Los mitos y leyendas que rodean a Ozzy Osbourne: de la noche cuando mordió un muerciélago a los excesos que lo sacaron de Black Sabbath

La leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne dejó una marca indeleble en la música y la cultura pop, marcada por su talento, excesos y anécdotas inolvidables. Desde su icónica etapa con Black Sabbath hasta su carrera solista, su vida estuvo llena de momentos controvertidos y mitos que consolidaron su estatus como una figura legendaria y única en la historia del rock.

La muerte de Ozzy Osbourne marca el inicio de una nueva etapa en su historia: la consolidación de su legado en la música. Su obra, tanto como solista como al frente de Black Sabbath, dejó una huella imborrable en el heavy metal. Pero su figura trascendió el ámbito musical y se convirtió en un ícono de la cultura pop, impulsado por su participación en un reality show propio y por una serie de anécdotas que reforzaron su estatus de leyenda.

Uno de los mitos más famosos en torno a la figura de Ozzy es cuando mordió la cabeza de un murciélago vivo en el escenario durante un concierto en Des Moines, Iowa. Según el propio cantante ha aclarado en más de una entrevista y en sus memorias, pensó que el mamífero era de goma. Cuando lo mordió, se dio cuenta de que era real.

“Tan pronto como lo mordí, sentí que algo no estaba bien. Me llené la boca de sangre caliente”. El incidente obligó a que Osbourne recibiera inmediatamente una serie de vacunas contra la rabia tras el concierto, pues el murciélago, al parecer, seguía vivo poco antes de ser lanzado al escenario, en el recordado show de 1982.

Las palomas de Ozzy

Este no fue el único animal que Ozzy mordió en su vida. Un año antes, el cantante británico le arrancó la cabeza a una paloma. En 1981, Osbourne tuvo que acudir a una reunión con ejecutivos de CBS y su plan era acabar la sesión lanzando tres palomas al aire como símbolo de paz.

La anécdota es relatada por el periodista musical Mick Wall en su biografía de Black Sabbath, Symptom of the Universe. Según le contó el propio Osbourne a Wall: “Solo recuerdo a una mujer de relaciones públicas hablándome sin parar. Al final le dije: ‘¿Te gustan los animales?’ Entonces saqué una de las palomas y le arranqué la maldita cabeza de un mordisco. Solo para que se callara. Luego hice lo mismo con otra paloma, escupí la cabeza sobre la mesa, y [la mujer] se cayó al suelo gritando. Ahí fue cuando me echaron. Me dijeron que no volvería a trabajar para CBS.”

Sharon Osbourne convirtió de inmediato el desastre en una estrategia perfecta. No intentó minimizar el daño, que en ese momento solo conocían los ejecutivos del sello, sino que lo amplificó hasta transformarlo en una tormenta perfecta de cobertura mediática.

Días después, el último escándalo de Ozzy Osbourne se había transformado en un impulso para su carrera, y Sharon le contó a Wall que “el álbum comenzó a venderse ese mismo día”. De hecho, Blizzard of Ozz finalmente logró entrar a las listas estadounidenses, vendiendo millones de copias y relanzando la carrera de Osbourne tras su salida de Black Sabbath.

Hormigas y excesos

Siguiendo con el ítem animales, otra de sus historias aparece en The Dirt, novela que luego se convirtió en película sobre Mötley Crüe y su historia. En la cinta, la imagen del fallecido artista aparece aspirando una línea de hormigas. En otra escena se cuenta que el músico llegó a tomarse su propia orina tras quedarse sin alcohol, pero son historias que se han transformado en mitos alrededor de su figura.

Después de que Ozzy Osbourne fuera expulsado de Black Sabbath en 1979 debido a sus excesos con el alcohol y las drogas, su futuro parecía incierto. Pero él y su mánager, Sharon Arden, lograron reconstruir su carrera y forjaron un camino como solista que terminaría eclipsando la popularidad de sus antiguos compañeros de banda.

El nombre del primer álbum de Osbourne, Blizzard of Ozz, también fue el nombre de su banda en sus inicios; de hecho, originalmente estaba pensado como un trabajo grupal. La canción “Mr. Crowley” se inspiró, según se cuenta, en un libro sobre el ocultista Aleister Crowley que Osbourne leyó, así como en una baraja de tarot que encontraron en el estudio durante la grabación del disco. Bob Daisley, quien escribió la letra, tomó el título sugerido por Osbourne y desarrolló la canción, aunque no de una forma obvia o literal.

“Como él era satanista y estaba metido en cosas oscuras y todo eso, no quería hacer una canción negativa”, dijo Bob Daisley a Rolling Stone en 2021. “Quise que fuera un poco como hablar con el propio Mr. Crowley y decirle: ‘¿Qué demonios estabas pensando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasaba por tu cabeza?’”

Alcohol y drogas

Durante su historia, los excesos de Ozzy fueron notorios. Fue expulsado de Black Sabbath en 1979 justamente por su conducta autodestructiva relacionada con el abuso de sustancias.

Su esposa y mánager, Sharon Osbourne, jugó un rol crucial en ayudarlo a mantenerse con vida, especialmente en los años más críticos. Sin ella, él mismo ha dicho que no habría sobrevivido.

A pesar de múltiples intentos de rehabilitación, sus problemas con las drogas se extendieron durante décadas, aunque en los últimos años de su vida logró mantenerse más estable, principalmente debido a su deteriorada salud. Ozzy Osbourne reveló en 2019 que padecía Parkinson tras un año de problemas de salud. Durante una entrevista con Good Morning America, el vocalista de Black Sabbath describió 2019 como el “año más doloroso y miserable” de su vida.