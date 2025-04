PPD busca sellar respaldo del PS a Carolina Tohá y Paulina Vodanovic insta a ponerse detrás de la exministra

Desde la directiva del PPD sostienen que no habrá presión por su parte al PS para que sellen su respaldo a Tohá. Aunque, dicen, afirman que el apoyo llegará solo. De hecho, un gesto hizo Vodanovic al salir de la sede socialista: “La reflexión que hemos hecho es ponernos todos detrás de la candidatura de Carolina Tohá”. En todo caso, resta esperar la decisión del comité central del partido, que tenía agendado para hoy un encuentro a las 19 horas para hablar meramente de financiamiento, pero que ahora sumará un nuevo tema.

Antes del mediodía comenzó a trascender la noticia. Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), estaba ad portas de comunicar —mediante una carta al comité central de su partido— su declinación a participar de una carrera presidencial a La Moneda. Con ello, un aire de esperanza ingresó al cuerpo del PPD, quienes desde antes —y después— del 12 de abril, día en que el PS proclamó a Vodanovic, esperaban que la colectividad se adhiriera a la candidatura de Carolina Tohá.

Hoy, ese escenario vuelve a estar sobre la mesa y con más fuerza que hasta hace 16 días. Y es que la baja de Vodanovic se dio mientras se realizaba la reunión que tienen los lunes las directivas de los partidos oficialistas. Sin embargo, al terminar esta, la presidenta del PS pidió a los representantes de las tiendas que conforman el Socialismo Democrático (PPD, Partido Radical y Partido Liberal, además del PS) a quedarse unos minutos más.

En su carta al comité central, la ahora excandidata presidencial socialista apelaba a la unidad de ese sector de cara al “avance de la extrema derecha”.

“Necesitamos urgentemente poner al centro del debate nuestras ideas y propuestas, abandonando la simple disputa de personas, y elevar la discusión hacia la verdadera batalla cultural que está librando la ultraderecha (…). Las candidaturas son instrumentos, no son fines”, reza parte del escrito de Vodanovic en el que, además, “invita” a los partidos del Socialismo Democrático a una reflexión sobre las primarias, diciendo que están “a tiempo para aunar propósitos” entre ellos.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS y exprecandidata presidencial del partido. Foto: Agencia UNO.

Una valoración a la decisión de Vodanovic provino desde la propia Tohá. Tras conocida la decisión de la senadora, la candidata del PPD compartió una imagen con una declaración pública en su cuenta de X (ex Twitter).

“Han sido semanas intensas, y su decisión de hoy habla de generosidad y de compromiso con algo más grande: el futuro de Chile y las ideas progresista”, decía la imagen difundida por la exministra del Interior, en la que valora atributos en los cuales el PS tiene para hablar, junto con señalar que era un “momento para respetar y valorar sus procesos y decisiones, y para prepararnos para las tareas que nos esperan”.

“Aquí ha habido grandeza, y ello muestra una vez más que nuestro sector tiene vocación por sumar, unir y construir mayorías para gobernar”, cerró el mensaje de Tohá.

PPD espera sentado el apoyo del PS

Al interior de la directiva del PPD comentaron a The Clinic que entre sus planes no está presionar a nadie. “Si el PS decide apoyar a Carolina, será decisión de ellos”, aseguran.

Del mismo modo, aunque la impresión sea de no presionar, en el partido existe casi por sentado que se irán concertando conversaciones antes de la inscripción de las primarias del sector, agendada como fecha límite el miércoles 30 de abril hasta las 23:59 horas.

“Hay que ver cuál es la voluntad del PS. No se sabe si querrán hablar con Carolina, con Jeannette Jara o con Gonzalo Winter. No se sabe, ellos querían competir”, dicen en privado desde la directiva del partido de Tohá, aunque reafirman como mantra que respetaran los procesos internos del PS.

Por otro lado, en el cálculo no ven inconveniente ir divididos o sin el apoyo del PS. Ello considerando que el nombre de Tohá tiene en su bolsillo los respaldos de los radicales y los liberales, donde estos últimos, incluso, bajaron el nombre de su candidato Vlado Mirosevic. Sin embargo, a pesar de que no consideran que exista inconveniencia en el apoyo no lineal a Tohá, desde el PPD dan por sentado que el PS se cuadrará con Tohá. “Están todos en el PS con Carolina. Sus senadores, sus diputados, sus regionales”, señalan en el PPD, considerando además a algunos referentes del PS que firmaron cartas públicas explicitando su apoyo a la exministra.



Tohá como ministra del Interior en el XXXII Congreso del Partido Socialista en octubre de 2023. Foto: Agencia UNO.

“No presionaremos, pero creemos que se va a terminar dando igual el escenario”, señalan. En todo caso, en el PS no se cierra la opción de brindar libertad de acción y que cada militante vote por quien estime.

En todo caso, al salir de la sede socialista, Vodanovic tuvo su primer gesto a la candidatura de la exministra. “La reflexión que hemos hecho es ponernos detrás de la candidatura de Carolina Tohá”, dijo Vodanovic, aunque marcando el punto en que ahora resta la decisión que tome el comité central de su partido, convocado para las 19:00 hrs., en el que en un inicio sólo se contemplaba conversar sobre temas financieros de la tienda.