El polémico regreso de Daddy Yankee como DY: nueva música, fe cristiana y conflicto legal por su nombre

Tras anunciar su retiro en 2023, Daddy Yankee regresa a la música bajo el nombre DY, con un mensaje cristiano, nuevo sello discográfico y en medio de una disputa legal que involucra a su exesposa y el uso de su marca.

Compartir

El 5 de diciembre de 2023, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en su tierra natal, Puerto Rico, un recorrido que también lo llevó a presentarse en el Estadio Nacional.

Sin embargo, el receso de “El Jefe” llegó sorpresivamente a su fin, y no sin cambios inesperados: un nuevo nombre artístico y un giro en el enfoque de su mensaje. Ahora mezcla los sonidos del Caribe con su fe en Cristo. Su regreso a la música ocurre tras una mediática separación con su exesposa, Mireddys González, hecho que, para algunos, estaría detrás de su decisión de dejar atrás el nombre Daddy Yankee y presentarse simplemente como DY.

En este tema de merengue — su primer lanzamiento con HYBE Latin America, una división de HYBE, la empresa detrás de BTS, KATSEYE, SEVENTEEN y ENHYPEN — DY transmite un mensaje de resiliencia.

“Esto no se trata de un regreso. Se trata de una conexión”, dijo el exitoso artista puertorriqueño sobre Sonríele en un comunicado. “La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo. Esta canción nació de lo que vivimos todos los días; es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría”.

Su nueva canción, Sonríele, comienza con una invitación a agradecer y sonreír cada día:

“Sonríele a la vida y ay, ay, que la alegría cure el alma. Dame una sonrisa. Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya.”

Más adelante, el puertorriqueño también menciona a Jesús en sus rimas: “Ando con el Nazareno, reno, reno, reno. Jesús, gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno. Inmune al veneno. Ahora voy sin freno“. Incluso hay un guiño a su mayor éxito: “Sonríele a la vida, quema gasolina. Que la alegría cure el alma“.

El videoclip de la canción fue grabado en tres locaciones, entre ellas el barrio de Bushwick, en Nueva York, donde DY vivió y que, según el comunicado, le permitió “reconectarse con las calles que lo formaron y con los recuerdos de sus comienzos humildes”.

La canción — que ya acumula casi 5 millones de reproducciones en YouTube — se ha posicionado en el puesto número 14 de tendencias en la categoría música dentro de la plataforma de videos. Eso sí, ahora lo hace bajo el nombre DY.

La razón no sería únicamente espiritual, ya que el cantante aún enfrenta un litigio con Mireddys González, quien, junto a su hermana, está siendo señalada por el presunto retiro de grandes sumas de dinero — más de 100 millones de dólares — de las cuentas corporativas que compartían.

La disputa también involucra los derechos sobre el nombre Daddy Yankee, actualmente bajo revisión legal, lo que habría motivado al artista a relanzarse utilizando solo sus iniciales: DY. Lejos de enfocarse públicamente en la controversia, el artista ha optado por proyectar un perfil más espiritual.