Joaquín Lavín analiza la carrera presidencial: “Yo diría que Jara es tan buena o mejor candidata que Bachelet”

El excandidato presidencial de la UDI entregó su mirada de la contienda rumbo a La Moneda. Aunque destacó a Jara y el énfasis en lo emocional de su campaña, cree que las condiciones están dadas para que gane la derecha. Y pese a que las cifras de las últimas encuestas no han sido favorables con su candidata, Evelyn Matthei, cree que tiene "intactas sus posibilidades de ganar la elección", debido a la "volatilidad" del escenario.

Aunque está alejado de la primera línea de la política, sobre todo en material electoral, Joaquín Lavín (UDI) ha seguido con atención el desarrollo de la contienda rumbo a La Moneda. De hecho, ha mirado con especial atención la campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Y es que según el análisis de Lavín, la exministra del Trabajo ha llevado a cabo una campaña que pone en énfasis en la persona y en las emociones, tal como el lo hizo en 1999, cuando perdió por estrecho margen la presidencial ante Ricardo Lagos.

“Se ha hablado mucho en la elección de Jara de la emoción, pero yo creo que en general todas las elecciones son de emoción. La emoción es la razón principal del voto siempre. ‘Viva el cambio’ (de la elección contra Lagos) era pura emoción. Y esa campaña fue muy parecida a la que tendría que hacer Jara, en el sentido de que la campaña en 2000 era ‘aquí voten por la persona, olvídense de la ideología, Pinochet no, la UDI no’… Es un poco lo que está haciendo Jara con el PC”, declaró el exalcalde de Las Condes en entrevista con Diario Financiero.

En ese sentido, el excandidato presidencial de la UDI sostuvo que Jara está llevando a cabo una campaña “correcta”, ya que “cuando sabes que vas a perder si esto es por ideología, tienes que centrar la campaña en las personas, en las emociones”.

Eso sí, apuntó que “ella tiene un problema, y es lo que creo que va a hacer que no gane la elección: que el ‘Viva el cambio’ hoy en día es totalmente al revés. Significa ‘chao Boric, no más los que están gobernando ahora’. Entonces la tiene muy difícil porque que gane un candidato de continuidad en el Chile de hoy es prácticamente imposible. Pero es una gran candidata, al nivel Bachelet al menos”.

Al ser consultado por las similitudes de Jara con Bachelet, su respuesta fue: “Yo diría que Jara es tan buena o mejor candidata que Bachelet. No necesitó subirse a un tanque para hacer lo que es“.

Jeannette Jara y Michelle Bachelet

Lavín y el escenario favorable para la derecha

Más allá de esos elogios a Jeannette Jara, Joaquín Lavín manifestó que el actual escenario presenta condiciones favorables para que la derecha gane la próxima presidencial.

“Todo puede pasar en la elección, pero las probabilidades son mayores para un candidato que represente un cambio respecto al gobierno actual. Ella (Jara), siendo una gran candidata, tiene ese gran defecto: que representa la continuidad. Y lo que está ganando en todas partes es la oposición”, estableció.

En cuanto a su candidata, Evelyn Matthei, afirmó que tiene posibilidades “intactas” de ganar la elección, aunque las últimas encuestas marcan un claro estancamiento en el tercer lugar, por detrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Evelyn Matthei.

“Cuando digo que esta elección es tan volátil y que haya tantos cambios de posiciones, y que creo que los va a seguir habiendo. Yo lo experimenté, por ejemplo en la campaña con la primaria con Sebastián Sichel. Yo iba ganando, Sichel ganó en el último mes, o casi en los últimos 15 días de la elección. Y después rápidamente pasó lo que pasó, y terminó siendo Kast el candidato. Entonces la volatilidad existe. Y por tanto, creo que Evelyn Matthei tiene intactas sus posibilidades de ganar la elección”, planteó.

Sobre José Antonio Kast, dejó la siguiente opinión: “Visto desde afuera, ha aprendido a ser mejor candidato. Pero yo creo que el problema más grave que tiene José Antonio Kast es que él tuvo un fracaso grande, porque le tocó chutear un penal prácticamente sin arquero -que es tener toda la mayoría para hacer una nueva Constitución en Chile-, y no lo logró. Entonces eso para mí es algo que pesa. Chile no necesita más experimentos. Boric fue un experimento. Y aquí tenemos otro experimento con un antecedente que no me gusta”.