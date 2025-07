Luka Tudor, sobre su polémica salida de Los Tenores: “Fue súper duro. Que me digan que soy falso o traidor, me dolió en el alma, me afectó a nivel de salud”

En el marco del primer capítulo de El Gerente, el exjugador de Universidad Católica se refirió en profundidad al conflicto en el que se vio involucrado el año 2022, que provocó su salida y la de Juan Cristóbal Guarello del programa Los Tenores de Radio ADN.

El estreno del nuevo podcast de The Clinic, El Gerente -conducido por Ian Mac Niven y Nelson Osses- tuvo como primer invitado al exfutbolista y comentarista, Luka Tudor, que tiene el récord de goles en un partido de Primera División, tras anotar siete tantos frente a Antofagasta el 21 de noviembre de 1993. Tudor habló sobre varios temas: la decadencia de la Selección Chilena, la crisis del fútbol nacional, el negocio del Mundial de Clubes y su polémica salida de Radio ADN.

Sobre este último tema, el comentarista de ESPN se refirió en detalle a la polémica que tuvo el 23 de junio de 2022 en el programa Los Tenores, donde formaba parte del panel junto a Juan Cristóbal Guarello, Jean Beausejour, y Carlos Costas.

En concreto, Guarello se enfrascó en una ácida discusión con el invitado de esa edición, Francis Cagigao, que por ese entonces era director deportivo de la ANFP. Sin embargo, Tudor fue sindicado como el responsable de una supuesta “encerrona” a Guarello, que provocó la salida de ambos panelistas del programa deportivo.

“Se sabía en el medio que el tipo (Cagigao) estaba medio quemado con Guarello. A mí me dijo un amigo periodista que estaba caliente”, afirmó Tudor en El Gerente.

“Yo entiendo que a Guarello que le haya parecido mal. Que venga un invitado a tu casa, y que te tenga 12 minutos para sacarte la mie…, yo también me paro, me caliento y pienso en cualquier cosa”, aseguró el exjugador de Universidad Católica.

Incluso, Tudor aseguró que Cagigao tenía una carpeta en el programa con todos los registros de las columnas en donde Guarello criticó al exdirector deportivo de la ANFP. “(Cagigao) tenía un cuaderno, y lo ayudaron”, Y agrego: “Yo me calenté en la entrevista. Le dije a Carlos Costas que parara la entrevista porque podía terminar mal. Yo quería hablar del fútbol jóven, y me terminé parando del programa”.

El audio que comprometió a Tudor

Sobre el audio filtrado en donde anticipó la participación de Cagigao en Los Tenores, Tudor sostuvo que tenía una explicación: “Yo me había peleado con Guarello la semana pasada, porque dijo que quizás yo tenía un interés con respecto a los representantes. Peleamos al aire. Y bueno, no sé a quién le mandé un audio, que Cagigao iba a ir al programa“.

“Juan Cristóbal reconoció que él mismo filtró el audio. Me lo dijo en mi casa, cuatro o cinco días después de lo que pasó. Yo le dije: ‘no tengo nada que ver compadre, arreglemos esta cuestión’. Al principio no me contestó, pero después fue a mi casa. Yo lo quise arreglar con él, frente a frente.”, aseguró.

“Los tipos de la radio no quisieron hacer una reunión. Ellos se limpiaron. (Rodrigo) Hernández se limpió y los secuaces también. Lo tengo claro y todo documentado. Pero la vida termina siendo justa“. En ese sentido, Tudor sostiene que mantiene una buena relación con su excompañero en Los Tenores. “El otro día Guarello me saludó. Es que estamos en el mismo edificio, la Radio Agricultura y la Metro. Y bueno, así es la vida. Pasan estas cosas”.

“Fue súper duro. Que me digan que soy falso o traidor, me dolió en el alma, me afectó a nivel de salud. Yo no soy rencoroso, y perdono a toda esta gente porque entiendo que estaban cuidando su pega”, comentó Tudor en El Gerente.