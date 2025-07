La ácida crítica de José Miguel Ahumada a Óscar Landerretche tras decir que no votará por Jeannette Jara: “Sin timón y delirando”

El exsubsecretario y militante del Frente Amplio cuestionó al economista un día después de que Landerretche señalara que no votaría en primera vuelta por Jeannette Jara (PC), la candidatura del oficialismo. El comentario de Ahumada vino a raíz de una cita a un libro que hizo el académico y de la que se mofó porque los "izquierdistas no leen".

Una serie de críticas y comentarios ha recibido en las últimas horas el economista socialista Óscar Landerretche, luego de que señalara —en entrevista con La Tercera— que para la primera vuelta presidencial, en noviembre próximo, anularía su voto en desmedro de no apoyar a Jeannette Jara (PC), la candidata del oficialismo y que respalda el Partido Socialista. Y una de esas provino del exsubsecretario de Relaciones Internacionales Económicas José Miguel Ahumada (Frente Amplio).

Esta mañana el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile ahondó en su posición. Fue en conversación con Tele13Radio donde mencionó que el programa de gobierno que presentó Jara para la primaria oficialista —de siete páginas— “uno lo escribe en una hora”. Además, calificó que era “bien pobre, desde el punto de vista técnico e intelectual”.

Por otro lado, mencionó que su problema con el programa “no es que sea demasiado de izquierda. Mi problema es que no tiene base de realidad. No vive en el mundo en que vivimos hoy. No vive en el mercado laboral que vivimos hoy, no vive en el capitalismo que vivimos hoy”.

También habló fuertemente sobre la administración del Presidente Gabriel Boric, la que dijo que compartía ideales en un comienzo que no le identificaban.

“Les recuerdo que teníamos un personaje que quería plebiscitar nuestros tratados de libre comercio. En esa historia estábamos, entre otras cosas. El Presidente de la República yendo a la revista Times a decir que su agenda no era venderle cobre a los países que no fueran feministas o ecologistas, o algo por el estilo. Por ahí partimos”, señaló.

La primera parte de su oración puede ser interpretada como una crítica directa a Ahumada. Y es el que exsubsecretario era partidario de la idea de realizar consultas ciudadanas a las comunidades sobre los acuerdos comerciales como forma de “legitimarlos”. Asimismo, Ahumada fue contrario al TPP-11, acuerdo sobre el cual, incluso, buscó obtener side letters, siendo cuestionado por parlamentarios.

La crítica de Ahumada a Landerretche

Como sea, Ahumada abordó un extracto de la entrevista radial a Landerretche ocurrida esta mañana.

En X, el exsubsecretario reaccionó a un recorte en el cual el economista alude al autor portugués José Saramago y a su libro Ensayo sobre la lucidez. “Mira, como no leen… Estos izquierdistas que me están escuchando que no leen no saben de lo que estoy hablando”, se mofó el académico en la entrevista. “Es un país en el cual todo el mundo es ciego”, comenta brevemente Landerretche en el recorte de 20 segundos compartido por Pablo Rebolledo Escobar, militante frenteamplista.

“Delirante Landerretche. Pero esta parte es genial, acusa de ignorantes a sus adversarios imaginarios, y termina ‘ilustrándolos’ pero se confunde de libro”, escribió Rebolledo, siendo replicado por Ahumada. “Landerretche sin timón y delirando ante todo el país”, comentó brevemente Ahumada sobre el fragmento del economista socialista.

Hace poco más de una semana, Ahumada fue el expositor de una actividad del Frente Estudiantil del Frente Amplio. En la sede central del partido expuso sobre economía, particularmente sobre Karl Marx y la teoría marxista, además de la superación del neoliberalismo.