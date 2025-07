Connie Francis: la historia de la cantante que volvió al éxito 60 años después con “Pretty Little Baby” en TikTok y las tragedias que marcaron su vida

La icónica cantante de los años 60 vivió un inesperado renacer musical gracias a TikTok, donde su canción "Pretty Little Baby" se volvió viral. A solo un mes de ese fenómeno, su publicista confirmó su fallecimiento, marcando el cierre de una vida llena de éxitos y tragedias. En Chile, su éxito Stupid Cupid fue el tema central de la teleserie Estúpido Cupido.

Connie Francis tiene una extensa trayectoria. La leyenda de la música estuvo en lo más alto de los rankings durante los años 50 y 60 con canciones como Stupid Cupid o Where the Boys Are. La artista, una de las más famosas dentro de la escena pop musical, tuvo un boom hace un mes gracias a TikTok, gracias al hit Pretty Little Baby.

A través de un comunicado, sus cercanos informaron que “Con mucha pena y tristeza extrema, les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis esta noche”, escribió Ron Roberts, publicista de la artista, a través de Facebook. “Sé que Connie estaría de acuerdo en que sus fans fueran los primeros en enterarse de esta triste noticia”, añadió en la publicación, prometiendo dar más detalles a lo largo del día.

En su destacada carrera, la cantante vendió más de 40 millones de discos en Estados Unidos, lo que la consolidó como una de las voces más fuertes del país norteamericano. Algunas de sus canciones más famosas son Everybody’s Somebody’s Fool, My Heart Has a Mind of Its Own y Don’t Break the Heart That Loves You, los tres números 1 que Francis consiguió a lo largo de su trayectoria.

Un éxito empujado por la generación Z

Pero su amplia carrera podía ser un poco desconocida para las nuevas generaciones. Sin embargo, gracias a las redes sociales, una de sus canciones volvió a ser un hit mundial tras 60 años. Su canción Pretty Little Baby logró más de 30 millones de reproducciones, haciendo que la fallecida artista volviera a encabezar las listas globales y estadounidenses de Spotify, convirtiéndola así en una de sus canciones más exitosas.

La gran respuesta a su último éxito viral no fue suficiente para superar su mayor hito musical y, sin duda, uno de los himnos de una de las voces más importantes de Norteamérica: Stupid Cupid, que siempre será considerado uno de los mayores himnos de la cantante. En Chile, la canción fue el tema central de la exitosa teleserie de TVN Estúpido Cupido, protagonizada por Claudia Di Girolamo, Francisco Reyes, Carolina Fadic y Álvaro Rudolphy.

La historia de Pretty Little Baby

La canción fue parte de un “lado B”, grabado originalmente en 1961. Se han publicado más de dos millones de videos con ella en la red social, y la melodía se hizo tendencia en el Viral 50 de Spotify. La letra incluye: “Puedes preguntarle a las flores / Me siento durante horas / Diciéndole a todos los pájaros azules… Bebé, estoy tan enamorada de ti”, lo que la convierte en una banda sonora ideal para videos de mascotas y preparativos para una cita.

La propia cantante se mostró sorprendida por el repentino éxito de la canción, calificándola de “tan inesperada” en su página oficial de Facebook.

“Mi primera reacción fue preguntar [sobre TikTok] ‘¿Qué es eso?’”, escribió. “Estoy emocionada y abrumada por el éxito de Pretty Little Baby. Grabé esa canción hace 63 años, y saber que toda una nueva generación ahora conoce quién soy y mi música me emociona”.

Una trágica carrera

Nacida como Concetta Rosa Maria Franconero, su carrera comenzó a los 4 años, cuando su padre —un inmigrante italiano y techador— empezó a llevarla a concursos de talentos. Pero la fama y el éxito que le siguieron se vieron empañados por crímenes impactantes y desgracias.

Uno de los eventos más trágicos que marcó la vida de Connie Francis fue un abuso sexual que sufrió en 1974. Un hombre armado con un cuchillo irrumpió en su habitación en el cercano Howard Johnson Motor Lodge a las 5:30 de la mañana y la violó violentamente. Luego la ató a una silla, le sujetó las manos a la espalda y la cubrió con un colchón. El agresor huyó con su abrigo de visón y sus joyas, y la policía nunca logró encontrarlo.

Este hecho le provocó una crisis nerviosa y una depresión que la mantuvo en cama por meses y sin salir de casa. Estuvo siete años alejada de los escenarios. Su regreso fue en la sala de conciertos de Westbury, cerca de donde había sido atacada. La artista demandó a la cadena de moteles por no protegerla y recibió casi 1,5 millones de dólares.

Otro trágico evento en su vida ocurrió en marzo de 1982, cuando su hermano, el abogado George Francis, fue asesinado a tiros por dos hombres frente a su casa en un barrio elegante de North Caldwell, Nueva Jersey. Las autoridades consideraron que el tiroteo fue un asesinato coordinado por la mafia.