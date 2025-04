Presidente Boric asegura que “no podemos dejar que la violencia se tome el fútbol” y pide dar prioridad a seguridad en estadios al ministro Cordero

En el marco del consejo de gabinete, el Presidente Gabriel Boric abordó la tragedia que ayer dejó dos fallecidos en la previa del partido de Colo Colo en el Estadio Monumental.

Eran alrededor de las 20:00 horas de este jueves cuando se confirmó el fallecimiento de dos hinchas de Colo Colo. El hecho ocurrió en el marco de una serie de incidentes ocurridos en los accesos del Estadio Monumental. Los hinchas comenzaban a llegar al estadio de Macul para ver el encuentro entre Colo Colo contra Fortaleza por la Copa Libertadores. En medio del ingreso de la gente, se vivió un intento de avalancha en uno de los ingresos.

El fiscal de Flagrancia Oriente, Francisco Morales, contó que “alrededor de las 18:30 horas, un grupo de sujetos intenta ingresar a la Casa Alba para posteriormente entrar al Estadio Monumental. En ese contexto, personal de Control de Orden Público realiza distintas maniobras con el objetivo que estas personas no pudieran ingresar. Se produce una estampida que implica la caída de una reja. En este momento se está investigando si algún carro policial tuvo participación en el deceso“.

Morales indicó que “lo que se sabe es que una de las rejas aplasta a estos dos jóvenes con un peso mayor, un peso que puede ser atribuible a distintas causas y todas están siendo investigadas como posibles hipótesis de trabajo para poder determinar cuál fue la causa del deceso de estos jóvenes”.

“La persona que estaba conduciendo el carro (de Carabineros), de momento, tiene la calidad de imputado. Sin perjuicio, no se ha procedido a su detención toda vez que no existe ninguna causal que habilita la detención hasta el momento”, agregó.

Presidente Boric asegura que “lo que pasó es terrible”

En el marco del consejo de gabinete de la mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la tragedia que ayer dejó dos fallecidos en la previa del partido de Colo Colo en el Estadio Monumental.

“Como Gobierno lo que nos corresponde es que se hagan valer todas las responsabilidad, como saben ayer le pedimos la renuncia a la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, y estamos tomando todos los procedimientos para que se establezcan las responsabilidad que correspondan”, aseguró el mandatario.

Además, el Presidente afirmó que “no podemos dejar que la violencia se tome el futbol, esto no se puede normalizar”, y que el deporte “debiese ser un motivo de unión y lo que pasó ayer es terrible, no podría sino partir lamentando los hecho y haciendo un llamado a que todos seamos responsables, esto no puede seguir sucediendo”.

Para finalizar, Boric agregó que “el ministro Cordero tomará esta tarea como una de las prioridades del Ministerio de Seguridad Pública”.

La versión de Carabineros en el Estadio Monumental

El general de Carabineros, Álex Bahamondez, aseveró que “alrededor de 150 personas entraron con un piño y desbordaron la reja del perímetro de seguridad. Forzaron dos perímetros de rejas, las cuales aplastaron a dos personas”.

“Tanto la Fiscalía como Carabineros estamos investigando, con los servicios especializados, todas las hipótesis que pueden ser el resultado de estos dos fallecimientos”. Junto con eso, recalcó que “Carabineros, lo primero que hizo fue prestar cooperación. Teníamos una ambulancia de Carabineros, la cual prestó los primeros auxilios a las personas y teníamos otra ambulancia que es del Estadio Monumental, con las cuales los trasladamos de forma inmediata a una clínica del sector”.

Con respecto al vehículo de Carabineros involucrado, señaló que se trata de un carro de Control de Orden Público. Sobre sus conductores, afirmó que “están en calidad de imputados, pero no detenidos. Están tomándole la declaración de cómo fueron los hechos”.

“Iba con entrada en mano, iba a pasarlo bien”

La hermana de una de las víctimas, Bárbara Pérez, contó que ella “iba al estadio con dos amigos más. Llamaron a mi mamá, luego me comuniqué con su amigo y me dijo que había sido atropellada por un zorrillo. Ellos tres estaban en una reja. Me dijeron que Nicolás, que es su amigo, la agarró para que no la pasara a llevar el zorrillo, pero lamentablemente el zorrillo la vio y la pasó llevar. Mi hermana quedó abajo y la aplastó completamente”.

“Ella venía con entrada en mano, venía con su carnet. Venía con entrada, no es que se iban a pasar como todos decían. Mi hermana venía con entrada en mano, con sus dos amigos y los Carabineros le echaron la culpa a ellos, que por ellos los atropellaron”, recalcó Pérez.

Con respecto a su hermana, afirmó que ella “iba con entrada en mano, iba a pasarlo bien porque era hincha de Colo Colo desde siempre. Era una niña de 18 años, le quitaron el futuro a mi hermana. Es injusto que a una niña de 18 años le hayan quitado su vida, empezando a estudiar”.

“Ella venía al estadio. No venía muy seguido, pero siempre venía con sus amigos. No hacía desmanes, no hacía desórdenes. Yo entiendo que hay desórdenes a veces, pero ella no era así. Era un niña tranquila. Estoy conteniendo a mi mamá, a mi familia. Estamos todos destruidos. Si yo estoy dando declaraciones en estos momentos es para que ustedes me ayuden a pedir justicia. Necesitamos como familia pedir justicia por esto, porque esto va a seguir pasando”, pidió la joven.

La renuncia de la jefa de Estadio Seguro

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó un punto de prensa alrededor de las 23:20 horas de este jueves donde comunicó la renuncia de Pamela Venegas, quien se desempeñaba como jefa de Estadio Seguro.

“La encargada de Estadio Seguro ha presentado su renuncia y la he aceptado inmediatamente“, comunicó el ministro. Junto con eso, afirmó que “el funcionario (de Carabineros) involucrado tiene la condición de imputado y está a disposición del fiscal a la espera de las pericias”.

Cordero también apuntó que “los clubes tienen sus obligaciones. La ANFP igualmente. No es posible aceptar comportamientos ni declaraciones oportunistas y corresponde que todos quienes participan del mundo del fútbol rechacen la violencia y, sobre todo, las amenazas como un medio de actuación”.

“Respecto a la fecha de este fin de semana, el Ejecutivo ha considerado que ésta se debe mantener por respeto y en la memoria de las personas que fallecieron el día de hoy. Se adoptarán las medidas de seguridad respectivas”, agregó.