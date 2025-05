Dirigentes y alcaldes de la DC alistan apoyo a Carolina Tohá y complican opción presidencial de Alberto Undurraga

Aunque aún no hay una comunicación oficial, dirigentes regionales y autoridades locales se preparan para manifestar públicamente su respaldo a la candidata del Socialismo Democrático. La conducción del presidente de la DC, justamente, ha sido blanco de crecientes críticas internas, lo que ha llevado a que desde las bases de su partido cuestionen la decisión de Undurraga de no ingresar a la primaria oficialista y persistir en su intento presidencial.

Compartir

En medio de una crisis interna y sin candidato inscrito en las primarias del pacto progresista, las bases Democracia Cristiana (DC) se preparan para entregarle su respaldo la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD). La acción sería contraria a lo que ha declarado el timonel de la colectividad y también precandidato presidencial, Alberto Undurraga.

Quienes conocen de estas gestiones afirman que al ver que los partidos de la alianza de Gobierno inscribieron sus elecciones primarias sin la DC —el miércoles pasado— se levantaron las alertas y comenzaron a circular mensajes entre los militantes advirtiendo preocupación por el futuro de la tienda de cara a las presidenciales y a las negociaciones de las elecciones parlamentarias.

Y es que el cálculo que hacen algunos personeros de la tienda es que era necesario incluirse en un pacto electoral para las presidenciales para tener más espacio de negociación en las primarias con el oficialismo y así asegurar la sobrevivencia de la tienda.

La reforma al sistema político y electoral establece que “sólo los partidos políticos que alcancen al menos el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara”.

Con ese telón de fondo, miembros de la directiva de la DC, dirigentes territoriales y alcaldes han iniciado conversaciones para anunciar su apoyo a la candidatura de Carolina Tohá durante las próximas semanas. Buscan así movilizar a la ciudadanía en favor de la abanderada del Socialismo Democrático.

Hoy, sin embargo, los 27.744 militantes de la falange no están habilitados para votar en las primarias oficialistas, al quedar fuera del pacto electoral. De todas maneras, fuentes al interior del partido esperan que con este gesto se fortalezca la opción de Tohá y se transparente la disposición de parte de la militancia a pactar con la alianza de Gobierno.

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, deberá convocar a una Junta Nacional para definir el camino presidencial. Aún no se hace la convocatoria que, al menos, debe contar con 30 días de anticipación. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

La molestia de la militancia con Undurraga

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, refleja el sentir de varios dirigentes que han marcado distancia respecto a la conducción de Alberto Undurraga.

“Creo que es un error que la DC no participe en las primarias con la coalición de centroizquierda, pensando en que hemos perdido espacios políticos y aquí teníamos la oportunidad de recuperarlos”, declaró a The Clinic.

Toro, además, advierte que si “la DC no participa en una coalición fuerte, va a desaparecer. Es más, creo que debemos apoyar al o la candidata que tenga mayor opción de derrotar a la derecha. No podemos ser cómplices si mañana la derecha gana y llega al poder”.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) indica que no tiene información sobre las eventuales acciones de la militancia respecto a la candidatura de Tohá. Sin embargo, en conversación con The Clinic, explica que la Democracia Cristiana ya no tiene candidato presidencial: “Por el solo imperio de la norma, el día 30 —cuando vencía el mandato para ir a primarias—, al no inscribirse, se cae automáticamente el mandato de tener un candidato”.

Sobre la situación del partido, señala: “Me parece muy penoso lo que le está pasando a la DC. Muy poco condescendiente con lo que ha sido nuestra historia de asociatividad, sumar esfuerzos, unidad del sector progresista. A mí me da mucha pena lo que está ocurriendo”.

Respecto al eventual respaldo de militantes a Tohá, comenta: “Todos tenemos ganas de ver cómo contenemos a la derecha que, hoy, por la disputa entre sus tres candidaturas presidenciales, nos daba una oportunidad a toda la centroizquierda —aunque difícil— de ganar en primera vuelta. La derecha está dividida”.

Ahora, respecto a la intención de algunos militantes de respaldar a Tohá, comenta que “es una lástima, porque todo esto es extraoficial y los militantes no pueden votar en primarias que no les corresponden“.

Esto, para el senador, “es algo que pudo haberse evitado. Esto podría haber terminado en una situación muy distinta, de unidad. Pero lamentablemente, por razones que unas serán comprensibles y otras no, hoy la Democracia Cristiana está fuera. Y eso es lamentable”.

Cartas cruzadas entre la directiva y la militancia

Una vez se hizo efectiva la inscripción de las primarias del oficialismo, el presidente de la DC envió una carta a sus militantes explicando el porqué de su ausencia en dicho pacto, e indicó que buscaban convocar a un electorado de centroizquierda e independientes “que no se siente representado por la actual coalición de gobierno”.

Según reveló El Mercurio, Undurraga argumentó que “no es honesto participar de una primaria cuando sabemos que gran parte de nuestro electorado no va a apoyar a algunas candidaturas en caso de ganar”.

En ese sentido, reafirmó que la convicción del partido es “construir y converger con el Socialismo Democrático y con la Federación Regionalista Verde Social”. Además, afirmó que “el camino propio o solitario no es la opción”.

El mismo medio reveló una misiva de respuesta, firmada por militantes de la disidencia como Nicolás Mena, Carmen María del Picó, Ernesto Moreno, Alexandra Núñez, Miguel Echeverría, entre otros.

En esta, sostienen: “Pudiendo comprender que para algunos DC no es viable apoyar al ganador de unas primarias si es que triunfan los candidatos Jeannette Jara o Gonzalo Winter, con humildad y respeto te queremos preguntar: ¿Cómo se pretende construir un acuerdo parlamentario con los partidos del Socialismo Democrático, en circunstancias que los partidos que comprenden dicha coalición están jurídica y políticamente obligados a apoyar al ganador de las primarias?”

En la carta, además, emplazan a Undurraga directamente: “En definitiva, queremos ser muy claros en pedirte que nos sinceres tu estrategia política y electoral, que a todas luces carece de viabilidad, siendo más bien expresión de un voluntarismo que se alimenta del anticomunismo partidario y del resentimiento para con el Frente Amplio y el actual gobierno”.