Moisés Villarroel, extécnico de Lucas Cepeda en las inferiores de Santiago Wanderers: “Siempre le decía que iba a llegar a jugar a nivel mundial” 

El mundialista en Francia 98 estuvo presente en el Estadio Monumental para ver jugar a su hijo en el duelo entre Colo-Colo y Deportes La Serena. En ese contexto, DLT Sports tuvo la posibilidad de conversar con el histórico volante caturro sobre el presente de Cepeda en el cuadro albo.

Moisés Villarroel es un nombre que trae grandes recuerdos en Santiago Wanderers y Colo-Colo. El mundialista en Francia 98 solamente vistió estas dos camisetas en toda su carrera. Y dejó una huella imborrable. En los caturros fue campeón en el año 2001, dándole al conjunto de Valparaíso su primera y única estrella. Con los albos, al mano de Claudio Borghi, el volante hizo historia al ser el primer tetracampeón del fútbol chileno entre los años 2006 y 2007.

En junio de 2014, se retiró del fútbol y se comenzó a desempeñar como técnico en las divisiones inferiores de Santiago Wanderers. Ahí fue donde tuvo la posibilidad de dirigir a Lucas Cepeda, la gran figura del cacique.

El pasado fin de semana, Villarroel estuvo presente en el Estadio Monumental para ver jugar a su hijo en el partido de Deportes La Serena frente a Colo-Colo, en donde también se reencontró con el extremo formado en Valparaíso. Bajo ese contexto, DLT Sports aprovechó la oportunidad para conversar con el histórico volante nacional sobre Cepeda, Arturo Vidal y su opinión sobre quién debería ser el próximo técnico de Chile.

Villarroel dirigió a Lucas Cepeda en Santiago Wanderers

“A Lucas Cepeda me tocó dirigirlo en las inferiores de Santiago Wanderers. Cuando estaba ahí era un joven con mucha ilusión, con proyección y sobre todo muy profesional”, dice Villarroel.

“Hoy en Colo-Colo está siendo una figura importante, está con muchas posibilidades de partir al extranjero. Se rumorea que hay varios equipos que están interesados en él, y eso es fruto de lo que él ha logrado generar, crecer y ser parte de la grúa del fútbol internacional”, continuó.

El mundialista también se refirió al crecimiento que ha tenido el jugador de 22 años en los albos. “Ha tenido un crecimiento bastante rápido, le ha servido mucho tener la calidad de jugadores que tiene Colo-Colo. Esperemos que el día de mañana pueda concretar su sueño, yo siempre le decía que iba a llegar a jugar a nivel mundial”.

El presente de Arturo Vidal y el futuro de la Roja

Villarroel también tuvo palabras para el momento de Arturo Vidal, quien está siendo criticado por la hinchada y se vio muy molesto cuando salió reemplazado contra Deportes La Serena al minuto 64’. “Él tiene una experiencia muy amplia a nivel internacional, yo creo que él más que nadie debe saber manejar sus emociones”.

“(Contra La Serena) Tú lo viste, salió muy caliente porque no quería salir, él siempre quiere estar, y después lo viste parado al lado, gritando, dando instrucciones porque también quería ganar. Cuando hicieron el 2-1 salió celebrando como un niño chico, entonces son momentos que vive el jugador y más él que ha sido un ganador durante toda su carrera. Yo lo entiendo a la perfección”, dijo el ex capitán de Santiago Wanderers.

Por último, Villarroel se refirió a quién debería tomar el mando de la selección chilena. “Para mí es clave que conozca el medio. Nico Córdova lo conoce a cabalidad, entonces puede hacer un buen trabajo, obviamente si lo dejan trabajar”.

“La gente, el hincha, tiene que entender que ya la generación dorada no está al 100, quedan muy pocos y hay que darse el tiempo para ver crecer a las nuevas generaciones. No podemos pedir resultados inmediatos, entiendo que somos exigentes, pero si hoy Chile no vuelve a ir a un Mundial, le va a servir para que el día de mañana sea así “, cerró.