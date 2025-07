DC inicia cuenta regresiva para definir apoyar o no a Jeannette Jara mientras juntas regionales se inclinan por levantar candidato propio

El sábado la Democracia Cristiana tendrá su junta nacional, máxima instancia partidaria. Allí definirán si apoyar a la carta presidencial del oficialismo, decantarse por un candidato propio, o dar libertad de acción. De momento, las instancias regionales no se muestran proclives a apoyar a la carta proveniente del PC, postura que comparte el timonel del partido, Alberto Undurraga. En tanto, otros desestiman los resultados que se arrojen en tales instancias locales y afirman que actualmente la definición nacional, dada por los delegados nacionales de la DC, está igualada entre respaldar o no a Jara.

Para este 26 de julio está agendada la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC), la que tendrá como gran tema de discusión el apoyo presidencial que otorgará el partido y si este será para la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), si será para otra candidatura, o si se definirá la libertad de acción de sus militantes.

El partido llegará a la instancia marcado por ese debate, que ha tenido expresiones explícitas por parte de parlamentarios y directivas, tanto nacionales como regionales.

Si bien el diputado Eric Aedo y los senadores Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla han mostrado afinidad con que el partido apoye a Jara, su postura no ha encontrado eco en la cabeza del presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien manifiesta reparos con que el partido apoye una candidatura proveniente del PC.

La falange antes del resultado que dio la primaria del 29 de junio había decidido apoyar a Carolina Tohá, la candidata de centroizquierda. Y antes de eso trató, infructuosamente, de levantar la candidatura de Undurraga, la que el tribunal supremo del partido terminó bajando debido a que dicha opción quedaba supeditada a que la DC fuese parte de una primaria con otros partidos, cuestión que no ocurrió.

La entonces ministra del Trabajo Jeannette Jara junto al diputado Alberto Undurraga en 2022. Undurraga fue el presidente de la comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, donde se inició la tramitación de la reforma de pensiones. Foto: Agencia UNO.

Con ese escenario a sus espaldas es con el que llegará la DC a la Junta Nacional, integrada por más de 400 delegados a la junta nacional.

Las definiciones de las juntas regionales de la DC

Aunque restan seis días para que la máxima instancia de la DC defina finalmente su postura presidencial, ya han habido juntas regionales ya han adelantado su postura sobre el tema.

La más notable ocurrida recientemente fue en la Región Metropolitana. El día sábado el órgano que lidera Rodrigo Albornoz definió, por 38 votos a favor, que el partido levantara una candidatura propia. Es decir, no otorgar el respaldo a Jara, a pesar de que los partidos con los cuales querían aliarse en una primaria, los del Socialismo Democrático, estén en la vereda de respaldar a la carta proveniente del PC.

Solo 20 votos en la instancia estuvieron en contra de la idea de levantar una carta propia. Y es que entre esas opciones, según han señalado integrantes de la directiva, se establece que la propia DC levante un candidato desde sus filas —como la de Jaime Hales, opción que se ha reflotado en los últimos días— o que, también, se busque respaldar a una candidatura independiente que, actualmente, se encuentre en recolección de firmas.

Entre esta última opción los nombres que más se destacan son los de Harold Mayne-Nicholls y el del exintendente de Santiago Marcelo Trivelli.

Harold Mayne Nicholls. Marcelo Trivelli.

La junta regional de Los Ríos compartió una postura similar a sus pares de la Región Metropolitana: tampoco optaron por respaldar a Jara. Y en otras dos instancias más —en Valparaíso y Ñuble—, aunque hubo encuentros para debatir ideas, no se zanjó ninguna postura.

En tanto, otras juntas regionales que han estado a favor de apoyar a Jara está la de Magallanes, Ñuble, Atacama y Tarapacá.

En todo caso, hay quienes desestiman los resultados que se alcancen en estas. ¿El motivo? Lo que perciben es que únicamente se busca hacer puntos políticos pero sin un sustento real. Para justificar esa perspectiva, señala una fuente DC, ejemplifica con que en la Región Metropolitana hay más de 2.500 militantes del partido. Sin embargo, en la junta regional, recalca, participaron poco más de 70 personas.

“No genera representatividad”, afirman algunos. Además, resaltan que dichas instancias, junto con ser “indicadores de nada”, están sujetas a la postura que tenga el presidente de la junta. “Es un indicador de lo que piensa el presidente regional, nomás”, señalan.

De hecho, argumentan que de acuerdo a los sondeos que se han hecho a los delegados nacionales, los que dirimirán el camino de la DC el próximo sábado — y que desde dos semanas han sido llamados uno por uno para saber sus votos—, actualmente la disputa entre apoyar a Jara u otra opción está, afirman,”miti mota”.

La tarea de Undurraga: “Construir una propuesta que no nos quiebre”

Esta mañana Undurraga, el timonel de la DC, conversó sobre el escenario que se aproxima en su partido.

En conversación con Radio Infinita dijo que en todos sus “estamentos”, hablando de senadores, diputados, directiva, exintegrantes de la directiva, entre otros, había “posturas distintas respecto de una coyuntura que no quisiéramos estar”.

Asimismo, mencionó que el objetivo de su dirección de la DC estaba en que a mediano plazo se construyera “un centro progresista moderno, alejado de los extremos con respuestas concretas”. En todo caso, reconoció que el escenario es distinto a ese, sobre todo remarcando que el Socialismo Democrático no acogió la idea de realizar una primaria presidencial cerrada con ellos, sin incluir al Partido Comunista o al Frente Amplio.

“He conversado con varia gente, incluido expresidentes, para construir una propuesta que no nos quiebre (…). Esa es la apuesta principal”, afirmó Undurraga.

Esa es la apuesta principal. Entre las alternativas está apoyar a Jeannette Jara, no comparto esa alternativa. Otra que dice ‘mire, sabe qué, más allá de las dificultades que tengamos hoy día como DC, en esta circunstancia debemos tener una candidatura propia’, y hay una tercera que es prescindamos de lo presidencial.

Sobre la opción de que se apoyo a Mayne-Nicholls, el presidente de la DC dijo que era muy probable que muchos de sus militantes fuesen hacia su candidatura si es que se determinaba la libertad de acción el fin de semana.

A su vez, dijo que ya hay nombres del partido que han ido mostrado un interés presidencial. “Otros dirigentes en función de lo que se defina en la junta podrían demostrarlo también”, aseguró. “Si es que esa es la opción (llevar una carta propia a primera vuelta), no quepa duda que habrá candidatos”, selló Undurraga, aunque matizó con que “también está la opción de prescindir, y no tener candidatura y dar libertad de acción. No es el óptimo, pero quizás es una opción que permita no quebrarnos”.