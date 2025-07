Video parodia de la UDI sobre Nicolás Cataldo desata la furia del ministro: “De pésimo gusto. No dignifica para nada la política”

El titular del Ministerio de Educación fue caracterizado por el partido de derecha como alguien despreocupado de la cartera dado que su atención estaba puesta en la candidatura de Jeannette Jara (PC). Lo anterior porque en los últimos días su nombre ha sonado con fuerza para integrarse al comando de la candidata oficialista. Cataldo respondió al video y dijo estar "concentrado hasta el último día" en sus labores como ministro, y añadió que le gustaría saber qué pensaba Evelyn Matthei sobre el video, en días en que la abanderada de Chile Vamos acusó una "campaña asquerosa" en su contra.

Compartir

Una mini tómbola dispuesta en el escritorio de una oficina con afiches de la candidata Jeannette Jara (PC), sumado a un actor caracterizado como el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC). Eso fue lo que incluyó un video que difundió la mañana de este miércoles la UDI, en la que parodió y criticó al secretario de Estado.

Y es que en los últimos días Cataldo ha sido uno de los nombres que con más fuerza ha sonado en la esfera política como una de las figuras que podría dejar el Gobierno para sumarse al comando de Jara, en pos de sumar su candidatura como encargado territorial, cargo que tuvo en la campaña del Presidente Gabriel Boric cuando era candidato en 2021.

La situación sobre el secretario de Estado fue el motivo principal de la pieza audiovisual de la UDI. En ella se establece un diálogo entre el aparente ministro —representado con un actor de pelo rizo y barba negra— con un Presidente Boric ficticio —que fue identificado únicamente por los tatuajes distintivos en uno de sus brazos—, el mandatario pasaba cuenta al titular del Mineduc por temas como la deserción escolar o el nivel de lectura de los niños que cursaban segundo básico.

Ante esas preocupaciones expuestas por el Presidente —con música de circo de fondo—, la caracterización de Cataldo optaba por responderlas en unos cinco minutos más. “Es que tengo que ver algo del tema del comando de la compañera, Jeannette”, argumentó.

“La prioridad del ministro parece estar clara… Y no es la educación. Por eso este Gobierno está como está: con autoridades más comprometidas con campañas que con cumplir su deber”, cierra con un mensaje del sketch, antes de que aparezca el logo de la UDI.

Cataldo sobre parodia en su contra: “Me gustaría saber qué opina la candidata Evelyn Matthei”

El video no cayó bien en la bancada parlamentaria del Partido Comunista (PC) en el Congreso ni en el propio Cataldo, quien estuvo en el edificio del Legislativo presenciando las Cuentas Públicas del Senado y de la Cámara de Diputados.

Desde Valparaíso el ministro señaló que era “de pésimo gusto“. “No dignifica para nada la política“, afirmó, sumando que había conversado con parlamentarios con diputados integrantes de la UDI, los que, dijo, le han ofrecido disculpas.

Nicolás Cataldo, ministro de Educación. Foto: Agencia UNO.

“Lo han encontrado lamentable y, de verdad, me parece paradojal que en el contexto en que la propia candidatura de oposición, de precisamente la UDI, ha hecho una observación de que ha habido una campaña sucia por parte de sus adversarios“, sumó, aludiendo a la denuncia de una “campaña asquerosa” que acusó Evelyn Matthei por parte de adherentes del Partido Republicano, quienes, dijo la abanderada, trataban de instalar que tenía alzhéimer.

“Hoy día están haciendo eso desde la cuenta oficial, además de la UDI, o sea totalmente impúdico. No es coherente además con todo lo que estamos haciendo en materia de llamados a erradicar la violencia en la dinámica social en general y en particular también en la política”, añadió Cataldo, llamando a erradicar la práctica.

A eso, además, para clarificar la parodia, sumó que estaba “concentrado hasta el último día” en su rol como ministro de Educación, y que tenía claro que “todos los días pueden ser el último” para un ministro por el rol que desempeñan.

“Me gustaría saber qué opina la candidata Evelyn Matthei, relacionado precisamente a el trabajo que hicimos cuando estuve en la Sudere (Subsecretaría de Desarrollo Regional) y la forma en que ella vio que me gusta trabajar”, selló, llamando a que la UDI “corrija”, sin pedir disculpas, “pero que sí corrija su actitud y ojalá baje su publicación y no insista en este tipo de acciones comunicacionales que son de las más bajas“.

La molestia llegó hasta la bancada PC. La diputada Daniela Serrano dijo a The Clinic que se había visto en los últimos días que “en la política no todo vale”, refiriéndose al episodio acusado por Matthei.

“Uno esperaría también de la candidata presidencial de Chile Vamos que también salga a repudiar este tipo de parodias que claramente no le hacen bien a la educación pública, menos cuando estamos hablando de temas tan sensible en materia educativa”, afirmó la parlamentaria, quien señaló a su vez que no era justo el video ni que se planteé que si Cataldo saldría del gabinete o no.

La diputada del PC, Daniela Serrano. Foto: Agencia UNO.

Serrano dijo esperar que “la candidata Matthei se prenuncie respecto del partido que hoy está respaldando su candidatura. Y que salga a decir que en política no todo vale“.