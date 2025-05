La sorpresiva aparición de integrantes de Los Bunkers en obra de Pato Pimienta en el Teatro Municipal de Las Condes

Francisco Durán y Cancamusa llegaron hasta el Teatro Municipal de Las Condes, donde disfrutaron de la obra y se sorprendieron con un cariñoso gesto de su director, Pato Pimienta, quien les agradeció su presencia. Ambos fueron ovacionados por la sala.

“Esta Obra es un Desastre” es el nombre de la obra de Pato Pimienta que se presenta en el Teatro Municipal de Las Condes. El pasado 30 de abril, el también comediante tuvo como invitados a Francisco Durán y Cancamusa, integrantes de Los Bunkers, quienes asistieron como público pero fueron aludidos durante la obra.

Durante el transcurso de la función, que aún está en cartelera, se escucha “Llueve sobre la Ciudad”, canción que provocó carcajadas y que se enmarca dentro de la adaptación que Pimienta hizo de la obra original The Play That Goes Wrong, escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields. En la versión chilena había ciertos “errores” que jugaban con versos de la banda.

Según explicó el director y comediante chileno, “esta es una obra inglesa, y en diferentes países eligen a una banda como para incluirla dentro de todo este programa. En el caso de la versión original, por ejemplo, eran los Duran Duran. Y yo, para la versión chilena, quise involucrar a Los Bunkers, porque tengo una apreciación personal, son amigos míos”.

La obra relata los sucesos de un grupo de esforzados actores de una compañía mediocre que, durante los años 20 en Inglaterra, intentan interpretar una historia que, a causa de un desastroso y divertido montaje, termina presentándose a duras penas. Con un elenco de primer nivel —compuesto, entre otros, por Julio Milostich, Constanza Mackenna, Eyal Meyer, Matías Oviedo, Silvanna Gajardo y Sebastián Layseca—, “Esta Obra es un Desastre” logra que las risas se tomen toda la sala del Teatro Municipal de Las Condes.

La sorpresa que se llevaron Los Bunkers

Una vez finalizada la interpretación y los agradecimientos de los actores, la sala estalló en aplausos para los integrantes de la reconocida banda de rock chileno. Pimienta les agradeció su visita y, además, les obsequió una polera de la obra.

Francisco Durán, uno de los fundadores de Los Bunkers, bromeó diciendo que “estamos sorprendidos, porque al final nosotros estábamos medio enterrados en nuestras butacas, y Pato hasta nos saludó al final de la obra”.

Fue el mismo Pimienta quien los quiso sorprender al invitarlos personalmente. “Es un homenaje bien especial a lo que ellos han construido en el último tiempo, y la gente también ha tenido una muy buena recepción cuando los escuchan en escena”, señaló.

Posterior al término de la función, el propio director les mostró los detalles a Durán y Cancamusa, quienes compartieron un momento íntimo con el elenco tras bambalinas, que quedó retratado en una foto. El guitarrista, junto a la baterista, comentaron que estaban “encantados, muy agradecidos de la invitación que nos hizo Pato. Es una obra muy entretenida, tiene muchos momentos jocosos, así que fue un momento muy lindo para nosotros. Y la referencia obviamente a nuestra canción, a nuestra música y todo, también fue bien especial”.

Pimienta, por su parte, comentó que estaba feliz de que “coincidió que ahora también están en gira en Chile”, y añadió que “el elenco también está súper contento de que hayan venido”.

“Esta Obra es un Desastre” es una producción de IG&A Inda Goycoolea & Asociados, y esta es su última semana en cartelera, finalizando el próximo 11 de mayo.

Por su parte, Los Bunkers continúan su residencia en el Teatro Nescafé de las Artes, donde agotaron todas las entradas para sus 25 shows acústicos en Santiago. Además, la banda anunció recientemente que cerrarán la gira acústica con un show en el Movistar Arena, marcando su regreso a ese escenario. El concierto está agendado para el 8 de noviembre.