Renunció a la prescripción: director del SII, Javier Etcheberry, pagará nueve años de contribuciones adeudadas

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que su director, Javier Etcheberry, renunció a la prescripción de la deuda. De esta forma, pagará la totalidad de las contribuciones que mantenía impagas al no regularizar una propiedad que tiene en cercanías de la Laguna Aculeo en la comuna de Paine, región Metropolitana.

Mediante un comunicado publicado en la página web del SII, se informó que Etcheberry “pagará toda la diferencia de contribuciones que se determine por las ampliaciones de su propiedad en la comuna de Paine. Renunciando al límite máximo de 3 años de retroactividad que determina la ley para estos cobros en el caso de la incorporación de construcciones que no estaban registradas en el catastro”.

“Esto es, pagando las contribuciones correspondientes por todo el período, comenzando a partir del primer semestre del 2015. Si bien la ley establece una prescripción de tres años en favor del contribuyente, Etcheberry decidió ir más allá y renunciar a ella. Lamentando la forma en que esta situación personal pudo ser percibida por la ciudadanía”, finaliza el comunicado.

La denuncia contra el director del SII

Esta semana se conoció que el director del SII, Javier Etcheberry, no pagaba las contribuciones correspondientes por una propiedad y una piscina construida en un terreno en la comuna de Paine. Además, ninguna de las construcciones figuraban en el avalúo fiscal.

Tras conocerse el reportaje de 24 Horas, Etcheberry se defendió señalando que la segunda casa al interior de su propiedad se construyó alrededor de 15 años y no pidió ningún permiso para su edificación. “Esto lo manejamos a control remoto, yo estaba metido en otras cosas. Pero nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo. Esto es un problema que pasa en todo Chile y le pasa a mucha gente”, afirmó el director del SII.

“Desde hace 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa. Contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, hemos contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión que como que no les importa que se inscriban las casas. El sistema no está hecho para que la gente pueda inscribir las cosas“, añadió.