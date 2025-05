Oposición afina detalles para presentar hoy acusación constitucional contra delegado Durán: lo acusan de ser responsable político de tragedia en el Monumental

Este lunes se espera que diputados de oposición presenten la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a quien apuntan como responsable político de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental el 10 de abril pasado, en la previa del partido entre Colo Colo y el brasileño Fortaleza.

Hoy se espera que la oposición presente la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a quien los parlamentarios apuntan como responsable político de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental el 10 de abril recién pasado.

Cabe recordar que en esa fecha, en las inmediaciones del recinto, dos hinchas de Colo Colo fallecieron durante un intento de avalancha en la previa del partido entre el equipo albo y el brasileño Fortaleza.

Según ha trascendido, el libelo, impulsado principalmente por la bancada de diputados UDI, sería ingresada antes del inicio de la sesión en Sala, programada para las 17.00 horas, y de acuerdo a algunos parlamentarios, tendría viabilidad para ser aprobada por la Cámara Baja.

En efecto, si bien la derecha completa estaría a favor de impulsar la acusación constitucional, igualmente busca sumar apoyos desde otros partidos, como la DC o Demócratas, con el objetivo de evitar un nuevo fracaso en la sala, cuando la ofensiva requiere un mínimo de 76 votos para avanzar al Senado.

Hasta ahora, Durán ha manifestado tranquilidad al respecto, sosteniendo que se encuentra enfocado en sus tareas como autoridad regional y que responderá a cualquier requerimiento del Congreso.

Lo que sí, este fin de semana, la autoridad comentó que “somos muy respetuosos de las facultades y atribuciones de otros poderes del Estado. La acusación constitucional es una de ellas, estamos a la espera. Segundo, decir que nos parece que no hay ningún fundamento para una acusación constitucional“.

Agregó que “yo estoy disponible no solo para ir a las comisiones, también para dialogar con cada una de las bancadas que me lo solicite y efectivamente esperamos que eso se traduzca en que no tengamos acusación constitucional para seguir concentrado en las tareas que nos son propias. Y finalmente, si se llegase a presentar, que insisto, esperamos que no ocurra, estamos seguros que no va a prosperar y en ese sentido invitar a todos a seguir trabajando colaborativamente”.

El delegado presidencial de la RM tiene ya agendadas dos visitas al Parlamento: a la comisión de Deporte, y otra a una sesión especial que tendrá el pleno este miércoles para debatir sobre lo ocurrido.