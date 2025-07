“¡No seas mentiroso!”: el duro round de Kaiser en entrevista radial sobre sus dichos de la dictadura

La discusión comenzó cuando a Kaiser se le consultó por sus dichos con respecto a si apoyaría una dictadura como la de 1973 en Radio Universo. "Esto empieza con una entrevista. Mosciatti me tira una pregunta y yo le respondo esa pregunta. ¿Cuál es el problema del periodismo cuando uno responde una pregunta de tal manera? Es que no les gusta como la respondí", señaló el parlamentario.

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, tuvo un duro cruce con el periodista Iván Núñez durante una entrevista en Radio Universo en donde se le consultó por sus dichos con respecto a la dictadura militar que ocurrió en 1973.

El 3 de julio, el diputado participó del programa de Tomás Mosciatti de Mega en donde afirmó que “sin duda” apoyaría un golpe de Estado si se dan las mismas características de 1973. “Con todas las consecuencias. Usted no puede decretar la vía armada como justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10.000 guerrilleros armados, no se puede desatar la lucha de clases y cuando recibe una respuesta esperar que esta sea pacífica”. Con respecto a las detenciones, desapariciones y torturas ocurridas en dictadura, el candidato presidencial afirmó que “no creo que hayan sido inevitables (…) El Ejército de Chile, en su momento, actúo de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado bajo el control del régimen democrático”.

“Yo no estoy justificando las torturas”, recalcó. “Creo que la tortura es una forma brutal y, por lo de más, muy poco práctica para obtener información. Y es un castigo inmerecido. Es una violación de las cosas más básicas en las cuales cree el ser humano”, agregó Kaiser.

Kaiser trató a Iván Núñez de mentiroso

En conversación con Radio Universo, el diputado Kaiser fue consultado por sus dichos con respecto a la dictadura. “¿Cuál era la alternativa, señor?”, le replicó el parlamentario al periodista cuando éste le preguntó si no le daba una vuelta a sus dichos. Ante esa pregunta, Núñez puntualizó un plebiscito de salida, lo que provocó el enojo del candidato. “¡No había plebiscito de salida, no seas mentiroso! Eso es mentira, no es cierto”, afirmó levantando la voz.

