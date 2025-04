12 políticos, economistas, premios nacionales y artistas eligen el libro que marcó sus vidas (y el que a todos les gusta y a ellos no)

Políticos, economistas, artistas y académicos conmemoran el mes del libro respondiendo dos preguntas que les hizo The Clinic: ¿Cuál es el libro que los marcó en su vida? y ¿qué libro que todo aman no les gustó o no les provocó lo mismo? Desde novelas de Mario Vargas Llosa, Joan Didion y Isaac Asimov hasta Roberto Bolaño y Marcel Proust, estos son los elegidos.

Max Luksic, alcalde de Huechuraba

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Me marcó mucho la biografía The Wright Brothers (escrito por David McCullough en 2015), lectura obligada para emprendedores y para los que amamos la innovación. La historia de estos hermanos es increíble. Cuenta cómo diseñaron, construyeron y volaron el primer avión del mundo de manera exitosa. Muy apasionante”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“No tengo ningún libro odiado. Pero sí malos recuerdos de la época en que aprendí a leer. En esos días me hacían leer El cerdito Lolo y mi papá hizo tradición hacernos pruebas después de cada libro. Fue más trauma que entretención, pero ahora mirando hacia atrás, lo recuerdo con cariño y una enseñanza de por vida. Ahora me encanta leer!”.

Isabel Plá, exministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile:

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Difícil elegir uno solo, creo que La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. También Expiación, de Ian McEwan”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“Todavía no logro terminar Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño”.

Rafael Sagredo, académico y Premio Nacional de Historia 2022

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Entre los libros que más me han influido está Chile en el siglo XX (varios autores), que primero apareció como fascículos en la revista Hoy, en 1983, y dos años después como libro. El texto ofreció una historia que hacía posible tener esperanza en el futuro a propósito de la trayectoria de Chile en esa centuria democratizadora; pero, sobre todo, y fundamental para el joven estudiante de historia que yo era entonces, representó un ejemplo elocuente del papel de la historia al ofrecer precedentes que resultaban significativos para comprender y orientar conductas, incluso vocaciones”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“Ya en pleno desempeño de mi actividad como historiador, los ensayos de autores como Alberto Edwards, La fronda aristocrática, los de Jaime Eyzaguirre, y la Historia de Chile de Francisco A. Encina, todos muy celebrados y reeditados una y otra vez, me han llevado a preguntarme por el papel de la historia en la degradación de la convivencia hasta llegar al golpe del 73. Pues en ellos, y desde una posición política e ideológica, se crítica sin tregua al sistema democrático y la modernidad republicana, se promueve el autoritarismo y se ofrece una visión decadentista de la trayectoria nacional que no se sustenta en los hechos, pero que, sin embargo, fue utilizada para promover y apoyar la dictadura”.

Tere Paneque, astrónoma, escritora y divulgadora científica

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Es muy difícil para mí elegir un libro que me haya marcado profundamente, sobre todo porque he leído mucho toda mi vida y también muy distintos. El primer libro que leí de Carlos Ruiz Zafón, que probablemente es el que más me marcó para después leer sus libros siguientes: El príncipe de la niebla. Combinaba todos los elementos que me gustaban, como un poco de un mundo medio fantástico y real. Pero también enraizado en una dinámica y la posibilidad de amor y compañerismo muy profundo entre los personajes. Fue como una puerta de entrada hacia todas las lecturas y los libros de Carlos Ruiz Zafón, incluyendo La sombra del viento y toda la colección del Cementerio de los libros olvidados, que me parecen muy potentes y retrata muy bien un mundo en lo que era la Guerra Civil Española, que es un tema que me llama mucho la atención”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“El señor de los anillos. Toda la saga El señor de los anillos es muy popular y yo nunca pude enganchar y eso que me encantaban los libros de fantasía, pero simplemente no. No se me dio tampoco con las películas. Pero siempre intento darle otra oportunidad, porque tengo gente muy querida que me lo súper recomienda”.

Constanza Michelson, psicoanalista y escritora chilena

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Tengo muchas lecturas favoritas, pero mi lectura favorita hoy es el Génesis. Es asistir a una escena fundacional donde todo comienza por separarse: la luz de la oscuridad, las aguas, los cuerpos. Como lo que ocurre en la vida de todo ser humano. Incluso Dios, primero espantoso, fundamentalista y destructor, muy pronto acepta que el mal y el bien conviven y se retira. Deja al ser humano a cargo de su autoconservación. Como si la condición de lo humano fuera justamente ese apartarse: ‘Vete a ti’ dice el texto, dando una dirección distinta al ‘conócete a ti mismo’ griego. No se trata de buscar una verdad fija, sino de abrir la vida. Es fascinante. El Génesis habla desde lo mítico pero toca algo real: la infancia del mundo, el surgimiento de la palabra, el deseo y la ley. E inventa a un Dios que crece con el ser humano”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“La escritura de la psiquiatra Marian Rojas me incomoda. No sé si le gusta a todo el mundo, pero la venden como que sí. Ella misma asevera que todos debieran leerla. Esa ya sería una razón suficiente para no hacerlo, pero hay más. Su escritura es como un chicle con sabor artificial: dulce, rápido, olvidable. Todo tiene explicación, todo es dopamina, todo se reduce a carreteras cerebrales como si nuestros problemas fueran problemas de señal y cobertura. Pero lo curioso – y molesto- es que su lenguaje se parece a lo que dice combatir: acelera, excita, da placer y después te deja tirado”.

Rosario Navarro, presidenta de Sofofa

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Aunque he tenido épocas en que me leí casi todo lo que encontré de autores como John Irving, Jeffrey Eugenides, Natalia Ginzburg, un libro que marcó en un momento de dolor fue El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Lo leí después de una pérdida muy querida y sus frases resonaron en mí con una profundidad difícil de explicar. Es un libro brutal y precioso a la vez, porque dice lo indecible del duelo con una claridad conmovedora. Después de leerlo, algo en mí cambió para siempre”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“Un libro que no logré disfrutar, aunque sé que muchos aman, fue Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Lo leí muy joven, buscando una sutileza y belleza que luego encontraría en autores como Kawabata y Murakami. Me costó mucho avanzar entre las descripciones interminables y frases larguísimas, por lo que no me dejó imágenes nítidas. Seguramente no era el momento de mi vida para leerlo, he pensado en volver a él algún día”.

Klaus Schmidt-Hebbel, economista, investigador y consultor

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Con Mario Vargas Llosa, escritor contemporáneo fallecido hace 10 días, tres libros de él que me han marcado y me siguen marcando: Conversación en La Catedral (leído a los 15 años), El hablador (leído a los 33 años), y El llamado de la tribu (leído a los 63 años)”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“El Principito, A. de Saint Exupéry. Puedo explicar por qué. Es un libro vacuo y zonzo, equivalente a El traje nuevo del emperador. Ninguna enseñanza”.

José de Gregorio, decano de la Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Dos libros (no de economía) que me han marcado, y que volvería a leer: De Reza Aslan, Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth. Tal como indica el autor, este no es un libro de Jesucristo, que sería más cercano a estudios religiosos, sino de la persona Jesús de Nazareth, de la vida y la época en que vivió. Cubre muchos aspectos de su vida que le dan mucho más realismo a lo que aprendimos de religión, y pone en contexto histórico toda su increíble capacidad como líder y predicador, en una época en que había una gran cantidad de predicadores fanáticos (Zealots). Un libro muy fascinante”.

“De Carlos Granés, Delirio americano: Una historia de la cultura y política de América Latina. A pesar de ser un libro extenso, vale la pena leerlo. Explica, desde la cultura y la política, cómo América Latina experimentó un ‘delirio izquierdista’ que la llevó a adoptar instituciones y políticas económicas cerradas al exterior y fuertemente controladas por el estado. Esto permite entender cómo, desde una postura ideológica antiimperialista y con los intentos de creación del ‘hombre nuevo’ (en contraposición al ‘yanqui individualista’), se siguió una estrategia de desarrollo desacertada. Aunque el libro aborda numerosas discusiones interesantes, lo fundamental para mí fue comprender por qué estuvimos tan errados en materia de desarrollo económico. Mientras Asia se abría al mundo, nosotros buscábamos sustituir el capitalismo, influenciados además muy negativamente por la revolución cubana”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“Libro que no me gustó y todos alaban: De David Willimas, Money. A Story of Humanity. A través de la evolución del dinero y medios de pagos, el libro va contando la historia de la humanidad y cómo el dinero ha sido determinante en la evolución del mundo. Tiene algunas historias interesantes, como la de Gutenberg, la imprenta y el dinero. Sin embargo, no sentí que aprendí mucho de la historia de la humanidad y los temas de dinero los conozco mejor. Tal vez para no economistas sea interesante. A mí me gustó más How Economics Explains the World: A Short History of Humanity, de Andrew Leigh; aprendí más y la conexión entre la economía y la historia es muy interesante”.

Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián y exministro de Economía

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“El libro que más me marcó fue la trilogía Fundación, de Isaac Asimov. Fantástico, en varios sentidos”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“En busca del tiempo perdido. Posiblemente era muy chico para captar a Proust”.

Mauricio Redolés, músico chileno

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Patas de perro, de Carlos Droguett. Lo leí en el liceo, porque entendí que había una trinchera para mí, y que era la literatura, y decidí dedicarme a escribir”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“A mi no me gustó José Donoso”.

Paloma Salas, comediante y guionista

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Matadero 5, de Kurt Vonnegut”

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“El Principito“.

Gepe, músico

¿Cuál es libro que marcó su vida?

“Un libro que a mí me gusta muchísimo se llama El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Yo digo que es uno de los libros fundamentales de la literatura chilena. Es un libro que tiene como una especie de Cien años de soledad desde Chile. Un libro que es una película de terror al mismo tiempo que es una película muy luminosa. Es como un libro de terror o un libro muy luminoso. Fundamental, insisto, en la identidad chilena”.

¿Qué libro le gusta a todos y a usted no?

“Creo que leer siempre es bueno. Digamos, la actividad de leer lo que sea, una revista, un libro, una novela o un poemario siempre es algo muy bueno. Pero los libros de autoayuda, la verdad, sigo rebotando ahí. Y hay uno en particular que a mi familia le gustaba mucho. Lo tenía ahí, lo tomé y me pareció bien ahí, nomás. Se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss”.