La voz del “Príncipe de las Tinieblas” se apaga: Ozzy Osbourne muere a los 76 años, días después de su masivo concierto de despedida con Black Sabbath

La leyenda del heavy metal falleció a los 76 años, rodeado de su familia. El pasado 5 de julio se presentó por última vez en Birmingham, en un emotivo show junto a Black Sabbath y bandas como Metallica y Guns N’ Roses.

Compartir

La estrella del heavy metal Ozzy Osbourne ha muerto, apenas 17 días después de reunirse con sus compañeros de Black Sabbath y ofrecer un masivo concierto para sus fanáticos en la ciudad de Birmingham, donde una decena de bandas se unieron para este esperado evento.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado: “Con una tristeza que las palabras no pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor”, señaló la familia.

El músico británico padecía la enfermedad de Parkinson en el periodo previo a su muerte. Se sometió a un estricto programa de rehabilitación con el objetivo de encabezar el gran espectáculo, llamado Back To The Beginning, el pasado 5 de julio.

Justo antes de su presentación de despedida, su esposa Sharon declaró: “Ozzy está trabajando con su terapeuta todos los días. En realidad, está progresando muy bien. Lo más importante en su vida son sus fans, así que está esforzándose mucho para estar listo y hacer de este show una despedida perfecta”.

Una carrera llena de éxitos

Durante su carrera, Osbourne fue incluido en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido y en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos, en ambas ocasiones tanto con Black Sabbath como en solitario.

Eso sí, el año pasado Ozzy no se encontraba lo suficientemente bien como para asistir a la ceremonia de inducción de la banda al Salón de la Fama del Rock and Roll en Estados Unidos. En el concierto Back To The Beginning, se presentó sentado en un trono negro, ya que no podía mantenerse de pie.

Osbourne fue pionero del heavy metal con Black Sabbath antes de alcanzar un enorme éxito como solista. Fue conocido por temas como Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train y Changes, tanto con la banda como en su carrera individual.