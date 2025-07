Por qué Matthei decidió pasar al frente y denunciar una “asquerosa” campaña para desprestigiarla desde adherentes republicanos

La candidata de Chile Vamos optó por visibilizar lo que aseguran es una "campaña" en contra suyo para afectar sus posibilidades en la carrera presidencial, aunque en el comando afirman que no se tomarán medidas adicionales. Al mensaje se han plegado otros dirigentes de la coalición que han apuntado directamente contra la tienda de José Antonio Kast. "La derecha cobarde es la que se esconde detrás de esos bots", dijo hace unos días Katherine Martorell (RN). En el Partido Republicano optaron por no hacer ningún tipo de declaración. Hace unos meses, eso sí, el candidato Johannes Kaiser les pidió explicaciones por los ataques en su contra por las redes.

Una campaña “asquerosa” en contra suyo denunció esta mañana la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al asegurar la existencia de bots en redes sociales que divulgan registros audiovisuales editados para desprestigiarla o que buscan fomentar rumores de una enfermedad mental.

“Alteran videos míos. Muchas veces hablo con el ’emmm’, pero ellos lo alargan a 10 o 15 segundos, entonces pareciera que estoy vacilando, o que tengo alzhéimer, como lo han dicho ya en forma específica”, sostuvo en conversación con Tele13 Radio.

La candidata además deslizó —sin nombrarlos— que esa campaña en su contra proviene de adherentes del Partido Republicano, algo que sí han denunciado directamente otros miembros de Chile Vamos en los últimos días.

Matthei, de ello, insistió en el punto más tarde durante una entrevista en el matinal de Mega. Ahí defendió su decisión de no responder estas semanas a la prensa las preguntas sobre la baja en las encuestas, incluso a ratos mostrando una actitud dura cuando se le insiste con ello.

“Chile me conoce, sabe que yo las cosas las digo de frente. No ando mandando a nadie para decir las cosas. No ocupo bots para decir que otros tienen alzhéimer, yo las cosas las digo de frente. Y al mismo tiempo que digo las cosas de frente, sé poder conversar con todo el mundo”, sostuvo.

Evelyn Matthei durante un discurso en la UC, del cual cuentas de redes sociales utilizaron para divulgar una aparente muestra de problemas de salud mental. Foto: Agencia UNO

A la vez, reforzó la existencia de “una campaña asquerosa donde bombardearon a todo Chile con que yo estaba con alzhéimer. ¿Usted votaría por una persona que tiene alzhéimer? Se sabe de dónde viene esa campañita. Tanto es así que el cardenal (Fernando) Chomali salió a decir que había que tener dignidad con los candidatos”.

Visibilizar una campaña en su contra, pero sin tomar medidas

Al interior del comando de la candidata señalan que se decidió salir a visibilizar la existencia de una “compaña contra la candidata”, al considerar que la difusión de este tipo de mensajes está calando fuertemente en sectores de la ciudadanía.

Incluso indican que en algunos medios de comunicación se ha planteado que la abanderada tendría “lagunas mentales”, por lo que se optó por salir a enfrentar ese tipo de mensajes.

En el equipo de la abanderada, de todos modos, señalan que no se tomarán medidas adicionales a la del hecho de denunciar una “campaña” en contra de la candidata. “Tengo la impresión que en la medida en que eso se ha ido despejando y que todo el mundo sabe quiénes están detrás, va a ser distinto lo que venga en adelante”, dijo esta mañana Matthei.

En todo caso, cercanos a la abanderada recuerdan que esta semana otros dirigentes de Chile Vamos han salido a reforzar esta idea. Así lo hizo el lunes la exsubsecretaria Katherine Martorell (RN), aunque en su caso apuntó directamente contra el Partido Republicano.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

“Se ha señalado y se ha demostrado en distintos medios de comunicación que cuentas cercanas al candidato José Antonio Kast del Partido Republicano han estado generando noticias falsas respecto a la salud de la candidata Evelyb Matthei, entre otras cosas. La verdad es que eso es muy, muy bajo”, señaló Martorell.

Y añadió: “Señores, en política no todo vale. Hay códigos mínimos. José Antonio Kast ha dicho que el adversario está al frente, y si eso es así, es de suma importancia que eso lo practique y que no sea solamente un discurso”.

La excomisionada experta sumó: “La derecha cobarde es la que se esconde detrás de esos bots. que se atreven a mentir, a inventar y a decir cualquier cosa de Evelyn Matthei, con tal de evitar una competencia. No se denuesta a una mujer de esa manera”.

Katherine Martorell (RN). Foto: Agencia UNO

El senador Iván Moreira (UDI) esta mañana entregó un mensaje similar: “Republicanos pretende hacer desaparecer a Chile Vamos, y para ellos el fin justifica los medios con esta campaña sucia”.

Las cuentas a las que apunta Chile Vamos y la vez que Kaiser hizo una acusación similar

En Chile Vamos, por lo demás, mencionan algunas cuentas que aseguran que están asociadas al Partido Republicanas. Una de las mencionadas es la cuenta @DRESTRUM__Pl, en la plataforma X, en la que suele publicar mensajes a favor de Kast y contra Matthei.

En el sector, por ejemplo, aseguran que esa cuenta ha hecho más de 30 publicaciones en los últimos diez días en los ataca a la candidata del conglomerado, algo que en todo caso consignó esta mañana el periodista Andrés Azocar.

The Clinic contactó al Partido Republicano para tener algún tipo de versión tras las declaraciones de los dirigentes de Chile Vamos, sin embargo, optaron por no hacer ningún tipo de declaración.

El ataque de bots acusados de estar ligados a esa colectividad, en todo caso, ya había sido denunciado antes por el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien contactó a la directiva republicana ante las sospechas de que detrás de los ataques en su contra en redes sociales estarían cercanos a esa tienda.

“Se ha conversado, no con José Antonio. Se ha conversado con Arturo“, dijo Kaiser —a mediados de abril—, en relación a Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

Johannes Kaiser en su momento también sospechó que los ataques en su contra en las redes provenían de adherentes republicanos. Foto: The Clinic

Aquella vez desde las filas republicanas señalaron lo que ocurre con los bots en redes sociales no es algo que puedan dirigir y descartaron que se tratara de una estrategia como partido. Además, aseguraron desconocer quiénes están detrás de los usuarios que se declaran partidarios de Kast y que suelen atacar a otras fuerzas de la oposición.