Tomás de Rementería y su convulsionada llegada al Senado: “Hay que desdramatizar, dar vuelta la página y ponerse a trabajar en la presidencial”

El diputado, que mañana se convertirá en senador por el PS, da por superado el asunto relativo a su designación en la Cámara Alta, que a ratos pasó por momentos de alta tensión en donde incluso llegó a bajarse. Sobre si buscará mantenerse en el cargo que asumirá mañana, dice que "uno lo revisará en el momento adecuado".

Mañana miércoles, el diputado Tomás de Rementería (PS), se dirigirá al hemiciclo del Senado para asumir el cargo vacante que quedó con la destitución de la ahora exsenadora Isabel Allende, salida de la corporación por su involucramiento en la fallida compraventa de la casa de su padre por parte del Estado.

Aunque el evento con De Rementería está agendado para mañana, en algún momento tambaleó su llegada, luego de un oficio retirado la semana pasada desde el PS cuando ya había sido escogido por Allende como su reemplazante, lo que provocó un terremoto socialista que estuvo cerca de quebrar relaciones internas.

No obstante, el parlamentario llama a pasar la página y a seguir adelante con los asuntos pendientes relativos a términos electorales. “Paulina Vodanovic tiene todas las capacidades y todos los méritos para ser candidata. Ella tiene una visión clara de lo que tiene que ser el país”, afirma en esta entrevista.

—¿Cuál es la evaluación que hace de todo el proceso para su llegada al Senado?

—Yo dije que no iba a participar en un momento, porque esto había pasado a ser una discusión entre distintos nombres. Yo en eso no estaba disponible, porque como no era lo que yo buscaba, descarté estar disponible para esa discusión. Después la presidenta del partido me dijo que era prudente que reconsiderara la decisión, porque yo tenía las condiciones para llegar al cargo. Así fue como acepté.

Yo creo que este es un premio y reconocimiento a mi trayectoria como diputado por la zona, mi capacidad legislativa, que no voy a aprender a hacer legislación, sino que estaré desde el primer momento con el conocimiento.

—Mencionó en una entrevista que eximía de culpa a la presidenta del PS por todo lo que ocurrió. ¿Pero quién se hace responsable de todo el lío que se generó?

—No quiero buscar responsables, este fue un error administrativo y Paulina (Vodanovic) tuvo la capacidad de arreglar ese error administrativo, de solucionar el problema y dar a conocer la situación de buena forma, para que esto no pasara a mayores. Ella defendió que esto era solo un problema administrativo.

—Camilo Escalona pidió disculpas por el episodio y dice que este fue el peor escenario que pudieron hacer. ¿Comparte esa mirada?

—Yo fui bien afectado por esta situación y considero que esto solo fue un error administrativo. Creo que hay que desdramatizar, dar vuelta la página, y ponerse a trabajar en terminar el gobierno en nuestra campaña presidencial. No hay que achacar esto a nadie.

—Esto puso en duda la continuidad de Isabel Allende en el PS.

—Pero fue todo a través de trascendidos. No creo que Isabel Allende haya pensado en dejar el Partido Socialista. Y yo creo que acá lo importante es que la situación se subsanó, como un partido que tiene capacidad de diálogo, para avanzar en un consenso en torno a un nombre.

“Hubo un momento donde el PPD pudo ser más generoso con el PS”

—Cuando menciona que el PPD no ha sido generoso con el PS, ¿cómo se explica si usted hace solo unos años militó ahí?

—Yo digo que esa generosidad absoluta que existiría entre ambos, en realidad nunca ha existido. Nunca ha sido tal. Ha habido situaciones de tensión y de problemas, y no me gustaría adentrarme en discutir un problema con otro partido. Yo fui parte del PPD pero no significa que no pueda criticar el lugar en el que estuve.

—¿Mientras fue militante vio esa falta de generosidad?

—Hubo un momento donde creo que se pudo ser más generoso.

—¿Esperaba este recorrido en su carrera política dentro del PS?

—La verdad es que hace rato tenía la decisión de entrar al PS incluso antes de ser candidato, y lo de ser senador no lo buscaba, no lo busqué, no hice lobby, no veo un mayor objetivo de buscar ese cargo. Mi objetivo es aportar al partido.

—Antes de que se le nominara como futuro senador, ¿tenía contemplado competir por la senatorial de Valparaíso?

—En lo absoluto. Estábamos en la búsqueda de un candidato senatorial, no había en ese momento, y esto fue para solucionar una situación de emergencia, que nadie se esperaba que saliera la senadora Allende.

—¿El PS buscará mantener este cupo con usted?

—Hoy fui electo para reemplazar a Isabel Allende en el cupo de senador, pero nadie ha dicho que sea candidato a senador. Eso se definirá en su momento. Ahí se verán muchos factores políticos y electorales que dependerán de esa decisión.

—¿Usted tiene intención?

—Uno lo revisará en el momento adecuado

Postulación presidencial de Vodanovic: “Tiene todas las capacidades y todos los méritos”

—¿Cree que su sector tiene posibilidades en la presidencial? Paulina Vodanovic aún no aparece en encuestas?

—Las encuestas nos decían antes que Gabriel Boric no tenía posibilidad de ser presidente de Chile. Yo no quiero hacer análisis desde las encuestas, sino desde lo político. Y creo que acá hay un espacio desde lo político, es a la ciudadanía socialista a la que hay que llegar y luego se verán las encuestas.

—¿Está conforme con la candidatura de Paulina Vodanovic?

—Esta fue una decisión mayoritaria. Paulina Vodanovic tiene todas las capacidades y todos los méritos para ser candidata. Ella tiene una visión clara de lo que tiene que ser el país.

—¿La nominación de una carta propia del PS nace motivada por el episodio de la destitución de Isabel Allende?

—No. En lo absoluto. La decisión de impulsar a Vodanovic viene desde el último comité central. Es algo distinto.

—Hasta ese momento estaba el interés del PPD de que el Socialismo Democrático tuviera una sola candidatura.

—Las bases socialistas decidieron otra cosa y hay un acuerdo del comité central, eso es lo que pasó. Está motivado por las capacidades de la candidata.

—Si Vodanovic no gana, ¿usted quedaría conforme con otro abanderado que gane del oficialismo?

—Para eso participamos de primarias. Mi candidata es Paulina Vodanovic. He compartido con cada uno del resto de los candidatos y tengo la mejor de las opiniones.

—¿Queda conforme con quién lo reemplazará en su escaño en la diputación, Arturo Barrios?

—Sí, es una persona que tiene una enorme capacidad, que le dio cara incluso a Pinochet y tengo buena relación con él.