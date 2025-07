Cualiffy responde a críticas por ofrecer currículums con historial de licencias médicas y lo que dice la ley sobre la privacidad de datos

La empresa ofrece la confección de currículums con datos como el historial de demandas laborales y licencias médicas. Esto nació, según explican, por las malas experiencias que tuvo el director del proyecto al contratar gente. "La información que aparece en los CVs es autoeditada, y muchas veces no es verificada", señalaron desde Cualiffy a The Clinic.

“Somos el nuevo estándar para procesos de contratación en Chile. Voluntario, seguro y 100% confidencial”. Así se promociona la empresa Cualiffy en redes sociales. Su producto son currículums que contiene datos como el historial de licencias médicas y los juicios laborales del postulante, entre otros datos.

Lo anterior generó una inmediata crítica en redes sociales, donde usuarios acusan que con este tipo de formato atenta contra la protección de los datos confidenciales de los trabajadores. Desde la empresa aseguran que la idea surgió a partir de la experiencia del director del proyecto, Kevin Rosenkranz junto a un amigo. “Ambos compartieron situaciones laborales en las que una contratación había resultado problemática, y al intercambiar detalles, se dieron cuenta de que estaban hablando de la misma persona”, explicaron a The Clinic. Con respecto a lo anterior, la empresa recalca que “la información que aparece en los CVs es autoeditada, y muchas veces no es verificada”.

Sin embargo, la idea fue duramente cuestionada en redes sociales donde recalcaron que este tipo de formato de currículum atenta contra “los derechos fundamentales de los trabajadores (…) No está bien que obtengan historial penal, judicial y médico”. Por otro lado, otros apuntaron que “están vulnerando la privacidad de las personas y a discriminar al trabajador por temas de salud”.

La privacidad de los datos

El académico de la Facultad de Derecho UDP, Reynaldo Peña, explicó que “la vida privada de los trabajadores se protege bajo la idea del derecho a la intimidad de las personas. En este sentido la Constitución Política de la República lo regula en su artículo 19 No. 4. Este derecho irradia en la relación de trabajo a pesar de no entenderse como un ‘derecho laboral’ propiamente. Ello se debe a que todos los derecho fundamentales de las personas deben ser respetados en el ámbito laboral pues forman parte a la condición inherente de seres humanos”.

“En este sentido el artículo 5 del Código del Trabajo define que el ejercicio de las potestades empresariales tienen como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando afectan la intimidad, la vida privada o la honra de estos. Basado en ello, en el caso que hablamos, la posibilidad de tomar medidas para la evaluación y selección de quienes postulen en los proceso de reclutamiento laboral es una facultad del empleador. Sin embargo, no en ello, puede lacerar los derechos fundamentales de los trabajadores aún y cuando, como ocurre en este caso, los trabajadores consientan el acceso a dicha información“, añadió el académico.

La defensa de Cualiffy

Desde Cualiffy recalcaron a The Clinic que como empresa “nunca accedemos ni recibimos la Clave Única de nadie. Es el propio usuario quien, de forma voluntaria, ingresa su Clave Única en entornos oficiales y seguros para autorizar el acceso a su información. La plataforma simplemente centraliza el proceso. En vez de ingresar uno por uno a distintos portales, el usuario puede generar un certificado consolidado desde un solo lugar. Este certificado reúne información laboral objetiva y verificable. Una vez generado, el certificado queda exclusivamente en manos del usuario, quien decide si desea compartirlo o no en su proceso de búsqueda laboral. En ningún caso Cualiffy almacena certificados ni claves”.

El informe más básico ofrecido por la empresa tiene el valor de $6.990 e incluye el historial laboral (AFC), historial de boletas de honorarios y el certificado de antecedentes. El siguiente nivel ofrece lo mismo que el anterior, sumando la historia de juicios y el certificado de inhabilidad de cuidados de menores de edad, adultos mayores y discapacitados. Otro certificado un valor de $9.990 y ofrece todo lo anterior más juicios laborales. Mientras que el último cuesta $11.990 y contiene los mismos datos junto con el certificado de licencias médicas obtenido a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

En la empresa insisten que gracias a este formato de currículum se logra que “los procesos de selección se basen en antecedentes reales, objetivos y verificables. Desde el punto de vista de la empresa, esto genera mayor confianza al momento de contratar y reduce los riesgos asociados a información falsa o incompleta. Desde el punto de vista del postulante, es una herramienta que le permite destacarse, validando de forma oficial su experiencia. Lo que es especialmente relevante en contextos de alta competencia laboral“.

¿Qué debe tener en cuenta un trabajador cuando le solicitan sus datos?

Peña recalcó que “ante una situación como esta, y teniendo en cuenta que la solicitud no se ajusta a los parámetros de legalidad que define el ordenamiento, el postulante o trabajador puede negarse a otorgar el acceso a dicha información. En consecuencia, el empleador no puede tomar medidas atentatorias contra el trabajador porque el mismo se encuentra en uso legítimo de su derecho. En caso contrario, el empleador arriesgas sanciones judiciales y administrativas”.

De esta forma, el académico indicó que un trabajador puede:

Imponer recurso de protección ante el tribunal competente correspondiente.

Presentar una denuncia ante la Dirección del Trabajo: las personas trabajadoras y asociaciones sindicales, podrán interponer denuncias en casos de discriminación. Además, la Dirección del Trabajo podrá actuar de oficio en estos supuestos realizando procedimientos de fiscalización.

Presentar demanda por vulneración de derecho fundamentales ante el tribunal competente: no obstante, la situación real es un poco más compleja frente a actos como estos que puedan ocasionarse en la etapa de pre-ocupación pues el sistema normativa laboral carece de mecanismos de protección. Además, de esta negación del propio sistema de tuición laboral, también es complejo detectar, ante la negativa para acceder a un cargo, si la causa fue por no otorgar el permiso para el acceso a dicha información o, en caso de darlo, por el contenido arrojó el certificado laboral. Todo ello, porque no existe transparencia en los procesos de contratación para poder detectar el tratamiento desigual injustificado, pues el empleador se encuentra amparado bajo la libertad de contratación. Ante ello, solo quedan las puertas del recurso de protección

“Nuestro objetivo no es imponer un formato”

Con respecto a las críticas sobre una posible vulneración de la información de los trabajadores, Cualiffy respondió que “no entrega información a empresas ni a terceros. Es el usuario quien accede voluntariamente a su información y decide si la comparte o no. El certificado se genera a través de la acción directa del usuario, quien ingresa con su Clave Única en portales oficiales. No almacenamos certificados ni claves, y todo el proceso ocurre bajo estándares de seguridad y confidencialidad. La herramienta no busca excluir a nadie, sino ofrecer una oportunidad para que quienes quieran destacarse en sus procesos laborales puedan hacerlo con información oficial y transparente. Cualquier uso obligatorio iría en contra del espíritu del proyecto, que se basa en la autonomía, la privacidad y la voluntariedad del usuario”.

Asimismo, insistieron que “nuestro objetivo no es imponer un formato, sino ofrecer una alternativa que mejore los procesos de selección. Creemos que la transparencia y la información verificable aportan valor tanto a empleadores como a trabajadores, y que este tipo de herramientas puede complementar el currículum tradicional, dando mayor claridad y respaldo a quienes postulan. Finalmente, la decisión de usar o no este certificado siempre recae en el postulante. El sistema es completamente voluntario y el control de la información está en manos del propio usuario”.