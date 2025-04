¿Apoyar o no a Tohá?: el dilema del PS tras la salida de Paulina Vodanovic de la carrera presidencial

La bajada de Paulina Vodanovic de la carrera presidencial abrió un abanico de escenarios dentro del Partido Socialista, donde no todos dan por hecho un apoyo inmediato a la abanderada del PPD, Carolina Tohá.

La bajada de Paulina Vodanovic de la carrera presidencial era un asunto que se discutía fuertemente desde hace un par de semanas. El apoyo inicial que recibió la senadora en el Comité Central del Partido Socialista (PS) se fue desvaneciendo con el paso de los días, debilitando el apoyo con el que contó en un principio.

Lo anterior no solo tenía relación con los porcentajes poco auspiciosos que la timonel del PS marcaba en las encuestas, sino también con el convencimiento de los parlamentarios del conglomerado de que la abanderada del PPD, Carolina Tohá, era una carta más fuerte que la senadora por El Maule.

En su carta dirigida al Comité Central, la propia presidenta del PS señaló que “estamos a tiempo para aunar propósitos entre nosotros. Luego será el momento de unir aun mayores esfuerzos con las candidaturas del PC, FA y PRVS. Pero por ahora, es entre quienes compartimos los principios e historia del socialismo democrático quienes tenemos el deber de coordinar una plataforma común”.

Los escenarios que se abren para el PS

Así las cosas, la bajada de Vodanovic se habría dado para que el PS apoye a Tohá, de tal modo que el denominado Socialismo Democrático enfrente unido a Jara y Winter en las primarias, es más, la propia senadora afirmó que “yo le hago una propuesta política al comité central porque ese espacio es quien designa las candidaturas a las que apoya. Evidentemente la reflexión que hemos hecho es ponernos todos detrás de la candidatura de Carolina Tohá“.

No obstante, no todas las voces del PS dan aquello por sentado, al menos respecto de los tiempos en que dicha determinación suceda. De hecho, Camilo Escalona, secretario general del PS, señaló a Tele13 Radio que “el vacío que ha dejado en la perspectiva socialista la ausencia de la candidatura de Vodanovic no tiene hasta ahora una solución, por eso que muchas opiniones le solicitaron a la presidenta del partido que reconsiderara”.

Por otro lado, en conversación con Radio Pauta, el senador José Miguel Insulza (PS) indicó esta mañana: “tengo entendido que el comité central sigue hoy sin saber qué es lo que se va a hacer y eso es muy lamentable. Es tercera vez consecutiva que el PS no le acierta en la parte presidencial”.

Ciertas voces al interior del PS piensan que no es una mala idea que el conglomerado entregue a sus militantes libertad de acción. Quienes sostienen esta posición, han sido críticos de la alianza PS-PPD y creen que el PS ha subsidiado por años al PPD.

Otros, en cambio, son partidarios de que el apoyo explícito a la exministra del Interior, esté supeditada a la negociación que se sostenga con el PPD, para lograr garantizar ciertos cupos en las regiones que a los socialistas les interesa preservar.

Junto con ello, otros integrantes de la colectividad plantean que no es tan relevante que el Comité Central defina hoy a quien dará el apoyo.