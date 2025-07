Paine responde acusaciones del director del SII y asegura que rechazó solicitud de ampliación en casa de Aculeo por “falta de antecedentes técnicos”

Javier Etcheberry aseguró que ha intentado regularizar la situación de su propiedad en Paine por años, luego de ser apuntado por no pagar contribuciones por al menos nueve años. El municipio respondió, y aseguró que en 2019 rechazaron su solicitud.

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, inició un debate con la Municipalidad de Paine, luego de se revelara que el exministro del MOP lleva años sin pagar contribuciones de una propiedad que tiene en la comuna, cerca de la Laguna Aculeo.

Según dio a conocer 24 horas a través de un reportaje, por al menos nueve años el director del SII no pagó las contribuciones de una casa construida construida en el sector. Y eso no es todo, ya que también se dio a conocer que esta vivienda no estaba regularizada, ya que realizó una ampliación hace unos años, que no estaba aprobada.

Etcheberry se defendió en diferentes medios ante esta situación. La institución lo defendió mediante un comunicado en el que resaltaron que él mismo solicitó, en 2016, actualizar la tasación de su propiedad, precisamente por la ampliación, y por modificaciones en la Ley. Al mismo tiempo, el director responsabilizó a la Municipalidad de Paine, señalando en Radio Duna “desde que se amplió la casa ha sido difícil, de hecho imposible hasta ahora, que el municipio de Paine recibiera la propiedad”.

En el mismo medio, el director del SII sostuvo que ha hecho de todo para regularizar la situación, sin respuesta. ”Hace 9 años le mandé una tasación con todo lo que se requiere para la casa con las ampliaciones de Aculeo y en 9 años nunca usaron la información para actualizar mi propiedad”, reclamó.

Sin embargo, la municipalidad desmintió a Etcheberry, y advirtieron que rechazaron sus permisos de ampliación en 2019.

La defensa de Paine ante las acusaciones del director del SII

En Paine tomaron conocimiento de la respuesta de Javier Etcheberry, y se desligaron de las acusaciones. Mediante un comunicado, el municipio transparentó la situación del director del SII, y aclaró que su solicitud fue rechazada.

El comunicado compartido por la casa edilicia señala, sobre el proceso de regularización de la propiedad perteneciente a Javier Etcheberry, “que en el año 2000 y 2003, el propietario obtiene permisos para construir 213 m2”.

Sobre la ampliación, detalla que “el año 2019, el propietario solicita permiso para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores, la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente. Dicha solicitud fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos por el propietario se rechazó conforme a la norma“.

Junto con esto resaltaron que seguirán “actuando con transparencia y conforme a la ley, reafirmando su deber de resguardar el ordenamiento territorial y el desarrollo armónico de nuestra comuna”.

Como conclusión, responsabilizaron también al SII. “Es importante recordar que el Servicio de Impuestos Internos es la entidad encargada de tasar las propiedades. Independiente de si cuenta con permiso de construcción y recepción final”, afirma el comunicado.