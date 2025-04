Alcalde Bellolio (UDI) toma distancia de dichos de Matthei sobre muertes “inevitables” en el Golpe: “50 años después me parece que no es justificable”

"Una cosa es que sea predecible, que eso iba a suceder, y otra cosa es decir que era inevitable", mencionó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), sobre la polémica afirmación que hizo la candidata presidencial de su sector sobre el golpe de Estado días atrás. Este lunes a las 13 horas Matthei presentará a los voceros de su campaña, donde se ratificaría al propio Bellolio.

Compartir

“Yo creo que es una mala expresión”. Esa fue la primera apreciación que hizo esta mañana el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), sobre las polémicas declaraciones que emitió la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), respecto al golpe de Estado hace unos días atrás.

“Probablemente al principio, el (año) 73, 74, era bien inevitable que no hubiese muertos“, señaló Matthei en Radio Agricultura, en una entrevista y conversación que sostuvo con Sergio ‘Checho’ Hirane. La frase provocó una ofensiva contra su figura desde el Gobierno y el oficialismo, además de algunos reparos al interior de su coalición.

Esta mañana, en Tele13 Radio, fue Bellolio quien transparentó su posición respecto de los dichos de la candidata presidencial de su sector.

“En esto creo haber sido bastante claro (…). Uno puede entender que alguien que está para el día antes del golpe de Estado, el 10 de septiembre del ’73, te diga ‘oye, esto era inevitable’. Pero 50 años después, sabiendo lo que significó el golpe de Estado, lo que significó la dictadura, las muertes, los asesinatos, me parece que no es justificable“, dijo el sucesor de Matthei en la Municipalidad de Providencia.

“Una cosa es que sea predecible, que eso iba a suceder, y otra cosa es decir que era inevitable, en el sentido de que no hubiera ninguna otra fórmula de poder evitar las muertes que continuaron el golpe de Estado”, remarcó.

Eso sí, a pesar de sus aprensiones con la frase de la candidata presidencial de la coalición, subrayó sobre ella que “ha tenido siempre la misma línea de no justificar las violaciones a los derechos humanos, ser una demócrata y apoyar la línea de la defensa de la vida humana y la democracia“.

Además, mencionó que era “curioso que alguno de los que más salieron a criticar esto son los mismos que corren a aplaudir a Venezuela, Nicaragua o a Cuba, que no se atreven siquiera a mencionarla”. Por lo mismo, habló de que era necesario un “único estándar, y el estándar es que nunca se puede justificar las violaciones a los derechos humanos y la violencia en la política no puede ser parte de la democracia”.

Bellolio al preguntársele sobre si la posición de Matthei respecto a la dictadura es tema en la derecha, dijo que no. “Ese clivaje ya no es parte de las decisiones mayoritarias. Puede que haya un grupo chiquitito, pero no lo veo para nada. Y Evelyn Matthei no creo que tenga que estar dando explicaciones de su pasado (…). No sólo por hija de un general, sino por todo lo que ha dicho y hecho en este tiempo. En eso lo que más queda es su defensa irrestricta a los derechos humanos y la democracia”, argumentó.

Matthei junto a Bellolio. Foto: Agencia UNO.

Matthei presenta voceros de su campaña

La frase de Bellolio se dio en el marco de la jornada en que la exalcaldesa de Providencia presentará a sus voceros de campaña. De hecho, Bellolio es uno de los que se avizora que podría ser parte de ese equipo, dado que se espera la inclusión de alcaldes del sector en la campaña y considerando que, además de diputado, el alcalde de Providencia fue ministro vocero de Gobierno del segundo mandato de Sebastián Piñera.

La convocatoria está agendada para las una de la tarde en el Parque Inés de Suárez, frente a la Escuela de Carabineros de Chile. La instancia ocurrirá luego de que la semana pasada Matthei definiera a su generalísimo, el exdiputado y presidente de la Cámara Diego Paulsen (RN), quien se encontraba alejado de la primera línea de la política.