El primer cara a cara presidencial: la broma de Jara con la expropiación, el minuto de silencio de Kast y la exposición tipo charla TED de Matthei

Los candidatos presidenciales con mejor presencia en encuestas se enfrentaron por primera vez desde que la candidatura del oficialismo quedó sellada. En sus discursos de apertura abordaron no solo el tema salmonero, tópico que los citaba, sino que también aprovecharon de aludir los unos a los otros mediante distintas indirectas. Por ejemplo, Jara —que hizo notar que estaba de visita en un foro con alta presencia de empresarios— cuestionó la campaña de Kast en redes sociales ("la política no se hace sólo por TikTok"); Kast al combate de la inmigración por parte del Gobierno —con alusión a Carolina Tohá—; mientras que Matthei hizo un reproche directo a Jara cuando trabajadores pesqueros protestaron en las calles mientras ella era ministra del Trabajo.

Tras viajar en el mismo avión el día de ayer, Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (UDI) volvieron a encontrarse durante esta jornada en el marco del Salmón Summit 2025, evento de la industria salmonera que fue alojado en el Teatro del Lago en Frutillar.

Los tres candidatos presidenciales mejor aspectados para llegar a La Moneda tenían contemplado aparecer a las 11:15 en el espacio para dar inicio al foro “Diálogo candidaturas presidenciales: imaginando el futuro de Chile desde el sur“. La instancia de hoy se convirtió en la primera en que los abanderados se encontraron en modo de debate entre ellos desde que la primaria del oficialismo culminó el 29 de junio pasado.

Tras presentarse, lo primero que hicieron los candidatos fue un discurso introductorio, en el que cada uno dispuso sobre la mesa los temas que consideraron importantes, a pesar de que el encuentro era relativo a la industria salmonera.

Jeannette Jara apunta a las campañas en redes sociales con guiño a Kast

“Hola, ¿qué tal, cómo están? Más o menos parece que están…”. Así fue como partió la intervención de la candidata del oficialismo, quien vistió un conjunto de color fucsia y una blusa blanca. Tras su primer comentario, comentó que no había tenido la oportunidad de conocer Frutillar. “Es demasiado bonita”, acotó.

En su discurso señaló que estaba interesada en las propuestas. “Hay hartas personas que le gustan ponerle nombres de las iniciativas que hacen eslogan o lemas o planes”, fue una de las frases que emitió en esa línea, con una indirecta a lo que ha sido el despliegue de Kast, quien suele presentar propuestas con nombres distintivos cada lunes.

“La política no se hace sólo a través de TikTok. Se hace con diálogo, capacidad de construir acuerdos y con conversar con aquellos que no piensan como nosotros”, mencionó, en una nueva referencia a la candidatura del Partido Republicano, según interpretaron en el oficialismo.

En tanto, respecto al tema principal de la convocatoria, la industria salmonera, Jara dijo que no tendría “ninguna duda de que este tipo de temas pueda resolverse desde el territorio (…). En el marco de una política nacional de fomento pesquero, con un foco principal en el salmón”.

“Se ha hablado harto de permisología (…). A mí no me gusta ese término. Sé que en Chile hay permisos que se superponen unos a otros. Y permisos que son poco claros (…). Aquí hay plena conciencia de que los permisos tienen que ser racionalizados. Creo que no es necesario que los temas de la industria del salmón tengan que pasar por permisos que se resuelven entre cinco ministerios. Eso hay que racionalizarlo. Estoy disponible sin bajar estándares medioambientales”, afirmó.

También precisó que su candidatura no tenían ninguna “inhibición” en que Chile debiera crecer económicamente. “El tema es cómo lo hacemos”, enfatizó.

Con ello reiteró que su eventual gobierno no se realizaría nada sin lo que denominó “diálogo social”. “Chile necesita crecer. Y necesita ese crecimiento junto con llegarle a los sectores empresariales, a las pymes y a las mesas de todos los chilenos y chilenas”, selló.

Y cerró su discurso: “No se preocupen, en mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo por si aca’. Muchas gracias”.

Jeannette Jara. Foto: The Clinic.

Kast: un minuto de silencio y con críticas al Gobierno

Tras la primera exposición de Jara siguió Kast, quien en sus redes sociales transmitió el evento. Coincidentemente los candidatos expusieron en el orden de preferencia con el que han figurado en encuestas en las últimas semanas.

De traje negro, camisa blanca y una corbata azul con detalles blancos, Kast se puso sobre el podio y, antes de exponer su discurso, lamentó la muerte de una menor de edad de 7 años ocurrida durante la jornada en La Granja, y también la de otra niña de 13 años en Maipú. Y a eso se sumaron las muertes “de miles de chilenos en estos últimos años. Y los quiero invitar a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio”.

Fue así como los espectadores del Teatro del Lago, además de los candidatos presidenciales, se pusieron de pie e hicieron el pésame.

Luego hizo una analogía con el salmón, de que es un pez que va contra la corriente. “Podría dejarse llevar, podría rendirse, pero no lo hace. Y no lo hace porque sabe que tiene una misión: volver al origen y cumplir su propósito. En un Chile que parece arrastrado por la corriente del miedo, de la violencia, del desgobierno y de la mediocridad, hay quienes aún creemos que vale la pena resistir”.

Kast valoró a la industria salmonera, identificándola como la generadora de más de 80 mil empleos. “Hay que agradecerlo (…). Como país les tenemos que dar las gracias, porque han llegado en un momento en que a veces se pierde la competitivad, la visión de futuro”, aseguró.

El abanderado republicano luego abordó temas contingentes. Allí conversó sobre dos grandes emergencias: “la crisis de seguridad” y el “desafío económico”.

Sobre la primera, dijo que en su administración “no vamos a tratar con amor a los criminales. Vamos a aplicar toda la fuerza de la ley. Todo el peso del Estado, sin complejos. Y Chile volverá a ser un país donde las personas puedan trabajar en paz (…). Que les quede claro a los criminales que su único destino va a ser la cárcel. Y una cárcel de extrema seguridad”.

En ese mensaje cuestionó a la actual administración severamente. En particular aludió a un episodio de la exministra del Interior, Carolina Tohá. “Algunos trataron de detener la inmigración ilegal con megáfonos. Gobierno eficiente…”.

Sobre lo económico, dijo que era no creer que hubiera “más de un millón de desempleados”. Y cuestionó al cierre la Ley Lafkenche, por las concesiones y proyectos que se encuentran paralizados en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, localidades que, dijo, estaban “atrapadas en esa arbitrariedad de estos grupos de presión”.

“Le proponemos al país una desregulación sustantiva, sin complejos. Una rebaja efectiva de los impuestos para incentivar la producción y una rebaja del gasto político. Esto no son eslóganes, son planes”, mencionó, casi respondiendo a las críticas previas de Jara.

José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

Matthei: competir con Noruega en la industria salmonera

La candidata de Chile Vamos fue la encargada de cerrar esa primera parte introductoria de presentaciones. De blusa con tonalidades verde oscuro y negro, Matthei se puso de pie, a diferencia de sus contendores que hicieron sus alocuciones en el podio dispuesto, y comenzó a preparar una presentación que traía en PowerPoint, replicando un formato parecido al de las charlas TED, donde un expositor conversa sobre un tema con el apoyo visual de una presentación.

“Quiero proponerles un nuevo trato con la industria del salmón”, partió señalando, abocando su presentación al ámbito técnico.

Fue en eso cuando denominó el salmón como “el cobre de las regiones australes”. Y en eso dijo estar molesta por la situación de Chile en la competencia por el pescado con Noruega, el principal exportador de Salmón. “Cuando uno ve lo que sucede en Chile y compara con lo que está pasando en Noruega realmente da rabia”, enfatizó.

En eso aludió al Plan Salmón 2025, del que dijo que conversó con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, y con el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana.

“Lo que se quiere es una industria que genere reactivación económica, empleo, pero en general, progreso para las regiones y progreso para todos los involucrados. ¿Cuál es el problema? Trabas del Estado”, resumió, cuestionando, a su vez, a la Ley Lafkenche. “No se debe modificar solamente para los salmones, también para los pescadores artesanales, para los que cultivan choritos… Para toda la industria”.

Luego hizo una valoración a los trabajadores pesqueros. Y en eso recordó una fecha: “Todos ustedes saben que el 26 de mayo de 2023 salieron 15 mil trabajadores a la calle para proteger sus empleos. Yo no escuché a la ministra del Trabajo protestando por la destrucción de esos empleos”, dijo cuestionando a Jara.

“Por lo tanto, quiero señalar que vamos a declarar el 26 de mayo el día del trabajador salmonero”, prometió.

Matthei concentró el final de su discurso a cuestionar al Estado. “No puede seguir siendo un obstáculo. Tiene que ser un aliado. Pero también les quiero decir que cuando esta industria crezca, la mitad de los recursos adicionales van a quedar en las regiones”, afirmó.

“No permitan que Santiago, que el Ministerio de Medio Ambiente, que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y que las ONG les destruyan su futuro. No permitan que las decisiones las sigan tomando burócratas que son totalmente indiferentes ante las necesidades, el empleo y el futuro de estas regiones”, siguió en su punto.

Por último, cerró su mensaje en que se la “jugaría” por la industria. Luego tomó su asiento y lo movió hasta donde estaba dispuesto originalmente, dado que trasladó el suyo —y Jara y Kast hicieron lo propio— para exponer a gusto. La moderadora le ofreció ayuda. “No, yo puedo”, respondió Matthei, generando aplausos.