Francisco Chahuán: “Diría que Tohá y Matthei van a lograr capitalizar a los chilenos que tienen una vocación de centro y no polarizante”

27 de Abril de 2025

Confiado en que Chile Vamos daría luz verde a una primaria presidencial que lo considerara y con una lista de argumentos para rebatir que su nombre quedaría inhabilitado por la Ley antidíscolos. Así comenzó la semana el senador Francisco Chahuán, quien la mañana del lunes se dispuso a dar una serie de entrevistas en los medios para presionar que el mecanismo se ratificara para competir con Evelyn Matthei, Luciano Cruz-Coke y Rodolfo Carter.

A los pocas horas el panorama cambió y poco antes de dar su segunda entrevista de la semana desde RN le comunicaron que la abanderada de Chile Vamos decidió ir directo a primera vuelta. De poco sirvió que Chahuán dejara atrás 36 años de militancia en su partido, acción a la que estuvo dispuesto con tal de que se abrieran las puertas para entrar a las primarias de su sector.

“Hay que dar vuelta la página”, dice el legislador, sentado en el Salón de Honor del Senado, en Santiago, para conversar con The Clinic los pormenores de la decisión que esta semana tomó Chile Vamos y el rumbo de su sector, la derecha. Entre ellas, Chahuán revela que sostuvo una conversación con Evelyn Matthei, el miércoles pasado, en la que le confirmó su respaldo.

El legislador por la Región de Valparaíso, que está impedido de ir a la reelección, también manifiesta que en su partido no se cuida a los militantes y a sus liderazgos, y desclasifica que él mismo en 2021 estuvo a punto de sellar a Checho Hirane como candidato a senador por la Metropolitana. Así como también con Cecilia Bolocco.

—¿Fue la mejor decisión desechar las primarias en Chile Vamos?

—Es la decisión que tenemos. Nosotros habíamos planteado que estábamos disponibles a colaborar para que Evelyn Matthei sea la futura presidenta de Chile. Porque el país no aguanta margen de error. Estamos viviendo una situación compleja, pagando por intereses de deuda pública US$ 4.440, se echa de menos un gobierno que sea capaz de dar gobernabilidad. Todo esto implica tener una densidad de programa. Nadie hasta ahora habla de una política nacional de infraestructura, de incorporar certidumbre a la inversión extranjera, no hay un debate público sobre el déficit de 1 millón de viviendas habitacionales o el plan nacional de puertos. O cómo hacernos cargo de los cambios que vendrán en el mercado del trabajo, tenemos que ajustar nuestros programas de educación a la revolución de la IA, darle eficacia a la modernización del Estado…

—Tenía todo listo para su candidatura presidencial…

—Es que acá se requiere densidad de ideas, aprovechar la institucionalidad de los partidos de Chile Vamos, en particular RN, para darle despliegue territorial a la campaña.

—¿Quedó frustrado con la decisión de no hacer primarias?

—No, en absoluto. Nosotros estábamos disponibles a ayudar a la candidatura de Chile Vamos, que es la única coalición que puede darle gobernabilidad a Chile, alejado de los populismos de las izquierdas y las derechas, para entender que Chile requiere no hacer nuevamente una apuesta al vacío, porque acá se requiere experiencia y aplomo, que yo creo que la puede dar una figura como Evelyn Matthei.

—¿Habló con ella después de que decidiera ir directo a la primera vuelta?

—Hablé con ella. Quedamos de juntarnos en los próximos días. Ella me dijo que estaba muy agradecida por mi gesto, por mi disposición. Me dijo que era lo mejor para Chile. Y decisión tomada, es una decisión asumida y apoyada.

—¿Qué explicaciones le dio?

—Me dijo que era lo mejor para Chile. Me agradeció por el esfuerzo. Y decisión tomada, es una decisión asumida y apoyada.

—¿Y cómo queda la relación?

—Yo con ella tengo una excelente relación, la conozco desde los años 90, cuando fui vicepresidente de RN. Estuve con ella en su precampaña presidencial del partido, cuando enfrentó a Sebastián Piñera, y estuve con ella en el equipo más pequeño de campaña cuando enfrentó a Michelle Bachelet.

Yo vi a una candidata resuelta, con fuerza y convicción. Le di una serie de propuestas e ideas de cómo hacer la diferencia para transmitir ese sueño de país que es tan importante.

Conozco su compromiso con Chile, sé que es una mujer con coherencia, con coraje y fuerza. no le va a temblar la mano a la hora de enfrentar al crimen organizado o al terrorismo en la macrozona sur.

—Y si usted tenía esa convicción, ¿para qué le quiso competir entonces?

—Porque suponíamos que con una primaria de la izquierda y con una eventual primaria de la derecha alternativa, había que estar preparados para no tener invisibilidad durante dos meses. y creía que las primarias podían potenciar a Evelyn Matthei. Yo creía que podía aportar desde la tracción electoral, considerando que fui el parlamentario más votado de Chile en mi elección senatorial, y además podía aportar desde la densidad de ideas a un debate de Chile Vamos que mirara los sueños de país con una mirada distinta.

—Finalmente se tomó otro camino…

—Adoptada ya la decisión, creemos que estamos en el camino indicado. Y el fortalecimiento de los equipos que se han convocado en esta última semana creo que van en la dirección correcta.

—Quisiera insistir. ¿La candidata le dio detalles sobre cómo se pasó en pocos días de tener casi cerrada una primaria entre ella, Rodolfo Carter, Luciano Cruz-Coke y usted, para luego desechar esa opción?

—Primero señalar que las decisiones las toman los partidos y por supuesto se consulta a la candidata que está mejor perfilada. Los partidos toman decisiones que pueden ser comprensibles o no, y que están a los vaivenes de las condiciones políticas del momento. Y creo que se tomó una posición. Inicialmente yo tenía una idea distinta, creía que las primarias podían potenciar a Evelyn Matthei. Pero si se fortalecen los equipos y somos capaces de ponernos todos detrás de ella y activamos el proceso de las campañas parlamentarias, creo que podemos asegurar una presidencia que le dé gobernabilidad a Chile.

—¿Matthei se excusó por lo que pasó? Usted tomó la decisión de renunciar al partido para ir a una primaria que finalmente se descartó.

—Las decisiones se toman y yo no nunca he pensado en proyectos personales, sino que siempre en proyectos colectivos. Y si la candidata presidencial y el presidente de mi partido me pidieron renunciar a RN para habilitar a una primaria, créeme que resuelto el tema legal —que lo hicimos y vimos que era posible dar el paso—, yo estoy disponible, porque primero está Chile. Siempre primero Chile. Fueron 36 años de militancia, habiendo presidido el partido, por supuesto que es una decisión compleja y difícil, pero si uno piensa siempre en Chile, no lo duda ni un minuto.

—Ahora que pasaron unos días, ¿no ve como un error haber dejado su militancia?

—No, en absoluto. Si no hubiese dado ese paso, no hubiéramos generado las condiciones por último para evaluar adecuadamente la posibilidad de una primaria.

—¿No está arrepentido de lo que hizo?

—No. Jamás me voy a arrepentir de las decisiones que tomo.

—¿Y finalmente Chile Vamos queda en desventaja frente a la primaria de la izquierda?

—Yo creo que con el fortalecimiento de los equipos y teniendo a Paula Daza conduciendo el programa de salud, teniendo a Diego Paulsen como jefe de campaña, y figurando un equipo donde está Carla Munizaga en el equipo comunicacional y Felipe Valdovinos a cargo de lo territorial, se empieza a generar una estructura que hace un par de semanas se requería urgentemente. Hoy se están copando esos espacios. Ahora debiéramos entender que ahora hay otro escenario y ahora corresponde ver cómo potenciamos esta candidatura, De nosotros va a depender si estamos en ventaja o desventaja, acá se requiere más unidad que nunca. Por lo mismo, el llamado que hago a los liderazgos de nuestro sector es que se necesita mucha más generosidad de la que se ha mostrado hasta ahora: a Kast y Kaiser hay que pensar primero en Chile.

—¿Para usted no salió debilitada la figura de Matthei después de todo este enredo?

—No fueron semanas fáciles, pero yo creo que el fortalecimiento viene dado por el convencimiento de que era necesario copar la estructura del comando, y eso se está cumpliendo.

—¿Quedó conforme con la designación de Diego Paulsen como jefe de campaña?

—Sí. Pero es necesario también convocar a nuestros parlamentarios, nuestros alcaldes, concejales y cores para que sean la ofensiva. Y mi recomendación es trabajar inmediatamente junto con el Partido Demócrata en un programa de gobierno único para concluir en un pacto electoral único de Chile Vamos con Demócratas.

—Mencionaba a José Antonio Kast y Johannes Kaiser. ¿Es un riesgo competir divididos la presidencial?

—No. Yo creo que el sentido común de los chilenos en una elección presidencial con voto obligatorio, lo que va a ocurrir es que el voto va a ser mucho más centrista, y diría que figuras como Tohá y Matthei van a lograr capitalizar la voluntad de los chilenos, que tienen una vocación de centro y no polarizante.

—El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advertía que así como está configurando el escenario, hay un riesgo de perder.

—Yo lo quiero interpelar a él: la responsabilidad de los partidos no es ser comentarista, sino articular cambios de escenarios. Y por tanto, a mí me gustaría más voluntad para generar unidad en torno a la candidatura presidencial, entender que los partidos se ponen a disposición del proyecto colectivo más que finalmente dar mensajes que son erróneos y pesimistas, y que no contribuyen a provocar el cambio de escenario que esperamos, que es que Evelyn Matthei sea presidenta de Chile.

—¿Es cierto que Checho Hirane fue una opción para integrar la primaria de Chile Vamos?

—Nunca lo supe, me enteré cuando él lo dijo.

—¿Pero estaba al tanto de que era un nombre que aparecía en las conversaciones?

—Esto es parte de las historias nunca contadas. Pero cuando estuve como presidente de RN yo quise llevar a Checho Hirane como senador, como también a Cecilia Bolocco. Ella estaba inscrita en el Servel y eso hasta ahora no se sabía. Tuvimos que bajarla del Servel porque tomó la decisión de no ir a media hora de la inscripción.

—¿Y qué ocurrió?

—Tomó esa decisión. Ella estaba disponible a ir como senadora por la Región Metropolitana. Lo mismo que Checho Hirane. Ambos pudieron ser senadores por Renovación Nacional. Y yo creo que Cecilia Bolocco habría sido una tremenda senadora, es una mujer que está luchando por terminar con la infame lista de espera por el cáncer, mientras que Checho Hirane tiene un liderazgo muy potente y él estuvo en la sede del partido antes de la inscripción. Ellos pudieron haber sido dupla senatorial junto con el Cote Ossandón.

—¿Conversó con el presidente de RN sobre lo que ocurrió?

—Hemos conversado, creo que todavía falta una conversación mucho más dedicada y en frío. Pero sí creo que los partidos tienen que cuidar a sus militantes.

—¿RN no ha cuidado a sus liderazgos?

—RN es un partido que en general tiene un problema de convivencia interna. Somos el partido más grande de Chile, que tiene más alcaldes, concejales y parlamentarios, pero es un partido que descuida la relación interna y expone la relación interna. Ahí se requiere hacer una reflexión muy profunda. Como expresidente del partido lo digo con conocimiento de causa: acá se requiere trabajar para potenciar, cuidar y estimular los liderazgos internos. En RN falta una cultura de cuidado por nuestra militancia y nuestra convivencia interna.

—¿Qué evaluación tiene de la conducción de Rodrigo Galilea en RN?

—A ver, es muy difícil conducir a Renovación Nacional, sobre todo cuando hay que tomar decisiones complejas. A mí me tocó tomar decisiones que son incomprensibles pero que respondían a una estrategia, a un diseño y a una convicción, como ocurrió con el segundo proceso constitucional. Esa vez había que cumplir la palabra empeñada con dos expresidentes de la República, como fueron Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Dicho eso, Galilea ha tenido que tomar decisiones difíciles. El tomar la decisión de no hacer primarias involucra responsabilidad, pero ahora toca apoyar esa decisión y jugarse por entero para que nos vaya bien en primera vuelta y ganemos la presidencial.

—Renovación finalmente no apostó por un candidato de sus propias filas.

—Pero nuestra candidata es Evelyn Matthei y nosotros sentimos que es una candidata RN, del ADN del partido. Militó en nuestro partido y será tarea nuestra contagiar ese espíritu. Y me imagino que una vez que sea electa, va a seguir los pasos de Sebastián Piñera, renunciará a su militancia y será la presidenta de todos los chilenos.

—¿Y usted volverá a militar al partido?

—Me tomaré el tiempo necesario para poder hacer las reflexiones que se requieren y tendré las conversaciones correspondientes con el presidente del partido. Pero quiero insistir en que yo jamás me fui del partido emocionalmente, mantengo contacto con toda la militancia de Arica a Punta Arenas.

—Pero su renuncia le puede traer complicaciones si quisiera seguir en el Parlamento, postulando por un cupo como diputado. Podría quedar inhabilitado por la misma Ley antidíscolos.

—Depende. Ahí también hay una controversia, dependiendo de si finalmente soy candidato por el mismo partido.

—Entonces lo ha considerado. Se ha puesto en ese caso…

—No, no. Yo no me he planteado la posibilidad de ser candidato a diputado.

—Tuvo mayoría nacional como senador y es factible pensar que podría ayudar a tener un mejor diputado en la Cámara…

—Sí, hay números que muestran que podríamos ser un aporte para el balance en la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, yo no he pensado ser candidato a diputado.

—¿Y cuándo tomará una decisión sobre si competirá como diputado?

—Tengo la decisión tomada de cumplir mi período hasta el último día del plazo. Quiero lograr las aprobaciones de todos los proyectos que estamos a punto de sacarlos adelante, como también concentra todos mis esfuerzos el ganar con Evelyn Matthei.

—Y a futuro, ¿se imagina en un ministerio de un futuro gobierno?

—Yo no especulo ni hago hipótesis sobre el futuro, solo hago hipótesis sobre dónde está mi contribución y trabajo. Y hay pocos que pueden hacer una contribución de tracción electoral en mi región. Mi pega es asegurar que la Región de Valparaíso sea una región importante para hacer la diferencia en la elección de Evelyn Matthei. Todo lo demás son hipótesis. Hay mucha gente que se proyecta en cargos de gobierno, pero primero hay que ganar la elección y se requiere mucha calle. A todos aquellos que se están probando uno u otro ministerio, les pido que primero aseguremos que Evelyn Matthei sea presidenta de Chile.

—¿Y como alcalde?

—Por supuesto, hay desafíos pendientes en mi propia región, en mi comuna. Pero también en el mundo académico. yo tengo dos magister, voy a comenzar a hacer clases en la UC de Murcia, en la U de Salamanca me están pidiendo que haga clases en el verano. Yo fui gerente de una empresa antes de ser parlamentario, puedo volver al mundo privado.