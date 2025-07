Claudio Romero, récord nacional de lanzamiento de disco, sobre su histórica participación en la Diamond League: “La experiencia fue increíble”

El discóbolo nacional concluyó en el séptimo lugar en la Diamond League de Londres, tras lograr un mejor envío de 60,21 metros. Romero debutó en el prestigioso circuito internacional, que reúne a los mejores atletas del mundo. "La élite mundial está invitada a la Diamond League. Es un círculo muy chico, es muy difícil entrar a este tipo de campeonatos", sostiene el atleta chileno.

Este sábado, el lanzador de disco y récord nacional, Claudio Romero, tuvo una histórica participación en la Diamond League de Londres, disputada en Parque Olímpico Queen Elizabeth. El discóbolo terminó en la séptima posición de la competencia con un lanzamiento de 60,21 metros, en lo que fue su debut en el prestigioso circuito internacional, que reúne a los mejores atletas del mundo.

En conversación con The Clinic, Romero asegura que “la experiencia fue increíble. Desde chico lo que uno sueña cuando empieza a hacer atletismo no es ir al mundial y no es ganar un sudamericano. Es ir a las Diamonds. La élite mundial está invitada a la Diamond League. Es un círculo muy chico, es muy difícil entrar a este tipo de campeonatos”.

Sobre su participación en Londres, el atleta nacional comenta que “quedé muchas ganas de que me fuera mejor. Quería salir top 3. Sé que tengo la capacidad para producir ese tipo de lanzamientos“.

A su vez, Romero sostiene que el tiempo de preparación fue acotado, y que recibió la invitación con menos de una semana de anticipación a la cita en Londres. “No tengo nada de qué quejarme. Uno generalmente prepara este tipo de campeonatos por, por lo menos, dos semanas o un mes. A mí me avisaron cinco días antes que tenía que competir, me tomó 100% de sorpresa“, dice.

“Pero la experiencia fue increíble. Estar codeándome con los mejores de la historia, como Alekna que produjo el lanzamiento más lejano de la historia en un estadio, es un honor. Este hito marca el comienzo de mi carrera profesional“, cierra el destacado lanzador de disco.

El mejor año en la carrera de Claudio Romero

El pasado 13 de abril, Romero estableció una nuevo récord nacional de lanzamiento de disco tras lograr un envío de 69,95 metros en el Oklahoma Throw Inernational. La instancia fue considerada la mejor competencia de disco en toda la historia: el lituano Mykolas Alekna batió el récord mundial de con un lanzamiento de 75,56 metros y cinco atletas superaron los 70 metros.

El lanzador de disco de 25 años terminó en el séptimo lugar y rompió su propia plusmarca de 67,29 metros, establecida hace dos años en el SU Alumni Golden en Estados Unidos, que le valió la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe señalar que Romero se graduó el año pasado de Ciencias Políticas en Louisiana State University, tras competir en la División I de la NCAA, el circuito universitario de Estados Unidos, donde además representó a la Universidad de Virginia. Este es su primer año como atleta profesional.

En tanto, el atleta nacional ya está clasificado para el Mundial de Atletismo de Tokio, a disputarse entre el 13 y 21 de septiembre.