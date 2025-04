El giro de Vodanovic: la cita en donde pasó de desconocer a alentar la unión del Socialismo Democrático y a respaldar a Carolina Tohá

Tras declinar su aspiración presidencial, la presidenta del Partido Socialista profundizó en sus razones con los dirigentes del Socialismo Democrático, con los que estaba reunida cuando la noticia se divulgó. Allí, habló de revitalizar la coalición de centroizquierda y reconoció que su renuncia buscaba respaldar a Carolina Tohá. El gesto sorprendió al oficialismo, ya que semanas antes, al ser proclamada, había asido crítica del pacto de centroizquierda, además de haber marcado distancia de Tohá ante el debate sobre quién representa continuidad del actual Gobierno.

En el balcón de la sede del Partido Socialista, ubicado en la calle París 873, se podía apreciar durante este mediodía a la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, hablando por teléfono, sin muestras de preocupación, a solo un par de horas de que confirmara que bajaría su candidatura presidencial en medio de una reunión con los presidentes de las tiendas de la alianza de gobierno, que se desarrollaba en el mismo lugar.

La senadora, de hecho, alzó su pulgar derecho como signo de aprobación cuando desde la calle se le preguntaba si estaba tranquila con la decisión que había tomado, con lo que puso fin a 16 días de una compleja candidatura que no logró el apoyo suficiente dentro de las propias filas oficialistas.

La decisión trajo también tranquilidad a dirigentes del Socialismo Democrático, que evaluaban negativamente que el pacto se dividiera entre dos candidaturas de cara a las primarias presidenciales del sector, al ya estar nominada Carolina Tohá como la abanderada del PPD.

En el PS, no obstante, algunos no escondían que la declinación de su candidatura generaba tensiones, puesto que una facción apostaba a llegar hasta la papeleta de las elecciones primarias, demostrando que la colectividad no se restaría del desafío.

En paralelo a la imagen de Paulina Vodanovic en el balcón socialista, se llevaba a cabo la reunión de los principales dirigentes del Socialismo Democrático: el secretario general del PPD, José Toro; el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, y el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, aunque inicialmente el encuentro comenzó con la presencia de los líderes del PC, el Frente Amplio y el FRVS, los que se retiraron al poco rato una vez que Vodanovic comunicó su decisión.

Fue en ese contexto en el que la presidenta del PS les comunicó la noticia, aunque esta ya había circulado en los celulares de los presentes en el encuentro.

Los detalles de la cita de Vodanovic con los dirigentes del Socialismo Democrático

Pasado el mediodía, Carmona, Martínez y Mulet se retiraron las dependencias del PS y dejaron a los dirigentes del Socialismo Democrático para que discutieran sobre el nuevo escenario en ese sector. Al salir, cada uno valoró el hecho de que la presidenta del PS diera un paso al costado en función de la unidad del progresismo.

Así, a solas como Socialismo Democrático, Paulina Vodanovic explicó sus razones bajar su candidatura. La principal, comentaron asistentes, fue el hecho de haber ponderado sus posibilidades de cara a las elecciones o “realismo político”, como mencionan otros asistentes, lo que algunos interpretaron como una referencia a sus números en las encuestas, en las que no superaba el 1% de intención de voto, pese a que ya había lanzado su candidatura hace dos semanas.

La senadora también dio a entender que un factor era el apoyo que otras tiendas del Socialismo Democrático le habían dado a Carolina Tohá, como ocurrió el fin de semana con el respaldo del PR a la exministra del Interior, además del gesto que ya había realizado el Partido Liberal.

Esos factores habría expuesto Vodanovic para explicar su retirada de la aventura presidencial, cuentan testigos.

Por otra parte, la presidenta del PS habría hecho un gesto de arenga al Socialismo Democrático mencionando que están “más revitalizados que nunca”, aseguran asistentes, pese a que solo unos días Vodanovic había sido crítica del funcionamiento de la alianza de centroizquierda.

“Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”, había dicho el 13 de abril en Canal 13, a solo unas horas de haber tomado la posta presidencial. “Aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida”, sumó esa vez.

De hecho, presentes en el encuentro de hoy destacaron que Vodanovic planteó la necesidad de convocar a la Democracia Cristiana a las definiciones presidenciales que tomen como bloque de centroizquierda. Lo anterior, debido a que ven compleja una participación de la DC únicamente en el diseño de listas parlamentarias.

El giro sobre Tohá

La cita estuvo marcada también por el hecho de que Vodanovic reconoció que lo mejor sería ponerse detrás de la candidatura de Carolina Tohá. Una declaración que fue valorada por los dirigentes del PPD, PL y PR, pues la presidenta del PS habría sido crítica anteriormente con ella cuando apenas fue nombrada como candidata.

“Yo no soy la continuidad del gobierno y obviamente Carolina Tohá y Jeannette Jara, por sus roles en materia de seguridad, en materia de previsión, son la continuidad. Nosotros (en el PS) sí tenemos planteamientos muy distintos“, había dicho en las últimas semanas Vodanovic.

Tras la reunión de hoy, sin embargo, la presidenta PS reconoció ante los medios que “la reflexión que hemos hecho es ponernos todos detrás de la candidatura de Carolina Tohá. Eso es lo que yo he compartido con los compañeros y compañeras del Comité Central”.

Si bien fue la misma presidenta del PS quien reconoció que buscaba apoyar a Tohá, también advirtió que el apoyo del partido hacia alguna candidatura “es motivo de la discusión que se dará en el comité central”.

Los 110 integrantes de la instancia se reunirán de manera telemática a las 19:30 y se espera que decidan comuniquen oficialmente su respaldo. Se preveía que el encuentro se extienda hasta largas horas de la noche.