Roberto Cereceda y la quiebra de San Antonio Unido: “El grupo está muy afectado, hay muchachos que no tienen para el día a día” 

El equipo de la Segunda División de Chile está atravesando uno de los momentos más complicados de su historia. La semana pasada fue declarado en quiebra debido a deudas financieras y ayer el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionó con la resta de tres puntos. Por eso, DLT Sports conversó con Roberto Cereceda, exjugador del club y diferentes hinchas del cuadro de la región de Valparaíso.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

San Antonio Unido vive días para el olvido. El equipo de la Segunda División Profesional de Chile fue declarado en quiebra la semana pasada por deudas financieras. Al mismo tiempo, en el día de ayer, el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionó con la resta de tres puntos provisionales por el no pago de cotizaciones previsionales del mes de abril.

Por eso mismo, el presidente del club, Guillermo Lee, comentó la semana pasada el momento que vive la institución. “Hoy la situación es crítica y no tenemos por donde. Hemos realizado todo para salvar el club, tratar de venderlo a costo 0, pero nadie se interesó. La situación del club es crítica, perdón de corazón a todos los hinchas”.

A pesar de esta crisis, Lee aún cree que podrán salir adelante. “No vamos a soltar el timón del SAU y no dejaremos que navegue a la deriva. No queremos que el club muera, no queremos que desaparezca, y daremos la lucha”.

Ante esto, DLT Sports conversó en exclusiva con Roberto Cereceda, futbolista que dejó la institución hace tres semanas y contó cómo se desarrolló la quiebra de San Antonio Unido.

“Mira, antes de la quiebra ya empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, los dirigentes no respondían los telefonos cuando les preguntabamos por dinero. Siempre la respuesta era que el club lo iban a comprar, pero para mí siempre fue una mentira”, dice el lateral izquierdo.

“Empezó a faltar ropa, canchas para entrenar, se atrasaron los sueldos a los kinesiólogos y al utilero, que le deben más de dos meses de su contrato. Los jugadores también se atrasaron y este mes no pagaron nuevamente. Guillermo Lee (presidente) y Valentín Benet (vicepresidente) desaparecieron”, agregó.

“Estamos viendo la misma situación que pasó con Cristóbal Campos, en donde Lee de un momento a otro no le respondía el teléfono, después de haber prometido algo que nunca cumplió que fue un sueldo vitalicio hacia Cristóbal”, complementó.

En esa misma línea, Cereceda reclama que toda esta situación nunca fue avisada con tiempo a los jugadores. “Es una falta de respeto, (Lee) es una persona inhumana que solamente ha pensado en sus intereses. Porque cuando a ti te va mal en algo, en un negocio, siempre tienes que ir de frente, pero desaparecieron, no le dieron más explicaciones al plantel”.

“Tú podrías haber dicho con anticipación todo esto para que los jugadores puedan buscar opciones. Pero no lo hicieron y ahora están firmando a costo cero sus finiquitos y tienen que buscar nuevas opciones a última hora”, contó.

Para cerrar, Cereceda comentó en cómo se encuentra el grupo de futbolistas en San Antonio Unido. “El grupo está muy afectado. Hay muchachos que no tenían ni siquiera para el día a día, dejaron de ir porque no tenían para el bus. Casos de muchachos que eran de afuera de la región y no tenían para el bus, tuvieron que empezar a trabajar.

“También los empezaron a botar de los departamentos. Por ejemplo, a mí, Valentín Benet me debe tres meses de arriendo y muchos compañeros se tuvieron que ir de donde vivían”, cerró el ex jugador de San Antonio Unido.

El sentir de los hinchas del SAU

Los fanáticos de San Antonio Unido tampoco la pasan para nada bien. De la noche a la mañana fueron testigos de cómo su equipo está al borde de desaparecer. Por eso, DLT Sports conversó con distintos aficionados que dieron su testimonio sobre el momento de su equipo.

“Desde el 91′ con el Timón y la Gaviota, herencia que me dejó mi abuelo desde la ex Cuarta División, y he vestido con orgullo estos colores desde Arica a Puerto Montt. Hoy vivimos momentos complejos, donde no cabe duda que debe existir alguna autocrítica dirigencial porque no llegamos a esto por magia. Cuando traes jugadores que ya estaban casi retirados, con sueldos altos, en algún momento el proyecto iba a fracasar. Confío que la dirigencia dejará todo en la cancha para salir de esto”, fueron las palabras de Alex Caroca.

Carlos Martínez, otro hincha del SAU, también expresó su sentir. “Como hincha de San Antonio Unido, hoy sentimos una mezcla de tristeza, rabia e impotencia. Ver al club que amamos, que representa a nuestra ciudad y que ha sido parte de nuestras vidas, llegar a esta situación de quiebra es un dolor muy grande. No es solo un equipo de fútbol, es parte de nuestra identidad, de nuestros recuerdos, de nuestras familias”.

“La incertidumbre es lo que más me golpea. No saber qué va a pasar, si volveremos a ver al equipo en cancha, si nuestros colores seguirán vivos, todo eso nos deja un vacío. Malas gestiones, promesas incumplidas, decisiones tomadas sin pensar en el club ni en su gente. El fútbol chileno muchas veces olvida que sin hinchas, los clubes no existen. Ojalá esto sirva como una lección, aunque duele que tenga que ser así”, agregó.

Para cerrar, Juan Peredo dio palabras de aliento para lo que viene. “Más que buscar culpables, es el momento de ver cómo salimos de esto. De nuestra parte seguir apoyando a nuestro SAU hasta que se pueda, el equipo mostró garra y corazón en el último partido. Vamos San Antonio Unido carajo”.

El futuro del equipo de Valparaíso sigue en veremos y en lo deportivo tendrá que enfrentar en la próxima fecha al líder de la competición, Puerto Montt, en un duelo válido por la decimocuarta fecha de la Segunda División de Chile.