes y medio de rodaje principal. La secuencia de la muerte de Joel se filmó a inicios de marzo de 2024, durante dos días, en Kamloops, Canadá, donde el clima invernal resultó implacable. Debido a esto, la grabación tuvo algunas complicaciones, como el primer intento fallido de Pascal de llegar desde Vancouver, ya que el mal tiempo obligó al avión a desviarse y reprogramar el viaje para la mañana siguiente.

De la grabación, Pascal recordó el frío brutal. El chileno agrega que la energía del set cambió cuando apareció con su look final, con manchas de sangre en el cuerpo y un hematoma en el ojo izquierdo.

Por su parte, Bella Ramsey dice que, para prepararse para ese día, fingió que era un día cualquiera. “De hecho, traté de no estar en ‘modo interpretación’ entre tomas. Leí la escena minutos antes de filmarla. Vi un video de ‘Peanut Butter Jelly Time’”, algo que se volvió un chiste interno dentro del set.

Dever admite que fue “desgarrador” para ella verlo. “Los vi a ustedes en la primera temporada, y su relación era tan hermosa. Ver cómo terminaba todo entre ustedes fue realmente, realmente difícil para mí, como espectadora”, dijo a EW.

La muerte marcó la primera escena entre Pascal y Dever, lo que también fue el primer material que ella grabó como Abby. Como dato extra, durante ese momento la actriz estaba luchando contra la pérdida de su madre, que sucedió el 21 de febrero de 2024 debido a un cáncer. El funeral fue tres días antes de su primer día de rodaje.

Ella eligió el día en el que se sintió más cómoda filmando la gran escena de Abby con Joel. El rodaje fue en un set cerrado para limitar la cantidad de personas presentes, solo permitiendo a los necesarios. Las peticiones personales de Dever para el equipo fueron “mínimas”. Finalmente, todo el elenco se unió para llevar a cabo la secuencia crucial.

La publicación internacional destaca que Mark Mylod, que también será parte de la serie de HBO de Harry Potter, trató al equipo como un equipo de deporte.

El tercer episodio de la segunda temporada se estrenará el próximo 27 de abril, y la temporada se extenderá hasta el episodio 7, cuyo estreno está programado para el 25 de mayo. Además, HBO ya anunció la tercera temporada de la exitosa franquicia, que ya no contará con Pedro Pascal en su elenco.