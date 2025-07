Asociación de Oficiales Penitenciarios por libertad de sicario: “Hay que preguntarse si somos capaces como país de enfrentar esta nueva delincuencia”

El presidente de la ANOP, coronel Mario Benítez, destaca que la libertad de Osmar Ferrer es de extrema gravedad, luego de que se confirmara que la orden de liberación llegó por canales regulares. En esa línea, afirma que Gendarmería respondió al mandato, y destaca que "aquí estamos hablando de un tipo de criminalidad bastante avanzada".

Compartir

La liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, hombre imputado como el sicario del denominado “Rey de Meiggs”, generó una alerta nacional, luego de que se confirmara que la orden del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó su libertad el mismo día que quedó en prisión preventiva, fue emitida por canales regulares.

Este episodio ha generado una ola de preguntas, pero sobre todo mucha preocupación entre autoridades, ya que quedó en evidencia que, al ser una orden oficial, el sistema judicial puede ser vulnerado.

El coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), señala a The Clinic que se trata de una caso de extrema gravedad, ya que es primera vez que se identifica una orden de libertad en circunstancias en que se burla el sistema que opera entre el Poder Judicial y Gendarmería. “Gendarmería cumplió una orden que está verificada a través de los sistemas que existen de comunicación entre tribunales y Gendarmería, un sistema especial diseñado para eso. Por lo tanto, el hecho es bastante grave”, enfatiza.

Si bien declara que todo debe ser investigado, afirma que “esto nos demuestra que el sistema organizado tiene una capacidad muy alta para permear el Estado. Y eso es lo más grave del asunto”.

El Coronel Benítez aclara que no tiene precedentes de que haya ocurrido un caso con estas características antes. Y explica que “cuando llega una orden del tribunal que está emanada y impulsada por los canales regulares, verificada por su código QR, no queda más que dar cumplimiento a ello. Y de forma oportuna, porque recordemos que la libertad de las personas es algo que nosotros debemos gestionar lo más rápido posible”.

Los problemas que revela el caso de la libertad del sicario del “Rey de Meiggs”

Según explica el presidente de la ANOP, en este caso la orden de libertad del sicario llegó por correo electrónico, pero el sistema no siempre responde a este mecanismo.

Una vez que Gendarmería recibe el mandato, se verifica la validez de la orden de libertad, para luego proceder a generar la documentación interna que decreta la libertad de la persona. Esa documentación interna lleva la firma de cuatro responsables para verificar que sea legítima, emanada de los tribunales.

En la experiencia del dirigente gremial, destaca que es difícil vulnerar este sistema. “Anualmente se otorgan miles de libertades. Circulan más de 150.000 personas por el sistema presidencial que entran y salen a las cárceles. El nivel de falla es bajísimo, me atrevería a decir que los porcentajes son los más mínimos que pueden existir. Es decir, el profesionalismo de Gendarmería aquí no está en cuestión”, afirma Benítez.

Agencia UNO.

Y agrega “lo que está en cuestión aquí es cómo el crimen organizado es capaz de vulnerar un tribunal y otorgar la libertad a una persona que está imputada por un crimen gravísimo”.

En vista del presidente de la ANOP, este es un síntoma del avance del narcotráfico en Chile. En esa línea, plantea que “aquí estamos hablando de un tipo de criminalidad bastante avanzada. El crimen internacional ha acarreado una gama de delitos muy amplios, desde sicariato, homicidio, narcotráfico, cibercrimen. Hoy día hay que preguntarse, ¿estamos siendo capaces como país de enfrentar esta nueva delincuencia? Creo que esto nos lleva a llevar a una reflexión profunda sobre nuestro sistema de persecución penal, y también del sistema penitenciario chileno”.

El Rut 0000000-0 y por qué no llamó la atención de Gendarmería

Una de las cosas que llama la atención de la orden de libertad del sicario es que el documento aparecía con un RUT 00000000-0. Este antecedente llamó la atención, en cuando a que se trata de un número poco común. Sin embargo, explica el coronel Benítez, es normal cuando son imputados extranjeros.

“Tenemos una importante cantidad de personas indocumentadas en el país y que no tienen ningún documento. Ni del país de origen, ni en Chile, no están regularizados. Entonces, su número de identidad no existe y bueno, el sistema le tiene que arrojar un número. Ese valor que se coloca es el número cero porque no existe en el procedente de estas personas”, explica.

Aunque agrega que “si bien el RUT es muy importante, en este caso no ha sido determinante. Lo determinante es que la orden emanó del tribunal y por los canales regulares”.

Por lo mismo, este antecedente no llamó la atención del personal responsable de la liberación del sicario, ya que es una situación común respecto a las órdenes de libertad de personas extranjeras que no están regulados. En esa línea, el dirigente de los Oficiales Penitenciarios recalca que la principal responsabilidad recae en la institución de la que emanó la orden.