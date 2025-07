Deportes 22 de Julio de 2025 Carlos Palacios en la mira: prensa argentina habla de una posible indisciplina del jugador de Boca Juniors que lo marginó del partido frente a Atlético Tucumán

El exjugador de Colo-Colo no apareció en la nómina de Boca Juniors para disputar los 16avos de final de la Copa Argentina. Aunque en primera instancia se habló de una lesión en una de sus rodillas que explicaría su ausencia para el partido del miércoles, la prensa argentina asegura que su marginación se debe a una supuesta indisciplina. "El chileno no pudo entrenarse normalmente el día siguiente a su cumpleaños y para Russo la novedad no pasó desapercibida", asegura el diario Olé.