El flanco abierto de Aisén Etcheverry en el Ministerio de Ciencia: investigadores reclaman no haber recibidos fondos para sus investigaciones

El no pago de los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) ha generado un problema en el Ministerio de Ciencia, en el cual la apuntada ha sido la titular de la cartera y actual vocera subrogante del Gobierno. Los académicos acusan que desde que asumió su rol en la Segegob el ministerio quedó descabezado. "Es una decepción en el mundo académico porque es un Gobierno que supuestamente tiene cierta cercanía con el mundo de la investigación", dice Cristóbal Bellolio, ganador de un Fondecyt para este año y por el que dice que debió haber recibido su pago en abril, cuestión que no ha ocurrido.

Un problema acecha hace varias semanas a la ministra de Ciencia y vocera subrogante del Gobierno, Aisén Etcheverry (Frente Amplio). Y es que, a través de interpelaciones en distintos espacios, se le ha acusado de indiferencia respecto a una crisis que afecta a los investigadores y académicos que involucran a la cartera de la que es titular.

Mediante cartas al director y publicaciones en redes sociales se ha cuestionado a la secretaria de Estado por el atraso en el financiamiento de los proyectos de Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) 2025, medida clave para la divulgación científica nacional.

Los Fondecyt comienzan con un proceso de selección —que su investigadores denomina competitivo— donde académicos postulan sus proyectos para recibir financiamiento por parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), dependiente del Ministerio de Ciencia.

Según explica a este medio un investigador ganador de un Fondecyt, quien postule debe proponer un proyecto, especificar su duración y, además, un presupuesto respectivo. En ese último ítem deben especificarse las funciones a realizar, donde se puede contemplar la escritura de un libro, de artículos académicos, la realización de seminarios, asistencia a congresos en el extranjero, etcétera.

El pago de los proyectos Fondecyt comienza en abril. Y es ahí donde está el problema: el dinero que se había comprometido para los investigadores no ha llegado, lo que ha generado una complicación en el mundo académico: sus proyectos comprometidos están en vilo y, para materializarlos, deberían optar a créditos personales o dineros de sus bolsillos.

“Es una decepción en el mundo académico porque es un Gobierno que supuestamente tiene cierta cercanía con el mundo de la investigación”, dice a este medio Cristóbal Bellolio, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien dice estar de acuerdo con las quejas públicas que ha expresado el investigador Pablo Aguayo, profesor de la Universidad de Chile y quien ha utilizado su cuenta de X para cuestionar a la ministra Etcheverry.

“Investigar también es trabajar. Pero parece que para el Ministerio de Ciencia y su ministra eso da igual”, escribió en la red social interpelando también a la directora de la ANID, Alejandra Pizarro.

En el mundo académico la queja radica en que si los dineros comprometidos no están para el día que corresponde, no se puede cumplir con lo que se había dicho que se haría. A eso se suma que cuando se han pedido explicaciones a la ANID no ha habido respuesta.

“Es un nivel de indolencia, de desidia, porque cuando uno pregunta por qué no han depositado, nadie contesta. Pero se ponen pesados cuando uno da una rendición y el tipo de cambio no calza por $1.000, arman un escándalo”, dice otro investigador.

Etcheverry este miércoles en el Congreso junto al presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, en el marco de los estados financieros de la señal. Foto: Agencia UNO.

Ministerio de Ciencia “acéfalo”

Entre las quejas de los académicos está el cambio de labores que tuvo Etcheverry cuando asumió como subrogante de la vocería de Gobierno.

La titular de Ciencia llegó a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) a fines de diciembre, luego de que la ministra Camila Vallejo (PC) hiciera uso de su prenatal. Desde entonces, Etcheverry ha tomado un rol más político en el gabinete, atendiendo la política contingente con los medios de comunicación, la mayor parte del tiempo en La Moneda.

Esto, acusan investigadores, ha terminado por desviarla de su rol sectorial, del cual esperaban que fuera su principal tarea. Y es que Etcheverry arribó al Ministerio de Ciencia el 10 de marzo de 2023, desde la ANID: era su directora antes de Pizarro. Algunos en el mundo académico interpretaron ese cambio como una muestra de que el órgano encargado de otorgar financiamiento a los proyectos de investigación estaba haciendo un buen trabajo. “No es el caso “, resumen.

Con las dobles funciones de Etcheverry, los investigadores cuentan que el Ministerio de Ciencia quedó “acéfalo”, sin dirección.

La preocupación al respecto también tiene una perspectiva hacia el futuro. Algunos el mundo académico, con la guía que otorgan las encuestas, interpretan que el próximo gobierno será de derecha. Y levantan una alerta si es que, en caso de darse, sea una derecha más dura.

“Hay derechas que tienen un compromiso abiertamente menor con la ciencia, con la producción de conocimiento científico. Y para qué hablar de las ciencias sociales y humanidades”, dice uno de los investigadores que está alerta.

“Hay una frustración de que se pensaba que con este gobierno iba a andar mejor la cosa. Y no ha sido así”, cierra.

Contactado el Ministerio de Ciencia para este artículo, hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.

Desde ANID, consultados al respecto, respondieron que “el pago de las cuotas anuales, de los proyectos de investigación FONDECYT se realiza habitualmente entre los meses de abril y julio. Esto, ya que hay una serie de condiciones que deben cumplirse como la rendición de cuotas anteriores, en el caso de proyectos antiguos, o presentaciones de certificados de bioética o la firma de los convenios en el caso de proyectos nuevos”.

Además, sumaron que en lo que respecta a este periodo, los pagos comenzaron hace una semana. “Por algunos problemas administrativos que ya hemos subsanado y estamos organizando los pagos faltantes entre mayo y junio. Para ello, además de las medidas administrativas, hemos solicitado a DIPRES un adelanto de recursos que ya se materializó”, advirtieron.