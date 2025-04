La extensa cita de Boric con Lula en la que el mandatario brasileño lo invitó a la cumbre de los Brics y recordó sus conversaciones con Piñera

En su primera actividad oficial en su gira en Río de Janeiro, el Presidente Gabriel Boric se reunió con su par brasileño en el Palacio de Planalto. El encuentro, que se extendió más de lo previsto, destacó la defensa del multilateralismo frente a las guerras arancelarias y el llamado a fortalecer la integración sudamericana. Lula también rememoró conversaciones con el expresidente Sebastián Piñera y confesó: "Lo echo de menos".

Por Rodrigo Córdova desde Brasilia, Brasil.

“Hoy puede pecar”, decía el presidente brasileño, Lula da Silva, cuando le ofrecía pastillas de menta a la prensa mientras esperaba la llegada de su par chileno, Gabriel Boric, que venía media hora más tarde de lo presupuestado a solicitud del Gobierno local.

Si bien tanto la presa nacional como internacional le hacía preguntas, el mandatario brasileño solo se limitó a pasear con una pequeña caja abierta con pastillas recorriendo la balaustra que separaba a la prensa de las delegaciones.

A las 10:54 horas (9:54 en Chile), Boric llegó a su primera actividad de la visita de Estado en el Palacio Presidencial Planalto, donde fue recibido por Lula.

Una reunión privada entre ambos líderes fue el puntapié inicial para una vista que tiene como objetivo profundizar la relación comercial entre Chile y Brasil en medio de un contexto mundial sumido en la “incertidumbre”, como lo definió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el lunes tras la primera sesión del Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional (Cpefi), liderada por el Presidente Boric.

El cronograma, que ya se había atrasado, se extendió más de lo presupuestado. Se esperaba que cerca de las 11:30 Boric y Lula terminaran su reunión privada para hacer pasar a los ministros de los estados y abordar las materias sectoriales. Sin embargo la cita se extendió, puesto que el mandatario brasileño manifestó la intención de abordar más temas.

El Presidente Boric, tras la reunión, en una declaración conjunta con Lula en el Palacio Presidencial, sostuvo que hubo que se generó una reunión de trabajo “más allá de lo protocolar”. Esto, según explicó el mandatario, debido a que existe una “tremenda diversidad de la que podemos trabajar colaborativamente”.

En su intervención, el Presidente Boric destacó que “en un escenario de incertidumbre mundial, es mas relevante que nunca reafirmar nuestros vínculos y decir aquí que en América del Sur somos países amigos y vamos a seguir trabajado en la defensa de principios que nos importan: la democracia, el valor del multilateralismo y la importancia de la libertad de comercio“.

El Presidente Gabriel Boric junto al Mandatario Lula da Silva en la reunión privada del Palacio Presidencial de Planalto. Créditos: Presidencia.

Además, esta vez, y de manera menos directa, se refirió a la política de alza de aranceles que comenzó el Presidente estadounidense, Donald Trump. “Chile está en contra de una guerra comercial, en contra de la politización arbitraria del comercio y defenderemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica con el mundo, sin tener que elegir entre uno y otro y es algo que compartimos con Brasil, dijo el Jefe de Estado chileno.

Lula, por su parte, comentó la importancia de fomentar las relaciones entre los Estados con políticas que generen una institucionalidad que pueda sostenerse en el tiempo. Ahí, declaró su defensa a los mismos valores que el presidente Boric: “Primero, democracia; segundo, multilateralismo; y tercero, libertad de comercio”.

Lula recuerda a Sebastián Piñera

En esa línea, referente a la importancia de establecer relaciones internacional a través de los Estados y no mediante los presidentes, Lula desclasificó una cena con el expresidente Sebastián Piñera. “Lo echo mucho de menos”, comenzó diciendo.

Luego, afirmó que “cuando él me recibió dentro de La Moneda y vino a visitarme a Sao Paulo, cuando yo ya no era Presidente de Brasil, me preguntó: ‘¿Usted ya no quiere ser Presidente? Yo sí’. Quería volver a ser Presidente”. La cita habría ocurrido en 2013, cuando Piñera estaba en su primer período.

Luego habló de la buena relación que tenían a pesar de que hubiese líderes de otros países que no veían con buenos ojos esa relación. “Eso no importaba porque estábamos discutiendo relaciones geopolíticas, relaciones entre Estados”, sostuvo el Presidente brasileño.

Antes de terminar sus palabras, el Mandatario brasileño volteó y se dirigió al Presidente de Chile: “Compañero Boric, quiero que salga de aquí con la certeza de que la relación entre Chile y Brasil no van a ser igual, siempre serán mejor”.

Invitación a los Brics y encuentro en Chile

Lula da Silva, asimismo, invitó al presidente chileno a participar de la Cumbre de los Brics, que reúne a un gripo de países con economías emergentes, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

La cita está agendada para los días 6 y 7 de julio, en Río de Janeiro, por lo que el mandatario nacional podría nuevamente a pisar tierras cariocas en unos meses más. Ambos mandatarios también se espera que se encuentren en la COP, que se realizará en Belém Do Pará.

Por otra parte, Boric indicó que ambos mandatarios se reunirán en Chile en una nueva versión de lo que han denominado Cumbre por la Democracia, que son instancias junto a otros mandatarios progresistas, como el español Pedro Sánchez, para abordar desafíos ante el avance de la ultraderecha.

Firma de acuerdos y Corredor Bioceánico Vial

En el Gobierno de Chile también dicen estar atentos a su relación con China, el segundo socio comercial, que a través de su embajada expresó a El Mercurio preocupación por los “actos violentos que han causado lesiones a los empleados del proyecto, graves daños a la infraestructura y cuantiosas pérdidas económicas, socavando gravemente la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región“, tras el atentado a 52 máquinas en la Región del Biobío.

Por eso, afirman miembros de la comitiva, el timming de esta visita es óptimo, así como lo fue la visita a India a principios de mes.

Fue en agosto del año pasado, cuando Lula visitó Chile, que acordaron conmemorar el día de la Amistad entre ambos países en Brasilia este año. De hecho, fue en el G20 de noviembre del 2024, en el que Brasil fue anfitrión y que Boric fue invitado por Lula, en donde el Mandatario se encontró con el Primer Ministro indio, Narenda Modi, y coordinaron la reciente visita oficial.

El Mandatario afirmó que con esta visita y con la de Lula a Chile el año pasado se “ratifica y revitaliza” la relación entre Chile y Brasil. Esto, debido a que, contando los acuerdos firmados el año pasado y los que se firmarán en esta visita, suman 19 documentos.

Hoy, en tanto, se firmaron ocho acuerdos. Uno sobre Cooperación en Seguridad Pública, que tiene el objetivo de mejorar y ampliar la cooperación en materia de seguridad pública, incluyendo la prevención y el combate al Crimen Organizado Transnacional (COT).

Otro sobre Coproducción Audiovisual que busca desarrollar la cooperación entre los dos países en el sector audiovisual, contribuyendo a la elaboración y producción de obras cinematográficas.

Y un tercero, sobre LATAM-GPT entre Ministerios de Ciencias de Chile y Brasil, para la cooperación académica y científica en materia de inteligencia artificial, entre otros.

Para mañana miércoles, en tanto, habrá una mesa redonda con representantes del sector privado para abordar la construcción del Corredor Bioceánico Vial, una carretera que conectará los puertos de Brasil con Antofagasta.