Los motivos del PC para frenar la incorporación de ministros del partido al comando de Jeannette Jara

Nicolás Cataldo, Camila Vallejo y Jaime Gajardo son los secretarios de Estado que han sido sondeados al interior del PC como posibles integrantes del comando de la candidata presidencial. Sin embargo, tanto en la colectividad como en el entorno de la abanderada han surgido reparos a una inclusión en este momento y a cómo estas salidas podrían terminar repercutiendo en el Gobierno. En ese marco, se ha considerado como desfavorable la pérdida de influencia en el Ejecutivo o el contribuir a una imagen de una campaña marcada por el PC.

El comando de la abanderada presidencial de la alianza de Gobierno, Jeannette Jara, aún está en construcción, a más de tres semanas que lograra un contundente triunfo en las primarias del oficialismo.

Si bien por ahora las directivas de los partidos se encuentran afinando nóminas con posibles nombres para sumarse al equipo de su candidata, cercanos a la exministra del Trabajo reconocen que también se ha evaluado la incorporar a figuras de La Moneda como nuevos colaboradores.

La idea ha generado intensos debates dentro del comando, donde algunos consideran que aún no es un momento óptimo para dar ese paso, pese a que por estos días ha crecido la presión en el oficialismo por comenzar a mostrar equipos, en medio de un estancamiento en las encuestas por parte de Jara, las que en todo caso sigue liderando.

En el sector indican que el debate comenzó a darse desde el mismo día en que Jara venció en las primarias del oficialismo. Esa vez, en La Moneda surgió preocupación respecto de quiénes comenzarían a tomar protagonismo en su comando y, sobre todo, por quiénes asumirían las vocerías de la abanderada.

Fuentes al interior del Gobierno afirman que hubo especial inquietud ante la posibilidad de que las vocerías quedaran en manos de miembros cercanos al ala más dura del Partido Comunista, a la que pertenecen el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el presidente del partido, Lautaro Carmona. Una decisión que, se señala, habría ido en contra de la idea de ampliar la base de apoyo de la candidata.

Fue en ese contexto que en La Moneda se discutió la posibilidad de que alguno de los tres ministros comunistas migrara al comando de Jara. En ese marco, se ha sondeado la opción de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

En el PC y cercanos al comando de la candidata, sin embargo, aseguran que esa fórmula no ha cuajado y que, al menos por ahora, no se concretará.

Entre estos tres nombres, fue el ministro de Educación quien estuvo más cerca de integrar el comando. De hecho, en el comité central del PC, desarrollado el 5 de julio, aquella fue una alternativa vista entre la militancia.

En la tienda hay quienes consideraban que tuvo un buen desempeño como encargado territorial de la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021, y al generar un trabajo directo con los sindicatos y el Colegio de Profesores. Otros también destacan que en su discurso ha logrado tejer puentes transversales, siendo destacado incluso por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

No obstante, en el sector afirman que fue su propio partido el que optó por frenar el desembarco. Se señala que hubo una serie de consideraciones que apuntaban a que un eventual arribo, más que ayudar a la candidatura, la perjudicaría.

Por un lado, se señala que en el comando preocupa debilitar la agenda gubernamental en materia de financiamiento a la educación superior si se concreta su salida del Ministerio de Educación. Pero también por su exposición a las críticas que tendría por parte de la oposición.

De hecho, este fin de semana miembros de la UDI lanzaron una ofensiva en su contra, emplazándolo a dejar la cartera al ser sondeado como opción para incorporarse al comando.

“El ministro de una de las carteras más importantes de nuestro país, como es la de Educación, no puede estar con la cabeza puesta en las elecciones presidenciales de noviembre“, señaló el jefe de la bancada de diputados UDI, Henry Leal.

Los tres ministros comunista han figurado como opciones para desembarcar en el comando de Jara. Créditos: Agencia Uno.

Las consideraciones respecto a la salida de Vallejo y Gajardo

Fue en el comité central del 5 de julio en donde, según testigos, un funcionario de Gobierno propuso que una forma más efectiva de apoyar a la candidata Jara era sacar adelante las prioridades del Ejecutivo, como el fin al CAE, la implementación del nuevo sistema de financiamiento a la educación superior, Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados, entre otros.

Ese mensaje fue emitido a modo de respuesta frente a quienes planteaban la migración de algunos de los ministros al comando de Jara, donde Camila Vallejo aparecía como la candidata natural, por su cercanía con Jara, su reconocimiento público y su capacidad para asumir vocerías.

Sin embargo, se evaluó que el alejamiento de la ministra —una de las colaboradoras más cercanas e íntimas del Presidente Boric— representaría un golpe duro para el Gobierno en sus últimos meses de gestión.

La ministra abordó la posibilidad de una salida del Ejecutivo en conversación con The Clinic el pasado domingo. “Si estoy aquí, es porque no estoy allá”, respondió ante esa consulta.

Sobre el futuro, no obstante, añadió: “Son cosas que tendrá que resolver el Presidente junto a la candidata, pero yo le he dicho al Presidente que estoy acá porque estoy disponible a acompañarlo hasta el último día de gobierno en la media que él lo estime“.

El otro ministro que ha sido visto como una opción para arribar al comando es el titular de la cartera de Justicia, Jaime Gajardo. Y es que en el PC hay varios que lo consideran un potencial vocero de la campaña de la ministra al tener un buen dominio en materias técnicas propias de su labor en el ministerio y en anteriores empleos.

No obstante, al interior del comando y también dentro del PC señalan que una salida de Gajardo sería una mala señal en medio del complejo momento en el Poder Judicial debido a la fuga del eventual sicario Alberto Carlos Mejías, quien habría dejado la cárcel debido a una falla en el sistema de justicia.

Por otra parte, otros reparan en el bajo nivel de conocimiento que tiene Gajardo en la ciudadanía.

Las consideraciones del PC

Además de que el comando y el Partido Comunista evaluaran cada caso en particular, se calcula que el ingreso de una figura comunista al equipo de campaña, en un momento en que aún no se han sumado nombres más cercanos al centro o al Socialismo Democrático, podría debilitar los esfuerzos por proyectar a Jeannette Jara como una candidatura transversal, y no estrictamente ligada al PC.

Otro factor que se analiza es que la salida de ministros desde carteras estratégicas significaría una pérdida de influencia en el Gobierno. Y el “secreto a voces” que circula entre militantes comunistas es que, cuando se retira un camarada del Ejecutivo, su reemplazo suele ser un frenteamplista.

Más allá de la distribución de cargos, al partido también le inquieta la imagen pública de la colectividad: consideran que sería mal visto dejar el Gobierno en su etapa final justo cuando su candidata presidencial comienza a despegar en las encuestas.

Ahora bien, esas consideraciones no implican necesariamente —advierten militantes del PC— que no se produzcan salidas ministeriales durante el periodo de campaña. Aseguran que la evaluación clave recaerá en el Presidente Boric y en sus tiempos.

Días antes del comité central del PC, el propio Nicolás Cataldo sostuvo un breve diálogo con la prensa en el Palacio de La Moneda. “Hoy día yo soy ministro de Educación. Siempre lo he dicho, mi concentración está en las tareas del ministerio”, afirmó. Sin embargo, antes de continuar su camino por los pasillos internos del Palacio, agregó: “Uno nunca puede descartar nada”.