No está claro cómo llegaron a Chile, pero volvieron: la molesta presencia de los chinches del arce y cómo eliminarlos

No se tiene claridad de su origen, pero los primeros hallazgos en Chile se registraron en marzo de 2020 en la comuna de Pudahuel. Se les puede encontrar en cualquier parte en busca de calor y expertos aseguran que no se ha descrito ninguna transmisión de enfermedades a humanos.

Puede que pasen inadvertidos durante algunas épocas del año, pero cuando hay calor se nota más su presencia y ante el frío buscan entrar a las casas para resguardarse. A algunos les produce asco y a otros miedo por si los contagia de algo. Se trata de la molesta aparición de los chinches del arce.

Miden menos de tres centímetros, son de color negro y rojo. Sus alas son planas. El doctor en Ciencias y académico de la Universidad de Chile, Pedro Cattan, explicó a The Clinic que “no es claro cómo llegó al país, pero de acuerdo con lo reportado por el entomólogo Eduardo Faúndez, los primeros hallazgos se realizaron en marzo de 2020 en la zona de Pudahuel. Por ello, se especula que llegó en algún vuelo proveniente de Norteamérica y colonizó rápidamente arces ornamentales que están presentes en plazas, jardines públicos, calles y también en jardines privados”.

“El ingreso a las casas es una realidad, porque buscan lugares protegidos. Por tanto, pueden situarse en grietas de pisos, en paredes, en suelos de jardines. Se ha descrito ingreso a casas en el hemisferio norte. Este ingreso podría hacerse más frecuente si el cambio climático genera situaciones extremas en lugares de climas normalmente templados“, señaló el académico.

“Puede tener al menos dos generaciones en el año”

Cattan detalló que “la aparición del chinche parece depender principalmente de la temperatura estacional. El cambio de temperaturas al final del invierno y en primavera afecta la presencia del chinche. En general, se ha reportado que el aumento de temperaturas anuncia la aparición del insecto. Sin embargo, los cambios climáticos actuales hacen más difícil la predicción como lo demuestra su aparición brusca en esta época, donde debiera iniciar su hibernación“.

“Se ha reportado que puede tener al menos dos generaciones en el año. Se ha reportado en la zona central, que los adultos comienzan sus vuelos de colonización entre octubre y noviembre, y sus vuelos de dispersión para hibernar desde mediados de abril”, añadió.

Chinche del arce

¿Cómo eliminar correctamente los chinches del arce?

Con respecto a si son dañinos, Cattan afirmó que “no se ha descrito ninguna transmisión de enfermedades y en general no pica a las personas ni a animales. Sin embargo, se han dado casos de picaduras con efectos adversos, principalmente por la generación de respuesta antigénica que no suele ir más allá de una respuesta local en el sitio de la picadura. Es difícil realizar un pronóstico de su evolución a largo plazo dado que las condiciones climáticas afectan mucho a los insectos y, por tanto, frente a situaciones de extrema sequía podrían buscar nuevas fuentes de alimentación afectando otros tipos de vegetales, pero no animales o seres humanos”.

Sobre cómo eliminar a los chinches del arce, el académico recomienda “en los jardines aspirar tanto al chinche como a las hojas de los árboles. Eliminar frutos del suelo, eliminar hojarasca y tapar todo tipo de grietas en paredes de patios o jardines. Se ha propuesto rociar las agrupaciones del chinche con soluciones jabonosas, pero no hay antecedentes comprobados de su utilidad”.

“Lo mejor es eliminar todo aquello que pueda transformarse en refugio. Si desaparece en invierno, lo más razonable en cerrar todo tipo de hoyos, perforaciones, rotura de zócalos, eliminar malezas y hierbas para evitar que encuentre refugios apropiados. No se recomienda fumigaciones con insecticidas por el daño ambiental que estos producen, tanto por contaminación como por el daño a otros insectos” recalcó.