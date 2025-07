Franco Parisi propone aplicar examen de ADN a aquellas personas que quieran obtener beneficios estatales por ser mapuche

"Aquí hay un aprovechamiento en todo estamento. Hay gente que dice que soy determinada raza y no lo son", acusó el candidato presidencial del PDG.

El fundador y candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, anunció que instaurará un examen de ADN obligatorio para todas aquellas personas que busquen obtener beneficios por ser descendientes mapuche. También, recalcó que en la región de La Araucanía ha existido terrorismo.

Fue en el programa “De Frente” con Tomás Mosciatti de Mega, donde el candidato fue consultado sobre si quería que los chilenos se sometan a un test de ADN para saber qué porcentaje de sangre mapuche tienen. “Sí, porque ha habido gente que se ha aprovechado”, afirmó Parisi. “Hay gente que se aprovecha de las razas originarias”, recalcó.

Consultado sobre cuánto porcentaje debería tener una persona que quiere postular a beneficios, Parisi indicó que deben tener un 80%. Aquellos que tengan menos de ese número “no es mapuche para recibir los beneficios que se quieren. Hay gente que se está aprovechando del sistema”, acusó el candidato presidencial. Sobre si se realizaría el examen, contestó que sí. Sin embargo, aclaró que “no creo que lo necesite porque no me siento mapuche”.

“Aquí hay un aprovechamiento en todo estamento. Hay gente que dice que soy determinada raza y no lo son. Yo no quiero más aprovechamiento de la plata de la gente. Aquí hay un aprovechamiento, partiendo por el Presidente, el señor presidente del Servicio de Impuestos Internos… Yo no quiero más aprovechamiento. No estoy faltándole el respeto a nadie diciéndole ‘usted dice que es tal categoría, oiga, hágase el examen de ADN'”, insistió el candidato.

“Ni siquiera me he emborrachado”

Durante la misma entrevista, Parisi acusó que el gobierno del Presidente, Gabriel Boric, ha sido pésimo. “Se le pidió un examen de drogas y no lo ha hecho”, inquirió. Consultado sobre si él se haría uno, contestó que sí. Junto con eso, afirmó que nunca ha consumido drogas “ni siquiera me he emborrachado”.

“Tenemos hora (para el examen de drogas) porque para inscribir su candidatura en el PDG, tiene que hacerse un examen psicológico y un examen de droga“, aclaró el candidato presidencial.