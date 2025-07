Matthei en el peor momento de su campaña: encuestas agudizan tensión interna, surgen críticas al comando y asoma fantasma de 2021

La candidata de Chile Vamos marcó ayer su peor resultado en las preferencias presidenciales de Cadem (9%) desde junio de 2023, justo en momentos en que en la coalición resurgen críticas a las decisiones del comando, en particular contra el generalísimo, Diego Paulsen, por parte de la UDI. En el bloque además hay diferencias por las decisiones tomadas luego de las primarias y a nivel parlamentario se ha comenzado a plantear inquietud por lo que ocurrirá en caso de que la candidata no remonte en las encuestas. Con todo, en las directivas aseguran que en las próximas semanas se comenzará a mostrar un repunte.

Su peor resultado desde junio de 2023 es el que marcó anoche Evelyn Matthei en una nueva medición de la encuesta Cadem, en la cual la abanderada de Chile Vamos apareció en el tercer lugar de la carrera presidencial con solo un 9% de las preferencias espontáneas, alejada del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast (23%), y la carta del oficialismo, Jeannette Jara (28%).

Si bien desde el comando de la exalcaldesa de Providencia han buscado transmitir que existe un buen ánimo ante los últimos cambios realizados para esta etapa de la campaña —como terminar con el sistema de once voceros y fichar a Paula Daza como portavoz de la candidata—, las últimas tendencias no han hecho más que elevar la preocupación que existe al interior de Chile Vamos, sobre todo por la tendencia a la baja y el tercer lugar que le dan otros sondeos de opinión, como Criteria y Pulso Ciudadano.

En los últimos días, de hecho, se han dejado ver nuevas diferencias con las decisiones del comando de la candidata o por las declaraciones del jefe de campaña, Diego Paulsen. Asimismo, a nivel parlamentario ya ha comenzado a surgir inquietud en torno a si estos números continúan así y a posibles descuelgues que se den en campaña, con el fantasma de lo que ocurrió a Sebastián Sichel en su candidatura de 2021.

Dirigentes minimizan última encuesta, pero surgen críticas al comando

Un análisis común que hacían miembros de las directivas de Chile Vamos esta mañana es que los números de la última encuesta Cadem no calzaban con los datos propios que maneja el comando o con otros sondeos de opinión. De ahí que varios dirigentes pusieran en cuestión la metodología de la encuesta y desestimaban que el 9% que marca Matthei sea real. Se trató, por lo demás, de un comentario generalizado en la reunión de coordinación que tienen los partidos con miembros del comando cada domingo.

“No nos calza por ningún lado. No opinaré por una encuesta que está errada y es poco coincidente con el resto”, dijo el timonel de RN, Rodrigo Galilea, al ser consultado en CNN Chile.

Por su parte, su par de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que lo arrojado por Cadem se distancia de los que tienen ellos como coalición. “Ella está empatada, un poco arriba o un poco abajo. No hay otra encuesta que sea parecida a la de la Cadem, lo que no significa que no nos tomemos en serio cada encuesta”, dijo el diputado.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, realizó esta mañana un punto de prensa junto a dirigentes del partido. Foto: Unión Demócrata Independiente

Sin embargo, otros dirigentes de Chile Vamos hacían notar esta mañana su preocupación. Algunos, por ejemplo, temen que termine instalándose en la ciudadanía que la competencia en la presidencial será solo a dos frente —entre Jara y Kast— y son críticos de algunas determinaciones del comando.

Por ejemplo, en la coalición no cayeron bien las declaraciones del jefe de campaña, Diego Paulsen, en una entrevista publicada ayer en La Tercera, en la el exdiputado manifestó que “nuestro adversario electoral es José Antonio Kast”.

En el bloque hay quienes señalan que se comete un error al regalar argumentos a los republicanos en la campaña, en la que suelen refrendar que su adversario político está al frente, en la izquierda. “Nuestros adversarios políticos y electorales no están en la oposición”, dijo ayer Kast, mientras que diputados como Chiara Barchiesi señalaron que “para nosotros el adversario es el crimen organizado, la delincuencia, la inmigración ilegal, las listas de espera, este mal Gobierno (…)”.

De hecho, la exconvencional UDI Constanza Hube hizo ver su malestar. “¡No pues! Nada más lejos de lo que la derecha debe ser y hacer. La cuña del jefe de campaña de Evelyn Matthei no me representa. Refleja los errores estratégicos y de posicionamiento que explican por qué el comando no logra conectar con el momento político. El adversario (está) al frente”, publicó en su cuenta de X.

Por su parte, la vicepresidenta del partido María José Hoffmann ayer calificó como un “error” las declaraciones de Paulsen. “El adversario siempre está al frente”, sostuvo en Canal 13.

No obstante, la directiva UDI ha tratado de no elevar la tensión por ese episodio, mientras que desde RN aseguran que lo que dijo el exdiputado es constatar que será solo un representante de la oposición el que pasará a la segunda vuelta y llamaron a republicanos a no sacar provecho de estas declaraciones.

Dudas con el relato y el descarte de una bajada

En la coalición, de todos modos, también hay preocupación por el relato de la campaña y los énfasis que se quieren mostrar. Para algunos no fue adecuado que la candidata saliera a enfrentar tras las primarias de la izquierda a José Antonio Kast, mientras que otros lamentan que no se pongan en relieve las diferencias a través de las propuestas o el programa de gobierno.

Algo de ello manifestó esta mañana la senadora independiente Carmen Gloria Aravena, que la semana pasada manifestó su apoyo a Matthei y quien también apuntó al equipo de campaña. “Es momento de hacer una reflexión en el comando de ella, sobre qué no se está haciendo bien. No es un problema de la candidata, sino de la estrategia del comando y sobre todo comunicacionalmente. Tiene un programa muy sólido, pero eso no se conoce, la ciudadanía requiere conocerlo y rápido. Hay que hacer un mea culpa”, dijo en Radio infinita.

Dentro de los partidos de Chile Vamos también existen diferencias. Por ejemplo, en RN hay quienes tienen malestar con algunas decisiones que ha tomado la UDI y que han develado las diferencias que existen en el bloque en torno a materias sensibles para el electorado de la derecha. Ahí se menciona lo que ocurrió con la discusión por la exención de las contribuciones a la primera vivienda que presentó la UDI y al cual Matthei no se plegó del todo.

Matthei junto a su jefe de campaña, Diego Paulsen, quien ha comenzado a ser cuestionado desde la UDI. Foto: Agencia UNO

En los partidos además reconocen que en nada ha ayudado que a través de redes sociales y en los mismos chats comiencen a viralizarse mensajes -que tachan de “fake news”- en los que se señala que el sector está evaluando bajar la candidatura de Matthei y buscar nuevos nombres.

En las dirigencias, sin embargo, descartan tajantemente esa posibilidad y algunos parlamentarios lo atribuyen a mensajes que intentan instalar desde otros sectores de la oposición para debilitar esta candidatura.

“Han inventado tanta tontera”, dijo el jueves pasado cuando un periodista le preguntó al respecto

El fantasma de 2021 por la foto con el abanderado

En la coalición también se reconoce que entre parlamentarios ha comenzado a surgir inquietud en torno a si la candidata no logra remontar en las encuestas. Una preocupación es lo que ocurrirá a la hora de hacer campaña, puesto que algunos temen que se comience a dar un fenómeno similar al de 2021, cuando diputados de Chile Vamos terminaron descolgándose de la candidatura de Sebastián Sichel y se tomaron fotos de campaña con José Antonio Kast, quien aparecía bien posicionado en las encuestas.

En el conglomerado aseguran que se trata de escenarios totalmente diferentes, dado que Sichel por entonces buscó mantener distancia de los partidos y nunca se generó un buen lazo entre la plantilla de candidatos parlamentarios y el abanderado presidencial. Ahora, en cambio, subrayan que se trata de una abanderada del sector, militante de la UDI y con un pasado ligado a RN.

De todos modos, el temor está latente, sobre todo por las zonas donde existe un mayor nivel de electorado de la derecha. “Algunos podrían no querer sacarse la foto con ella”, dice un parlamentario.

En RN, por ejemplo, aseguran que la preocupación fue manifestada por el diputado Andrés Celis hacia sus pares del partido en los últimos días, al hacer un llamado a la bancada a evitar que se repita el escenario de 2021 y a reforzar el apoyo y despliegue por Matthei.

Matthei durante una actividad luego de que se conociera el resultado de las primarias oficialistas. Foto: Agencia UNO

Con todo, en la UDI esta mañana aseguraron que las próximas encuestas comenzarán a mostrar un repunte, en razón de los últimos cambios que ha hecho el comando para enfrentar esta nueva etapa de la campaña. “Se va a reflejar en las encuestas de las próximas semanas. Este nuevo rumbo nos va a llevar a la segunda vuelta y luego a La Moneda”, dijo Guillermo Ramírez.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de RN, Miguel Mellado, hizo un llamado a que Matthei realce sus cualidades como exalcaldesa. “Debe volver a terreno nuevamente la alcaldesa que lo hizo extraordinariamente bien en su comuna, en Providencia, que es el símil de Chile, una comuna de clase media donde los adultos mayores están ganando terreno”, sostuvo.

Pero además lanzó una crítica a los partidos del sector: “Le pido encarecidamente a los partidos que no asfixien a la candidata, que la dejen ser. Ella estuvo 24 meses en los primeros lugares y estuvo sola. Por lo tanto, creo que hay que prestarle la ayuda, pero sin asfixiar a la candidata”.