“Me arrepiento muchísimo”: La polémica que terminó con el exitoso podcast de Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo y las disculpas del animador de TVN

El registro del nombre del pódcast “¿Cómo están los weones?” a nombre de Daniel Fuenzalida desató la ruptura con Rosario Bravo. Aunque el animador pidió disculpas públicas y transfirió la marca, la dupla decidió poner fin al proyecto iniciado en 2023.

“¿Cómo están los weones?” comenzó como una frase viral de la influencer Rosario Bravo, luego se convirtió en un exitoso pódcast junto a Daniel Fuenzalida y, finalmente, en la razón por la que una de las duplas más frescas del último tiempo terminó separándose y poniendo fin al proyecto.

La situación se dio a conocer a comienzos de esta semana y marcó el fin del proyecto que había comenzado en octubre de 2023. La razón puso a Fuenzalida en el ojo del huracán, ya que —como él mismo reconoció— registró el nombre ¿Cómo están los weones? ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) en la categoría pódcast, sin informar a su compañera.

Según el animador, tomó esta decisión con el objetivo de que un tercero no se adelantara y pusiera en riesgo la marca. Además, aseguró que esto es algo que hace con todos sus emprendimientos. Sin embargo, nunca le comentó a su socia que había inscrito el programa a su nombre.

De acuerdo con su relato, se enteró de que Rosario Bravo sabía sobre la inscripción en enero de este año. “La influencer me llamó y me dijo: ‘Averigüé con un abogado que es compañero mío para tratar de inscribir el nombre, y me dice que está inscrito a tu nombre’”, contó Fuenzalida.

El animador reconoció que fue un “error” de su parte, aunque no dejó del todo clara la razón: lo calificó como un olvido. “No sé por qué. Porque estaba llegando a TVN, porque se me habrá olvidado… no había una mala intención”, sostuvo.

Arrepentido, en su video en Instagram titulado Mi verdad, el animador afirmó: “Fue un error mío, me arrepiento muchísimo, se lo debería haber comentado, y esto se hubiese evitado”. Agregó que le propuso a Bravo compartir la propiedad del nombre a través de una sociedad.

“Yo jamás me he querido apropiar de una marca, nunca he querido estafar a nadie con una marca”, agregó Fuenzalida, quien, como forma de reparación, pidió a su abogada transferir el 100% de los derechos de la marca a Rosario Bravo.

Por su parte, la influencer, en conversación con el periodista Hugo Valencia, aseguró que ya lo perdonó y que no guarda rencor hacia su ahora excompañero. Sin embargo, relató otras situaciones que le causaron molestia.

“Él comentaba abiertamente que yo había cambiado y que se me habían ‘subido los humos’ (…) Eso me produjo mucha molestia”, dijo al periodista.

Para intentar dar por cerrado el tema, Fuenzalida publicó en Instagram el documento que transfiere la marca ¿Cómo están los weones? a Bravo. Lo acompañó con un mensaje: “Espero que todos podamos estar más tranquilos y en paz”, escribió Daniel Fuenzalida.