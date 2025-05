El papa que no quería Trump: el perfil crítico de Leon XIV a la política migratoria estadounidense y su activo rol en redes sociales

Durante este jueves, Robert Prevost -quien tomó el nombre de León XIV– fue elegido como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la cuarta votación del cónclave.

En septiembre de 2023, el papa Francisco lo nombró cardenal y fue elegido para el estratégico puesto de prefecto del Dicasterio para los Obispos. Este rol lo convirtió en el principal asesor del pontífice en la designación de obispos en todo el mundo.

Previamente, León XIV vivió en Perú, en donde estuvo haciendo de misionero con los agustinianos. Vivió dos décadas en Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana. Fue obispo de la diócesis de la ciudad durante ocho años. Incluso, en varias oportunidades, el nuevo papa dijo que se sentía más peruano que estadounidense.

Marcial Sánchez, doctor en historia y presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, ve la elección de León XIV con buenos ojos.

“Es un hombre que conoce muy bien América Latina y está muy vinculado a Perú. Y no vivió en la cúspide del país, sino que trabajó en las zonas más pobres. Es de la misma línea del papa Francisco”, dice Sánchez.

En conversación con The Clinic, Sánchez comenta que las personas que conocen a León XIV dicen que es una persona directa, clara y transparente. Además, sostiene que “es una persona que no es ajena a como funciona el mundo actual”.

“Una de las cosas que más me llama la atención de él es que es un hombre experto en matemáticas. Hoy en día el mundo funciona con las modelaciones matemáticas y con la inteligencia artificial. Él conoce muy bien estas tecnologías”, asegura el experto en la iglesia.

León XIV tiene cuenta de X y desde 2011 mantiene su cuenta activa. En su perfil se puede ver que ha reposteado noticias críticas en relación a las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A su vez, ha dejado en claro que es opositor de la pena de muerte, y está a favor de que todas las personas puedan transitar libremente por el mundo.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline