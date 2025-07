Política 22 de Julio de 2025 “Presión indebida”: crece tensión en la DC luego de que Alberto Undurraga condicionara continuidad a la directiva si se apoya a Jara

El diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien ha sido unos de los principales democratacristianos en respaldar la opción de Jeannette Jara, se sumó a las críticas al presidente de su partido al poner en duda su continuidad a cargo de la tienda en caso de que la junta nacional decida apoyar a la candidata presidencial de la alianza oficialista. "No se puede decir que, si no hacen lo que yo quiero, entonces me voy", sostuvo.